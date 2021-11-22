Севилья – Вольфсбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021

Лига чемпионов

Группа G, пятый тур

23 ноября, 22:00. "Рамос Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Джюнейт Чакир (Турция)

Прямая трансляция: Мегого

Сразу после жеребьевки в группе G, конечно же, сразу окрестили лидеров и аутсайдеров, однако перед двумя финальными турами положение команд совсем другое. "Севилья", которая должна была быть первой и по составу и в целом по всем показателям, замыкает квартет, а "Вольфсбург" пока в зоне Лиги Европы. В общем, эта группа вся уровня именно второго по престижности еврокубка, но даже при таких условиях наша пара соперников не блещет успехами.

Еще стоит упомянуть об арбитре, который будет обслуживать матч. Он точно подходит этим командам, ведь сезон Лиги чемпионов у него в этом году явно не пошел. Джюнейт Чакир отсудил один матч "Милан" - "Атлетико" (1:2), где совершил кучу ошибок в паре с видеоассистентом, и даже был отстранен УЕФА на время. Теперь у него есть шанс исправиться, как и у испанского и немецкого коллективов.

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"Севилья"

В прошлом сезоне андалусийцы чуть ли не до последнего тура Ла Лиги сражались с лидерами чемпионата за трофей. В текущем розыгрыше испанского первенства подопечные Лопетеги не теряют позиций: пока идут третьими, пропустив вперед всего два "Реала" (Мадрид и Сосьедад). Эти два факта никак не могут ужиться с тем, что команда все еще замыкает группу в Лиге чемпионов, имея за четыре тура три очка. Но "Севилья" этим и уникальна.

Во всех четырех встречах была очень равная игра с соперниками, а где-то и ребята Лопетеги были сильнее. Однако пока в активе всего два гола с пенальти, и один из игры. Испанский наставник сам понимает, что ситуацию нужно исправлять уже в матче против "Вольфсбурга", и даже немного пожертвовал игрой чемпионата против "Алавеса". "Севилья" потеряла очки, сыграв со счетом 2:2. "Лисы" воспользовались тем, что Лопетеги выпустил несколько резервистов, чтобы основные игроки отдохнули перед важным матчем. Однако по ходу игры андалусийцы уступали, поэтому вынуждены были бросать силы для спасения хотя бы одного очка, что в конце концов удалось на 90+2 минуте благодаря голу Ракитича.

Кадры хозяев

Несколько важных потерь есть в Севилье. Лучший бомбардир в прошлом сезоне Юссеф Энн Несири травмировался еще 25 сентября, и с тех пор провел всего 47 минут на поле, снова попав в лазарет. Также залечивает повреждение капитан команды Хесус Навас, выбывший из игры в прошлом туре ЛЧ с "Лиллем". Пропустит матч и Сусо.

"Вольфсбург"

Австрийский специалист Оливье Гласнер вывел "волков" в прошлом сезоне в Лигу чемпионов, но все-таки выбрал для продолжения карьеры франкфуртский "Айнтрахт". Этому был только рад его преемник Марк ван Боммель, впервые возглавивший серьезный клуб из топ-5 чемпионатов, однако он не продержался на посту и четырех месяцев. Теперь с командой работает бывший ассистент Виктора Скрипника в “Вердере” Флориан Кофельдт.

И дела с немецким специалистом пошли вверх. "Вольфсбург" одержал первую победу в ЛЧ, да еще над лидером группы "Зальцбургом" (2:1). Также и в чемпионате были биты "Байер" (2:0) и "Агусбург" (1:0). Только “Арминия” ошарашила Кофельдта, заставив отыгрываться с 0:2, и в конце концов волки завоевали ничью и поднялись за три тура с девятого на шестое место. Прогресс в реальности, а не на бумаге.

Кадры гостей

У "Вольфсбурга" большие проблемы с составом, чем у "Севильи". В лазарете сейчас находятся пятеро игроков, а наибольшей потерей является основной голкипер и капитан Кун Кастельс, заболевший коронавирусом. Скорее всего его заменит австрийский вратарь Павао Перван, последний раз выходивший на поле в официальном матче еще в мае этого года. Также повреждения залечивают Клингер, Отавиу, Шлягер и Штеффен.

Последние матчи "Севильи" и "Вольфсбурга"

Последние пять встреч хозяев

20.11. "Севилья" - "Алавес" 2:2 (Ла Лига)

07.11. "Бетис" - "Севилья" 0:2 (Ла Лига)

02.11. "Севилья" - "Лилль" 1:2 (ЛЧ)

30.10. "Севилья" - "Осасуна" 2:0 (Ла Лига)

27.10. "Мальорка" - "Севилья" 1:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

20.11. "Арминия" – "Вольфсбург" 2:2 (Бундеслига)

10.11. "Вольфсбург" - "Ганза Росток" 1:3 (ТМ)

06.11. "Вольфсбург" - "Аугсбург" 1:0 (Бундеслига)

02.11. "Вольфсбург" - "Зальцбург" 2:1 (ЛЧ)

30.10. "Байер" – "Вольфсбург" 0:2 (Бундеслига)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Зальцбург 4 2 1 1 7-5 7 2 Лилль 4 1 2 1 3-3 5 3 Вольфсбург 4 1 2 1 4-5 5 4 Севилья 4 0 3 1 3-4 3

Личные встречи "Севильи" и "Вольфсбурга"

Всего второй раз команды сыграют между собой. Ну а первый матч состоялся в конце сентября этого года, и тогда команды разошлись миром. В общем, была равная игра на поле. В начале второго тайма немцы открыли счет, а под занавес поединка остались в меньшинстве и позволили сравнять счет с пенальти – 1:1.

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Ставки и коэффициенты на матч "Севилья" – "Вольфсбург"

Прогноз на матч "Севилья" – "Вольфсбург"

В этом поединке понятие "надо как кровь из носа" кому-то одному не подойдет, ведь для обоих это может стать решающая встреча за путевку в плей-офф ЛЧ. "Вольфсбург" после смены тренера неплохо идет по результатам, однако, потеря основного голкипера, да еще и капитана может существенно отразиться на команде. "Севилья", кстати, тоже будет играть без своего "шкипера", поэтому в этом компоненте коллективы равны. Однако на первый план выйдет именно "Рамон Санчес Писхуан". Даже ничьей для андалусцев не хватит, чтобы можно было в глаза смотреть болельщикам после финального свистка. "Волки" сильная, организованная команда, но Лопетеги должен найти ключи для решения этого ребуса. Прогноз: победа "Севильи".