Лилль - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021

Уже сегодня, 23-го ноября, в матче 5-го тура Лиги чемпионов встретятся австрийский "Зальцбург" и чемпион Франции – "Лилль". Этот поединок не имеет топовой афиши, однако он может иметь совсем непредвиденный исход. Чего же ждать сегодня вечером – сейчас разберемся.

Лига чемпионов, 5-й тур

23.11.2021, 22:00, стадион Пьер Моруа (Лилль)

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO

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Лилль

Сейчас чемпион Франции идет в турнирной таблице Лиги 1 всего лишь на 12 позиции, имея в активе 17 очков. Со времен прошлого, крайне удачного для клуба сезона, прошло не так много времени, однако сейчас это уже совсем другая команда. В последних пяти поединках лиги "Лилль" ни разу не победил и набрал всего три очка. Есть большая вероятность того, что в сегодняшнем матче черная полоса не закончится.

Однако, именно в матче Лиги чемпионов команда добыла единственную за последний месяц победу. Это случилось 2-го ноября в поединке с "Севильей". Тогда французы сумели вырвать три очка, победив со счетом 2:1. Ранее в матчах данного турнира их успех был гораздо менее значительным. В поединке первого тура подопечные Гурвеннека сыграли в сухую ничью с "Вольфсбургом", а далее последовал проигрыш "Зальцбургу" (2:1) и еще одна нулевая ничья с "Севильей". При этом в турнирной таблице "Лилль" занимает вторую позицию с 5 очками.

Большую роль сегодня может сыграть отсутствие всего костяка команды в атаке. Из-за травмы в лазарете восстанавливается, без преувеличения, половина команды. Это Жонатан Бамба, Свен Ботман, Жонатан Иконе, Ренату Саншеш, Леонардо и еще несколько игроков. Сможет ли тренер качественно заменить этих футболистов – увидим уже скоро.

Зальцбург

Дела команды в австрийском чемпионате пока что идут не очень хорошо. В последних пяти матчах команда дважды сыграла вничью, хотя статус соперников был откровенно ниже. Сначала подопечные Яйссле не смогли победить "Рид" (2:2), а затем еще и сыграли в нулевую ничью с "Адмирой".

В Лиге чемпионов команда выступает намного ярче. После четырех туров "Зальцбург" занимает первое место в группе, имея в своем активе 7 очков. К слову, "Лилль", который занимает вторую позицию, оторвался не очень далеко – всего на два пункта ниже. В двух прошлых турах команда дважды сыграла с "Вольфсбургом", но увезти три очка удалось лишь раз, в выездном матче (3:1). Вторая же встреча завершилась победой "волков". Ранее австрийцы сыграли вничью с" Севильей" (1:1), а также победили "Лилль" дома (2:1).

Не стоит ждать сегодня от коуча "Зальцбурга" закрытую тактическую схему. Команде нужно брать три очка, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Зная характер австрийцев, для этого клуб оставит на поле все силы.

Травмы не должны стать проблемой для подопечных Яйссле, однако несколько футболистов все же находятся в лазарете. Из важных для клуба игроков здесь Златко Юнузович, Секу Койта, Ноа Окафор и Альберт Вальчи.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

"Лилль" получит много проблем в атаке из-за большого количества травмированных игроков. Однако, в обороне команда может сыграть на хорошем уровне. "Зальцбург" в свою очередь не станет рисковать первым местом в группе и постарается выжать из поединка максимум. Прогноз: победа "Зальцбурга", ТБ 2,5.