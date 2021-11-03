Ливерпуль - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.11.2021 

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур

3 ноября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Атлетико”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Победа над “Атлетико” позволит “Ливерпулю” гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до финиша группового раунда. Но Симеоне знает, как побеждать на “Энфилде” и его команда намерена всячески препятствовать амбициям “Ливерпуля”.

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Ливерпуль

“Мы не играем идеально, мы знаем это. Я знал это раньше. Мы должны лучше защищаться, в этом нет никаких сомнений”, – говорит Юрген Клопп перед матчем с “Атлетико”.

В последнем туре Премьер-лиге “Ливерпуль” умудрился потерять победу в матче с “Брайтоном”, выигрывая 2:0 по ходу матча. “Чайкам” немного повезло с удивительным голом Мвепу в конце первого тайма, но после перерыва гости играли лучше и сравняли счет после удара Троссарда. “Брайтон” – хорошая команда, и она не зря занимает место в верхней половине турнирной таблицы после десяти туров, но “Ливерпуль” в свои лучшие времена умеет “досушивать” такие матчи. В этот раз не удалось.

Во многом это можно объяснить кадровым кризисом в полузащите. Матч с “Брайтоном” пропустили из-за травм Фабиньо, Тьяго и Милнер, еще ранее получили повреждение Эллиотт, по ходу матча сломался Кейта.

Фабиньо и Тьяго восстановились к игре против “Атлетико”, и будет интересно, рискнет ли Клопп выпустить кого-то из них в основе. Кейта не сыграет точно.

По словам Клоппа, от “Атлетико” он ждет интенсивной игры, с Симеоне в качестве тренера мадридская команда “никогда не играет товарищеские матчи”. Но чем-то удивить “Ливерпуль” будет сложно, как доказал первый матч команд на “Ванда Метрополитано”.

Атлетико

После проигрыша “Ливерпулю” в домашнем матче Лиги чемпионов у “Атлетико” случился мини-кризис в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне дважды за четыре дня потеряла очки, сыграв вничью 2:2 с “Реал Сосьедадом” и “Леванте”. Но в Англию команда Диего Симеоне отправилась в хорошем настроение. В последний день октября “Атлетико” в прекрасном стиле разобрался с “Бетисом” (3:0).

Симеоне очень расхваливал за вклад в победу над севильцами Гризманна, но французский форвард, как известно, не сыграет против “Ливерпуля”. В первой игре он забил два гола в ворота Алиссона, но затем получил прямую красную карточку.

Помимо Гризманна, игру с “Ливерпулем” на “Энфилде” также пропустят Лемар, Льоренте и Савич. Под вопросом Кондогбия.

Каждый третий матч “Атлетико” в сезоне 2021/22 заканчивался ничьей. Вполне возможно, что Симеоне будет доволен одним очком на “Энфилде”, учитывая непростую кадровую ситуацию.

Статистика команд, цифры и факты

“Атлетико” проиграл только один из шести последних матчей против английских команд (две победы, три поражения).

“Ливерпуль” не проигрывает в официальных матчах с апреля (17 побед, 7 ничьих).

Под руководством Юргена Клоппа “Ливерпуль” проиграл всего два матча в Лиге чемпионов (15 побед, пять ничьих).

Учитывая овертаймы, семь из девяти последних своих выездных голов в европейских турнирах “Атлетико” забил после 84-й минуты.

Мохамед Салах забил 13 голов в 20 матчах Лиги чемпионов на “Энфилде”.

“Атлетико” пропускал во всех своих выездных матчах в сезоне 2021/22, но в пяти из шести поединках в гостях команда Симеоне забивала два гола.

Последние пять матчей Ливерпуля и Атлетико

Ливерпуль

30.10 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)

27.10 “Престон Норт Энд” 2:0 (Кубок лиги)

24.10 “Манчестер Юнайтед” 5:0 (АПЛ)

19.10 “Атлетико” 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Уотфорд” 5:0 (АПЛ)

Атлетико

31.10 “Бетис” 3:0 (Ла Лига)

28.10 “Леванте” 2:2 (Ла Лига)

24.10 “Реал Сосьедад” 2:2 (Ла Лига)

19.10 “Ливерпуль” 2:3 (Лига чемпионов)

02.10 “Барселона” 2:0 (Ла Лига)

Личные встречи

Две недели назад “Ливерпуль” впервые обыграл “Атлетико” в Лиге чемпионов. Ранее были только два поражение и две ничьи. Также команды пересекались в полуфинале Лиги Европы 2009/2010, обменявшись домашними победами (“Атлетико” – 1:0, “Ливерпуль” – 2:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 3 3 0 0 11-5 +6 9 2 "Атлетико" 3 1 1 1 4-4 0 4 3 "Порту" 3 1 1 1 2-5 -3 4 4 "Милан" 3 0 0 3 3-6 -3 0

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джонс – Салах, Фирмино, Мане

“Атлетико”: Облак – Эрмосо, Хименес, Фелипе – Карраско, Кондогбия, Коке, Триппьер – Феликс, Корреа – Суарес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Атлетико от UA-Football

Шансы “Атлетико” выглядят очень недооцененными. Как-никак это чемпион Испании, и нельзя сказать, что в мадридской игре “Ливерпуль” доминировал все 90 минут, хотя в итоге и победил. “Ливерпуль” пропустил 13 голов в 13 матчах сезона 2021/22, “Атлетико” 14 – в 14. Также обе команды по четыре раза сыграли вничью в своих лигах. Вполне возможно, что команды поделят очки на “Энфилде”. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.