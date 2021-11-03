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Ливерпуль - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.11.2021
Ливерпуль – Атлетико Мадрид: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 ноября 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа B, четвертый тур
3 ноября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Атлетико”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Победа над “Атлетико” позволит “Ливерпулю” гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до финиша группового раунда. Но Симеоне знает, как побеждать на “Энфилде” и его команда намерена всячески препятствовать амбициям “Ливерпуля”.
Ливерпуль
“Мы не играем идеально, мы знаем это. Я знал это раньше. Мы должны лучше защищаться, в этом нет никаких сомнений”, – говорит Юрген Клопп перед матчем с “Атлетико”.
В последнем туре Премьер-лиге “Ливерпуль” умудрился потерять победу в матче с “Брайтоном”, выигрывая 2:0 по ходу матча. “Чайкам” немного повезло с удивительным голом Мвепу в конце первого тайма, но после перерыва гости играли лучше и сравняли счет после удара Троссарда. “Брайтон” – хорошая команда, и она не зря занимает место в верхней половине турнирной таблицы после десяти туров, но “Ливерпуль” в свои лучшие времена умеет “досушивать” такие матчи. В этот раз не удалось.
Во многом это можно объяснить кадровым кризисом в полузащите. Матч с “Брайтоном” пропустили из-за травм Фабиньо, Тьяго и Милнер, еще ранее получили повреждение Эллиотт, по ходу матча сломался Кейта.
Фабиньо и Тьяго восстановились к игре против “Атлетико”, и будет интересно, рискнет ли Клопп выпустить кого-то из них в основе. Кейта не сыграет точно.
По словам Клоппа, от “Атлетико” он ждет интенсивной игры, с Симеоне в качестве тренера мадридская команда “никогда не играет товарищеские матчи”. Но чем-то удивить “Ливерпуль” будет сложно, как доказал первый матч команд на “Ванда Метрополитано”.
Атлетико
После проигрыша “Ливерпулю” в домашнем матче Лиги чемпионов у “Атлетико” случился мини-кризис в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне дважды за четыре дня потеряла очки, сыграв вничью 2:2 с “Реал Сосьедадом” и “Леванте”. Но в Англию команда Диего Симеоне отправилась в хорошем настроение. В последний день октября “Атлетико” в прекрасном стиле разобрался с “Бетисом” (3:0).
Симеоне очень расхваливал за вклад в победу над севильцами Гризманна, но французский форвард, как известно, не сыграет против “Ливерпуля”. В первой игре он забил два гола в ворота Алиссона, но затем получил прямую красную карточку.
Помимо Гризманна, игру с “Ливерпулем” на “Энфилде” также пропустят Лемар, Льоренте и Савич. Под вопросом Кондогбия.
Каждый третий матч “Атлетико” в сезоне 2021/22 заканчивался ничьей. Вполне возможно, что Симеоне будет доволен одним очком на “Энфилде”, учитывая непростую кадровую ситуацию.
Статистика команд, цифры и факты
- “Атлетико” проиграл только один из шести последних матчей против английских команд (две победы, три поражения).
- “Ливерпуль” не проигрывает в официальных матчах с апреля (17 побед, 7 ничьих).
- Под руководством Юргена Клоппа “Ливерпуль” проиграл всего два матча в Лиге чемпионов (15 побед, пять ничьих).
- Учитывая овертаймы, семь из девяти последних своих выездных голов в европейских турнирах “Атлетико” забил после 84-й минуты.
- Мохамед Салах забил 13 голов в 20 матчах Лиги чемпионов на “Энфилде”.
- “Атлетико” пропускал во всех своих выездных матчах в сезоне 2021/22, но в пяти из шести поединках в гостях команда Симеоне забивала два гола.
Последние пять матчей Ливерпуля и Атлетико
Ливерпуль
- 30.10 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)
- 27.10 “Престон Норт Энд” 2:0 (Кубок лиги)
- 24.10 “Манчестер Юнайтед” 5:0 (АПЛ)
- 19.10 “Атлетико” 3:2 (Лига чемпионов)
- 16.10 “Уотфорд” 5:0 (АПЛ)
Атлетико
- 31.10 “Бетис” 3:0 (Ла Лига)
- 28.10 “Леванте” 2:2 (Ла Лига)
- 24.10 “Реал Сосьедад” 2:2 (Ла Лига)
- 19.10 “Ливерпуль” 2:3 (Лига чемпионов)
- 02.10 “Барселона” 2:0 (Ла Лига)
Личные встречи
Две недели назад “Ливерпуль” впервые обыграл “Атлетико” в Лиге чемпионов. Ранее были только два поражение и две ничьи. Также команды пересекались в полуфинале Лиги Европы 2009/2010, обменявшись домашними победами (“Атлетико” – 1:0, “Ливерпуль” – 2:1).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|11-5
|+6
|9
|2
|"Атлетико"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|3
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|2-5
|-3
|4
|4
|"Милан"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|-3
|0
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Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джонс – Салах, Фирмино, Мане
“Атлетико”: Облак – Эрмосо, Хименес, Фелипе – Карраско, Кондогбия, Коке, Триппьер – Феликс, Корреа – Суарес
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Атлетико от UA-Football
Шансы “Атлетико” выглядят очень недооцененными. Как-никак это чемпион Испании, и нельзя сказать, что в мадридской игре “Ливерпуль” доминировал все 90 минут, хотя в итоге и победил. “Ливерпуль” пропустил 13 голов в 13 матчах сезона 2021/22, “Атлетико” 14 – в 14. Также обе команды по четыре раза сыграли вничью в своих лигах. Вполне возможно, что команды поделят очки на “Энфилде”. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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