Ювентус - Зенит. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.11.2021

Уже второй год подряд осенью "Ювентус" выглядит двуликим Янусом. В Серии А - огромные проблемы, лавина критики. В групповом турнире Лиги Чемпионов - чётко, спокойно и уверенно. Вот и сейчас он заваливает сезон в лиге, а в ЛЧ может обеспечить место в следующем раунде уже сегодня. Его главный тренер Массимилиано Аллегри говорит о близком достижении "основной задачи на это время", что "позволит сконцентрироваться на лиге". Удастся ли достичь задачи именно сегодня?

2 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Четвёртый тур. Группа Н

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Зенит"

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Во время первого очного матча в Санкт-Петербурге казалось, что и в лиге дела туринцев налаживаются. Тот матч стал четвертой победой подряд со счетом 1:0, то есть четвертым без пропущенных. Через несколько дней серия матчей без поражений во всех турнирах достигла девяти. Однако затем состоялись два подряд, завертевшие команду в водовороте, закрывшие на базе. Аллегри признал, что она по уровню ныне середняк и говорил о медленном и болезненном выходе из ситуации с помощью тяжёлой работы.

Когда и как удастся выйти - он не знает.

Поражение от "Ювентуса" дома могло затянуть "Зенит" в свой водоворот. Поскольку перед ним он ещё и проиграл два матча лиги подряд. Впрочем, последовавшие два матча лиги он как раз выиграл, да ещё как! 7:1 у "Спартака", 4:1 у "Динамо". Он остался лидером лиги, а такие победы, особенно над злейшим врагом, способны добавить мотивации. Он чувствует, что в первом матче не заслужил проиграть и показал способность играть на равных. Об этом говорит колумбийский легионер Вилмар Барриос.

В первом тайме первого матча мы видели ужасный унылый футбол. При безраздельном владении мячом "Ювентусом". Во втором владение сохранилось, атаки обострились, а "Зенит" весьма опасно контратаковал. Мало кто удивится, если течение этого матча будет схожим, и решение вопроса обе команды перенесут на второй тайм. Даже хозяева. Они уже пропускали первыми в трех матчах подряд (в двух - в самом дебюте), и после этого выглядели растерянными, не знали, что делать. Поэтому будут осторожными.

Осторожности требует и уязвимость обороны. "Ювентус" пропустил пять голов в трех последних матчах, причём пропускал во все ключевые моменты. Три гола - в самом дебюте матчей и по одному - в концовке каждого из таймов. В целом 15 пропущенных в 11-ти турах лиги - его худший результат за 60 лет. В ЛЧ он ещё не пропускал, но это выглядит чуть ли не статистической погрешностью. "Зенит" же пропускает в любые минуты. Выдал лишь один "сухой" матч из последних десяти.

Кадры

Аллегри сообщил о неготовности к матчу Кена, Рэмзи и Де Шильо. Последний ассистировал навесом к голу Кулушевски на 86-ой минуте в первом матче. О состоянии Матейса Де Лихта и Федерико Кьезы он не может сказать точно. Они в Вероне в субботу не играли. Огромное разочарование от опорников Артура и Бентанкура должно вернуть в состав Локателли и МакКенни. Американец забил два последних гола команды. Он и Пауло Дибала - единственные, кто что-то показал в атаке в трех последних матчах.

У "Зенита" многие показали в атаке в двух матчах. Забивали и защитники Ярослав Ракицкий и Вендел. Проблемы с кадрами в обороне. Главный тренер Сергей Семак сообщил о том, что игроки средней линии Кузяев и Оздоев, а также защитник Дуглас Сантос, не приехали. А состояние Кругового и Малкома непонятно. Бразильцу толковой замены нет. Зато в центре атаки Дзюба забивал уже в шести матчах лиги подряд и стал лучшим бомбардиром в её истории с 144-мя голами. Может начать забивать и в Лиге Чемпионов.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Кьеза, Дибала, Мората

"Зенит": Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Вендел, Барриос, Караваев, Мостовой, Дзюба, Клаудиньо

Статистика

В девяти матчах против российских команд "Ювентус" добыл восемь побед и ничью. В шести из них он не пропускал

В целом "Юве" выиграл восемь из своих девяти предыдущих матчей Лиги Чемпионов. Не пропуская в пяти из семи последних. В том числе и выиграл четыре последних.

"Зенит" проиграл пять из своих шести последних матчей в турнире

Федерико Кьеза может стать первым игроком "Ювентуса" с 2001-го года, забивавшим в четырех домашних матчах Лиги Чемпионов подряд. Тогда такое удалось Давиду Трезеге

В семи из 15-ти последних парных противостояний в Лиге Чемпионов "Ювентус" добивался лучшего результата в гостях, чем дома, а в ещё одном - одинакового. В частности, в предыдущем сезоне он проиграл "Барселоне" дома, но выиграл в гостях, разгромил "Ференцварош" в гостях со счетом 4:1, но дома победил со счетом 2:1 благодаря голу на 92-ой минуте. Одинаковыми были результаты против московского "Локомотива" в 2019-ом году - две победы со счетом 2:1.

Прогноз: Ювентус - Зенит 2:1

Аллегри и его игроки говорят о злости после двух поражений. О том же говорили и после первого, дома от "Сассуоло" на 95-ой минуте (1:2). Что не очень помогло в Вероне (0:2 к 14-ой). "Ювентус" уязвим. К тому же, судя по последней статистике спарок, дома может сыграть хуже. А гости в лучшем настроении и более мотивированы, поскольку для них даже ничья снизит шансы на выход из группы до минимума. Вингер Андрей Мостовой обещает играть с позиции силы. Но всё же хозяева соберутся.