Динамо - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021

От матча к матчу не легче. "Динамо" остается на дне турнирной таблицы Лиги чемпионов и подходит к границе, из-за которой нет возврата. В своем поединке пятого тура киевляне должны сыграть не хуже, чем "Бенфика" сыграет против "Барселоны".

Тогда будет надежда все же запрыгнуть на последнюю подножку мчащегося в еврокубковую весну поезда. Это важно не только для еврокоэффициентов Украины, но и для морального здравия игроков "Динамо". Ведь после прихода Мирчи Луческу им достается немало комплиментов, не подтвержденных результатами на международной арене. В прошлом году едва удалось вырвать место в плей-офф Лиги Европы в борьбе с "Ференцварошом", а нынче вообще может быть шаг назад.

Не стоит забывать, что уже и цена чемпионства в УПЛ не так высока – лучшей команде Украины, как и вице-чемпиону, летом придется проходить квалификацию Лиги чемпионов. А это значит, что не выход из группы может ознаменовать полугодовой период топтания на месте и "варки" в теплой ванне. А такие условия очень опасны для команды, чьи игроки стремятся прогрессировать. Так что нужно биться. Сражаться и стараться. А там, где старания, там и вероятность прорыва.

Лига чемпионов. Группа Е. Пятый тур

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Халил Меллер (Турция)

"Динамо" (Киев, Украина) 19:45 "Бавария" (Мюнхен, Германия)

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"Динамо"

На выходных "Динамо" провело поединок, в котором не пришлось напрягаться. С одной стороны, после международной паузы нужна была такая тренировка с повышенной ответственностью для подведения всех игроков под один знаменатель. С другой стороны, отсутствие регулярной спортивной конкуренции в УПЛ негативно влияет на способность команды держать удар в Лиге чемпионов.

Ситуация критическая. Давит не только отсутствие результата, но и отсутствие забитых мячей вот уже в четырех еврокубковых матчах подряд. После поражения от "Барселоны" дома "динамовцы" говорили об этом сдержанно, но еще одна киевская неудача может переполнить чашу терпения. То, что соперник очень грозный и именитый – отнюдь не оправдание.

У "Баварии" очень много кадровых потерь, а вот "Динамо" подходит к матчу практически с оптимальным составом. Попов, Беседин, Вербич – потери, к которым привыкли, а не игравший с "Барсой" Миколенко – очень своевременное возвращение.

Интересно, что в последнем матче чемпионата забил Кулач, Шкурин отдал два ассиста, Витиньо отличился дублем. Хорошее настроение гарантируемо всем участникам битвы с "Черноморцем", а вот место в основе на "Баварию" – никому.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Де Пена – Гармаш

"Бавария"

"Бавария" практически решила свои турнирные задания в группе. Для первого места достаточно одной ничьей в двух последующих поединках, или осечки "Барселоны" в поединке с "Бенфикой". Однако это не значит, что в Киеве "Бавария" будет играть спустя рукава.

"Спустя рукава" – это вообще не о мюнхенской машине. "Рекордмастер", напротив, отличается от других европейских грандов своей постоянной заряженностью на максимальный результат. Температуру добавляет тот факт, что в последнем туре чемпионата Германии "Бавария" проиграла – 1:2 от "Аусбурга".

У Нагельсманна очень много кадровых проблем. Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг, Кюизанс, Зюле, Станишич и Киммих точно вне игры из-за ковида, а попавшие в заявку Коман и Забитцер испытывают мышечные проблемы. Так что выбор тренера на матч крайне ограничен.

С другой стороны, в составе "Баварии" остаются такие мастера, как Мюллер, Левандовски, Дэвис, Павар, Горетцка и т.д. Звучит грозно.

Ориентировочный состав: Нойер – Павар, Эрнандес, Сарр, Дэвис – Горетцка, Ньянзу – Толиссо, Мюллер, Сане – Левандовски

"Динамо" – "Бавария". Статистика личных встреч

Свой последний матч против "Баварии" "Динамо" проиграло 0:5, но последний киевский матч против мюнхенского гранда остался за "динамовцами" – 2:0 в далеком 2000-м. Основная же история противостояния между командами была написана в промежутке с 1994-го по 1999-й включительно. Самая яркая страница – полуфинал Лиги чемпионов с эпическими киевскими 3:3.

"Динамо" – "Бавария". Последние матчи команд

6:1 – удивительный счет, но общий контекст не слишком хорош для "Динамо". Ведь эта победа была одержана после серии двух поражений – от "Барселоны" в третьем туре ЛЧ и "Ворсклы" в 14-м туре УПЛ. Отметим, что в Лиге чемпионов киевляне не забивают уже четыре поединка подряд. А вот в чемпионате Украины сухой с точки зрения атаки поединок "Динамо" провело только один – против "Шахтера".

"Бавария" в Германии проигрывает так же редко, как "Динамо" – в Украине. Разница в том, что мюнхенцы конкурентоспособны и на международной арене. Однако картина последних поединков команды Нагельсманна немного аномальна. В пятницу, 19-го ноября, произошло поражение от "Аусбурга" в Бундеслиге, а еще в конце октября был конфуз в Кубке Германии (0:5 от "Боруссии" Менхенгладбах).

"Динамо" – "Бавария". Турнирное положение команд

После четырех туров "Бавария" имеет стопроцентный результат. Выход в плей-офф уже гарантирован, а для первого места в группе нужно добыть в двух последних матчах хотя бы ничью.

Для "Динамо" ситуация все еще может сложиться удачно. При определенных обстоятельствах (две победы в двух последних турах и два поражения "Барселоны") можно замахнуться даже на 1/8-ю финала Лиги чемпионов. Хотя, конечно, успехом будет просто не финишировать последним. Для этого в отчетном поединке нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" сыграет против "Барселоны". Это будет первый шаг.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 4 4 0 0 17-2 +15 12 2 "Барселона" 4 2 0 2 2-6 -4 6 3 "Бенфика" 4 1 1 2 5-9 -4 4 4 "Динамо" 4 0 1 3 0-7 -7 1

"Динамо" – "Бавария". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Бавария". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Баварии" 3:1. Прогнозируем, что "Динамо" наконец-то забьет гол в этой Лиге чемпионов. В двух предыдущих домашних поединках киевляне были близки к этому локальному успеху, но не сложилось. Загвоздка в том, что вряд ли одного мяча хватит для победы (или хотя бы ничьей) над "Баварией". Разъяренные поражением в Бундеслиге мюнхенцы будут рвать и метать. Есть угроза еще раз попасть под каток.