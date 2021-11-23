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Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 23.11.2021
Вильрреал – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 23 ноября 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, пятый тур
23 ноября 2021. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”
“Вильярреал” 19:45 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Оле-Гуннар Сульшер пожелал Майклу Каррику удачи и сказал, что будет дальше поддерживать и переживать за “Манчестер Юнайтед”. Первый матч без норвежского специалиста МЮ проведет против “Вильярреала” в пятом туре Лиги чемпионов.
Вильярреал
Унаи Эмери назвал Сульшера хорошим человеком, и ожидает, что “Манчестер Юнайтед” не сильно изменится с Карриком во главе. “У них будет дополнительная мотивация выиграть в Лиге чемпионов. Мы ожидаем увидеть сильный Юнайтед и что против нас будут играть Роналду, Де Хеа, Фред, Рэшфорд, Фернандеш”, – сказал тренер “Вильярреала” и назвал “Манчестер Юнайтед” фаворитом предстоящего матча.
Победа с разницей в два мяча выведет “Вильярреал” в 1/8 Лиги чемпионов. Но “Манчестер Юнайтед” достаточно будет просто победить, чтобы тоже гарантировать себе плей-офф.
“Вильярреал” в Лиге чемпионов пока побеждал только “Янг Бойз” (дважды). В чемпионате команда Эмери выиграла всего трижды в 13 турах и занимает в турнирной таблице двенадцатое место.
Выиграть у “Юнайтед” будет не сложно не только из-за того, что “Вильярреал” не привык побеждать. Испанская команда сильно страдает из-за кадровых проблем. Точно пропустит матч лучший бомбардир прошлого сезона Морено, под вопросом Капу, Данджума, Алькасер, Асенхо. Только недавно вернулись после травм Фойт, Пино, Коклен и Чуквуэзе. Неудивительно, что Эмери просто призывает “наслаждаться моментом, тем, что команда играет в Лиге чемпионов”. Давления результата нет.
Манчестер Юнайтед
Сейчас никто не может сказать, что сколько матчей проработает Майкл Каррик и его помощники, которые ранее работали с Оле-Гуннаром Сульшером. Сам Каррик говорит о том, что он думает только о предстоящем матче и ни о чем больше.
В чемпионате “Манчестер Юнайтед” предстоит в лучшем случае борьба за место в первой четверке, но к выходу в 1/8 Лиги чемпионов МЮ очень близок. Даже если “Юнайтед” не удастся выиграть у “Вильярреала” впереди будет домашний матч с “Янг Бойзом”.
Не стоит забывать и о Роналду. Он просто отказывается играть в Лиге Европы. Португалец забивал победные голы в матчах против “Вильярреала” и “Аталанты” и спас свою команду от поражения в Бергамо.
Каррик говорит, что он мало чем отличается от Сульшера, но некоторые изменения в составе ему все же придется провести. В частности под вопросом участие в матче Люка Шоу, травмированы Варан, Погба, Кавани, и не сыграет Гринвуд. Возможно, место в старте получит ван де Бек? Он немного оживил игру, выйдя на замену в матче против “Уотфорда”.
Статистика команд, цифры и факты
- В 11 домашних матчах сезона 2021/22 “Вильярреал” проиграл всего раз, три раза выиграл и дважды сыграл вничью.
- “Манчестер Юнайтед” проиграл семь из 11 последних матчей во всех турнирах.
- МЮ всего дважды в сезоне не смог пропустить (“Вулверхэмптон” и “Тоттенхэм”).
- В трех последних матчах Лиги чемпионов “Юнайтед” пропускал первым, но ему удавалось отыгрываться (две победы, ничья).
- В Лиге чемпионов после четырех туров у “Вильярреала” лучше разница, чем в Ла Лиге после 13 (+4 против +2).
Последние пять матчей Вильярреала и Манчестер Юнайтед
Вильярреал
- 20.11 “Сельта” 1:1 (Ла Лига)
- 07.11 “Хетафе” 1:0 (Ла Лига)
- 04.11 “Янг Бойз” 2:0 (Лига чемпионов)
- 30.10 “Валенсия” 0:2 (Ла Лига)
- 26.10 “Кадис” 3:3 (Ла Лига)
Манчестер Юнайтед
- 20.11 “Уотфорд” 1:4 (АПЛ)
- 06.11 “Манчестер Сити” 0:2 (АПЛ)
- 02.11 “Аталанта” 0:2 (Лига чемпионов)
- 30.10 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)
- 24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)
Личные встречи
До встречи на “Олд Траффорд” в сентябре команды пять раз сыграли вничью, в том числе в финале прошлой Лиги Европы. Но в матче ЛЧ “Юнайтед” удалось победить. В первом тайме “Вильярреал” полностью переигрывал хозяев, а на старте второго тайма Алькасер вывел испанскую команду вперед. Но Алексу Теллесу чудо-ударом удалось сравнять счет, а на 90+5 минуте победный гол забил Роналду.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|1
|1
|8-7
|+1
|7
|2
|"Вильярреал"
|4
|2
|1
|1
|9-5
|+4
|7
|3
|"Аталанта"
|4
|1
|2
|1
|7-7
|0
|5
|4
|"Янг Бойз"
|4
|1
|0
|3
|3-8
|-5
|3
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Ориентировочные составы
“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Тригерос, Парехо, Коклен – Пино, Диа, Чуквуэзе
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Далот – Мактомини, Фред – Санчо, Фернандеш, Рэшфорд – Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вильярреал – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Харри Магуайр перед матчем говорил о том, что игроки должны взять на себя ответственность. Проблемы МЮ были не только в тактических недоработках Сульшера, но и слабой игре ключевых футболистов, в том числе и самого Магуйра. Матч против “Вильярреала”, который страдает из-за травм ключевых футболистов – это хорошая возможность доказать свою значимость. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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