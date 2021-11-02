Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 ноября 2021

Чем отличается хороший тренер от перспективного? Умением признавать свои ошибки и выносить из них правильный урок. Только ленивый не говорил о провале Роберто де Дзерби в матче против "Реала". Алленаторе не угадал ни с составом на игру, ни со стартовым планом, ни с заменами по ходу матча. "Шахтер" проиграл 0:5, а слова Дарио Срны о схожести де Дзерби и Гвардиолы вспоминались еще долго многими недоброжелателями.

Прошло две недели. "Горняки" добыли несколько ярких победах в УПЛ и кубке страны, что помогло им ненадолго забыть киевский матч против "Реала". Впереди - выезд в Мадрид, который можно назвать ключевым. Как минимум, с точки зрения евровесны и с точки зрения собственной самооценки. Возьмет ли реванш "Шахтер"? Какие выводы сделал де Дзерби? Будет ли продолжаться голевая феерия в матчах между донецким и мадридскими клубами? Давайте разбираться вместе.

"Реал" 19:45 "Шахтер"

ЛЧ, Группа D. 4-й тур

3 ноября, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Б.Бастьен

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Реал":

После матча против "Шахтера" мадридцы Анчелотти провели три матча. Ни один из них не получилось таким же красочным, как в Киеве, но две победы и ничья добыты были. Главное достижение, вне всяких сомнений, победа над "Барселоной" в "Эль Классико". После были ничья с "Осасуной" и минимальная виктория над "Эльче". Немного скромно, особенно для Карима Бензема, который остался без голевых действий, но в чемпионате мадридцы идут на втором месте, имея к тому же один матч в запасе.

Лазарет "Реала" понемногу пустеет. Вернулись Карвахаль и Азар, которых мы ждем в старте. Вряд ли сыграет получивший травму Родриго, а Вальверде, Себальос и Бэйл уже давненько находятся вне игры. В последнем матче не играл Бензема, но его повреждение незначительное, а потому в Мадриде он должен появиться с первых минут. Прогнозируем небольшую ротацию в центре поля, где свой шанс может получить перспективный Камавинга. Вероятен также выход Менди слева вместо Марсело.

Ориентировочный состав: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Каземиро, Модрич, Камавинга - Винисиус, Бензема, Азар

"Шахтер":

Команда де Дзерби смогла быстро прийти в себя после киевских 0:5. Путь в УПЛ и кубке "горняки" прошли без потерь, поочередно обыграв "Ворсклу", "Черноморец" и "Десну". Общий счет - 9:1. Согласитесь, с одной стороны, результаты впечатляют, но все мы понимаем, что они могут скоро забыться, если будет неудача в Мадриде. Стоит отметить, что "Шахтер" неплохо прибавил в атакующих действиях, забивая много и на любой вкус.

Параллельно с тремя добытыми победами, де Дзерби потерял важного бойца - бразильца Педриньо, который выпал из строя на несколько недель. Также не сыграют два форварда - Траоре и Мораес. Один вылетел до конца сезона, второй - только набирает форму после тяжелой травмы. Остальные футболисты на месте и полны сил. Поставим, что де Дзерби таки выпустит Степаненко в опорной зоне, а также вернет в старт Патрика, который отдыхал в двух последних поединках. Вернется и Николай Матвиенко, который первый матч против "Реала" пропустил из-за повреждения.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Патрик, Соломон - Фернандо

Цифры и факты

"Реал" и "Шахтер" пять раз пересекались на футбольном поле, причем трижды - за последние два года. Мадридцы успели добыть три победы, "горняки" - две. Общий счет голов - 15:8

За пять поединков команды на двоих забили 23 гола. В среднем - 4.6 точных удара за 90 минут игрового времени

На счету "Реала" 999 голов в главном клубном турнире Старого света. Еще один удар и они станут первыми тысячниками Лиги Чемпионов

"Горняки" встречались с испанскими клубами 28 раз в своей истории. На их счету семь побед, шесть ничьих и 15 поражений

"Шахтер" выиграл только четыре из 22 последних матчей основного этапа ЛЧ

Бензема, Винисиус и Родриго забили по два гола в нынешней Лиги Чемпионов. У донецкого клуба пока ноль точных удара в турнире

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шериф 3 2 0 1 5-4 +1 6 2 Реал 3 2 0 1 7-2 +5 6 3 Интер 3 1 1 1 3-2 +1 4 4 Шахтер 3 0 1 2 0-7 -7 1

Статистика команд

"Реал":

"Шахтер":

Очные встречи

"Реал" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Реал" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Реала" 2:1. Ах, как же нам хочется найти аргументы в пользу "горняков", но, как поговаривал один греческий философ, истина все-таки дороже. "Реал" - фаворит. И дело тут не только в недавних 0:5. Мадридцы имеют более классных и опытных игроков, большинство из которых могут решить исход любого матча всего одним ударом. "Шахтер", учитывая перестройку, только находится на пути своего становления, и проходи матч хотя бы в Киеве, мы бы могли поставить на успех. Но на "Сантьяго Бернабеу" шансов, увы, очень мало.

Главный залог успеха "Шахтера" - максимальная концентрация и терпение. Моменты у ворот соперника будут, но если допускать простейшие ошибки у своих владений, как это было в Киеве, то добиться чего-то невозможно. Де Дзерби очень важно не ошибиться с составом и правильно настроить своих игроков. Каждый должен отрабатывать в обороне, а не пытаться играть на чистых мячах. И тогда, в теории, можно надеяться на успех.