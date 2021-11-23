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Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021

Лига Чемпионов
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Определят судьбу второго места

Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур.
23 ноября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Бенфика"
Арбитр: Сергей Карасев (Россия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Первое место "Баварии" в квартете уже неоспоримо; участь киевского "Динамо", осевшего на дно таблицы, тоже предельно понятна. Таким образом, на "Камп Ноу" решится судьба второго места, дающего право сыграть в плей-офф ЛЧ.

"Барса" сейчас опережает "Бенфику" на 2 очка, но ничья станет для нее плохим результатом. Как-никак, в последнем туре каталонцев ждет выезд в Мюнхен, а "Орлы" дома сыграют с "Динамо". Это добавит матчу огня, не сомневайтесь.

"Барселона"

Хави дебютировал у руля "Кулес" в субботу, и все прошло неидеально. "Эспаньол" был повержен 1:0, но лишь благодаря невероятному везению на последних минутах, когда тер Штегена расстреливали со всех позиций. Как и при Кумане, физически "Барсу" хватило минут на 70.

Учитывая, что лазарет по-прежнему полон, а физику по ходу сезона не подтянешь, улучшений на этом фронте ждать не приходится. Это значит, "Барсе" надо замедлять темп, что несомненно поможет обороне "Бенфики" отбиваться. Что же делать?

Первый матч в Лиссабоне завершился для каталонцев катастрофой именно во втором тайме, так что ответ очевиден - "Барса" сыграет осторожно, не форсируя события и обязательно прибережет кого-то из лидеров на замену. Плюс на ее стороне "Камп Ноу" - даже в текущем, слабом сезоне "Барса" потерпела здесь 2 поражения при 6 победах и 2 ничьих.

"Бенфика"

"Орлы" тоже домашняя команда; на выезде они печальны- лишь 1 победа в 10 последних гостевых матчах ЛЧ, включая квалификацию.

В октябре команда Жорже Жезуша оступалась на полях "Эшторила" (1:1) и с "Витории Гимарайнш" (3:3). Разительный контракт в сравнении с домашними результатами, где "Бенфика" в двух последних матчах наколотила 10 голов, пропустив 2.

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На "Камп Ноу" "Орлы" должны быть свежими - "Пасуш" на выходных они победили пешком. Контратаки и прессинг - это их хлеб. Даже с "Баварией" "Бенфика" забила в таком ключе 2 мяча - правда, пропустила 5. Роман Яремчук? Скорее всего, он выйдет на замену. Украинец сам виноват - последний раз забивал 2 месяца назад. Прямо сейчас Нуньес и Эвертон эффективнее.

"Барселона" - "Бенфика": статистика личных встреч

Сентябрьскую встречу команд мы уже вспоминали - там "Орлы" разбили еще "Барсу" Кумана 3:0.

До этого в 21 веке "Кулес" не проигрывали "Бенфике" вообще - 2 победы и 2 сухие ничьи.

"Барселона" - "Бенфика": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021 - изображение 1

Последние матчи "Бенфики"

Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 22.11.

Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры остаются Фати, Педри, Брейтуэйт, а Агуэро вообще, по слухам, закончит карьеру из-за тахикардии. Насчет Роберто, Дембеле и Деста Хави на пресс-конференции сказал, мол, посмотрим на их самочувствие.

У "Бенфики" из важных потерь отмечаем лишь травму сильного центрального защитника Лукаса Вериссимо.

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо, Пике, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, де Йонг - Гави, Депай, Пуч

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Морато, Вертонген - Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо - Рафа Силва, Нуньес, Эвертон

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"Барселона" - "Бенфика": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Бенфика": прогноз от UA-Football

В прошлом матче с "Эспаньолом" наша ставка на "обе забьют" не сыграла лишь из-за фантастического невезения форвардов "Попугаев". Вряд ли такое повторится второй раз за три дня - тем более, у "Орлов" нападающие более высокого качества.

Ставку "оба забьют" на сей раз БК предлагают с коэффициентами 1,6-1,7 - ее и выберем.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Барселона
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