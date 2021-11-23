Янг Бойз - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 23.11.2021

Группы F и G - наиболее плотные в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Лишь в них первое и четвёртое место разделяют четыре очка. Сегодня "Янг Бойз" способен ещё больше закрутить интригу. Если добудет результат дома против "Аталанты". Но и сама "Аталанта" хочет результат. В матче между третьей и четвёртой командами лиги обе будут пытаться прорваться выше.

23 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур

Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Нынешний период - тяжелейший для "Янг Бойз" за последние года четыре. После четырёх исключительно легко выигранных чемпионских титулов в нынешнем сезоне идёт яростная борьба. По набранным очкам бернцы лишь четвёртые, и даже победы в двух перенесённых матчах не выведут их на чистое первое место по очкам. В целом они выиграли лишь один из семи последних матчей во всех турнирах, впервые за семь лет проиграли три подряд, и серию поражений прервали лишь ничьей с "Грассхопперс". Не пропускали они лишь в двух матчах из последнего 21-го.

Ситуацию ещё больше осложнили кадровые потери. Говорят о "проклятии" капитанов. В апреле вылетел Фабиан Лустенбергер, а в последние недели - первый вратарь Давид фон Балмоос и заметный игрок сборной Швейцарии Кристиан Фасснахт. Доходит до того, что в центр обороны приходится ставить опорника Лаупера. Лустенбергер уже тренируется с командой, и главный тренер Давид Вагнер "суперрад" этому. Но вряд ли он готов для стартового состава сегодня.

В "Аталанте" ситуация, можно сказать, противоположная. Она начала сезон слабовато, говорили, что растеряла даже свою привычную яркую атаку. Но в последнее время возвращается. Забила 15 мячей в последних шести матчах во всех турнирах, не проиграла ни одного из них. В клубе наконец-то облегчённо вздохнули: "Команда завелась". Вернулись и травмированные, и уже не нужно ставить в центр обороны опорника и глухого запасного. Луис Муриэль и Руслан Малиновский забили в субботу "Специи" (5:2), и в клубе надеются, что тем самым запустили сезон.

Проблемой остаётся оборона, пропускавшая в девяти матчах подряд. Предыдущий "сухой" был как раз против "Янг Бойз". Ну и разница между игрой в гостях в лиге и в Лиге Чемпионов. В Серии А вне Бергамо у "Богини" девять побед и три ничьи в 12-ти последних матчах, немало впечатляющих игр. В ЛЧ - три без побед подряд, в том числе упущенная победа в Манчестере с 2:0 до 2:3 и добытая ничья в Вильярреале в концовке. А этот выезд ещё и играть на синтетическом газоне, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини прямо называет большим неудобством.

Какой получится игра? В Бергамо получилась вязкой, медленной, лишь с одним голом и 1:0 в пользу хозяев. Там гости нанесли лишь три удара по воротам, да и хозяева не впечатляли. Но теперь оба тренера уверены, что будет гораздо более открытая игра. Поскольку обеим нужна победа. В случае поражения швейцарцы уже сейчас вылетят из Еврокубков. Итальянцы лишь третьи в группе и должны прорываться вверх. Вагнер говорит об очень плотной группе, о деталях, которые выиграют матч. При этом уверен в успехе своей команды.

Обе команды желают компенсации. Вагнер - за матчи против "Вильярреала" (1:4 и 0:2), в которых на 86-ой минуте проигрывал с разницей лишь в один мяч и был в игре. Особенно за второй, в гостях, обороной в котором весьма доволен. Гасперини - за два упущенных результата против "Манчестер Юнайтед" в концовках (2:3 и 2:2). "Аталанта" очень зла после них. Так что ожидаем энергичную игру и голы под занавес матча.

Кадры

Кроме вышеуказанных, у хозяев отсутствует также бомбардир Нсаме, защитники Зесигер и Камара. Форвард Элиа перенес извлечение камней из почек и под вопросом. Тем не менее, Вагнер постарается сохранить схему 4-4-2. Скорее всего, Лаупер вновь сыграет в центре обороны. Либо француз Лефорт. А в атаке получит шанс американец Сибатчу, забивший "Грассхопперс" в добавленное время.

В "Аталанте" давно отсутствуют латерали Хатебур и Гозенс. Новый травмированный - центрдеф Ловато. Остальные же готовы. Дзаппакоста и Меле активно действуют на флангах схемы 3-4-2-1, швейцарец Фройлер отдохнул и вернётся в состав. В центре обороны есть выбор между Паломино, Демиралем, Джимсити и Толоем. В полузащите вернулся Пессина, блестяще играет Пашалич, Иличич и Малиновский проснулись. Руслан выходил в "старте" лишь в трёх из последних семи матчей, но сейчас вполне в игре. А у форварда Дувана Сапаты девять голов во всех турнирах.

"Янг Бойз": Фавр, Хефти, Берги, Лаупер, У. Гарсия, Мамбимби, Айбишер, Сьерро, Нгамелу, Сибатчу, Ридер

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Меле, Пашалич, Малиновский, Сапата

Прогноз: Янг Бойз - Аталанта 1:2

На искусственном газоне и на компактном стадионе всегда непросто. Здесь "Янг Бойз" побеждал "Манчестер Юнайтед". Матчи против "Вильярреала" несколько обманчивы. Фавр рассчитывает на "уникальную" атмосферу стадиона, призывает "сыграть в игру "Янг Бойз". Хозяева ещё и отдыхали 17 дней из-за перенесённого матча лиги, что для второй команды Европы по числу спринтов за матч (после "Лидса") большая подмога. Но всё же в гостях "Аталанта" умеет играть и хочет поправить положение. Она просто сильнее и по составу, и по игре, и по настроению.