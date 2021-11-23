Ливерпуль - Порту. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 24.11.2021 

Лига чемпионов, группа B, пятый тур

22 ноября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Порту”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” – единственная команда, которая после четырех туров группы Лиги чемпионов гарантировала себе первое место. “Красные” выиграли все четыре матча. “Порту” занимает второе место, но отстает от команды Юргена Клоппа на семь очков.

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Ливерпуль

“Ливерпуль” решил все вопросы в ЛЧ, поэтому почему бы не поставить против “Порту” условно второй состав? Юрген Клопп говорит, что все так просто, нельзя просто так выставить дубль. Все-таки “Ливерпуль” играет перед своими болельщиками, не все игроки основы хотят терять игровой ритм, да и призовые от победы в одном матче Лиги чемпионов существенны для такого клуба, как “Ливерпуль”, который обеспечивает сам себя и не финансируется шейхами.

При этом Клопп, говоря, что он уважает соревнование, отмечает, что “Ливерпуль” должен думать о своем календаре, и физическом состоянии игроков.

“Ливерпуль” из-за травм точно не может рассчитывать на Харви Эллиотта, Роберта Фирмино, Джо Гомеса и Кертиса Джонса. Под сомнением Жота, Ориги, Кейта, Милнер, Робертсон и Хендерсон. “Ливерпуль” проведет четыре матча в ближайшие 11 дней, поэтому ротация в малозначащем матче против “Порту” будет уместно.

Наверняка выйдут в старте Неко Уильямс, Цимикас, Конате, Минамино. Почему бы не задействовать Тайлера Мортона? 19-летний воспитанник “красных” дебютировал в АПЛ в прошлой игре с “Арсеналом” и учитывая кризис команды в центре поля, может получить свои игровые минуты.

Порту

Сержиу Консейсау предпочитает лишний раз не вспоминать первый против “Ливерпуля”. “Порту” проиграл на “Драгау” со счетом 1:5. Безусловно, “Ливерпуль” сыграл лучше в этом матче, но многих пропущенных голах “Порту” виноват сам, из-за своих ужасных ошибок в защите.

“Эта игра осталась в прошлом, и мы ее проанализировали. У нас не было в игре агрессии с мячом и без него. “Ливерпуль” – одна из лучших команд в мире. Но результат игры определяется не только действиями соперников, но и тем, что мы способны показать. У нас есть свои сильные стороны и амбиции”, – говорит Консейсау.

“Порту” выиграл девять из 11 матчей чемпионата Португалии (две ничьи). Также “драконы” перед встречей с “Ливерпулем” вышли в 1/16 Кубка Португалии, переиграв со счетом 5:1 "Фейренсе". “Ливерпуль” – одна из двух команд, которой удалось обыграть “Порту” в сезоне 2021/22. Это сделал и клуб из Азорских островов “Санта-Клара”, переигравший “драконов” в Кубке лиги, третьем по рангу португальском турнире.

Статистика команд, цифры и факты

“Порту” никогда не выигрывал в Англии: 17 выездов на Туманный Альбион заканчивались поражениями, трижды удалось сыграть вничью. Семь из восьми выездных матчей закончились поражениями.

“Ливерпуль” забил 53 гола в 18 матчах сезона 2021/22. “Ливерпуль” забивал в каждой игре, только “Челси” удалось пропустить меньше двух мячей.

“Ливерпуль” выиграл пять из восьми последних матчей в Лиге чемпионов (одна ничья, два поражения).

“Порту” еще не разу не проиграл в чемпионате Португалии в сезоне 2021/22 (девять побед, две ничьи).

Последние пять матчей Ливерпуля и Порту

Ливерпуль

20.11 “Арсенал” 4:0 (АПЛ)

07.11 “Вест Хэм” 2:3 (АПЛ)

03.11 “Атлетико” Мадрид 2:0 (Лига чемпионов)

30.10 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)

27.10 “Престон” 2:0 (Кубок лиги)

Порту

20.11 “Фейренсе” 5:1 (Кубок Португалии)

07.11 “Санта Клара” 3:0 (Примейра)

03.11 “Милан” 1:1 (Лига чемпионов)

30.10 “Боавишта” 4:1 (Примейра)

26.10 “Санта-Клара” 1:3 (Кубок лиги)

Личные встречи

“Ливерпуль” выиграл четыре из пяти последних матчей против “Порту” (5:1, 4:1, 2:0, 5:0, 0:0), но эта безголевая ничья – это был ответный матч 1/8 Лиги чемпионов после победы “Ливерпуля” 5:0 на выезде. Общая история встреч – шесть побед у “Ливерпуля”, три ничьи. Общая разница мячей – 23:4 в пользу “красных”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 4 4 0 0 13-5 +8 12 2 "Порту" 4 1 2 1 3-6 -3 5 3 "Атлетико" 4 1 1 2 4-6 -2 4 4 "Милан" 4 0 1 3 4-7 -3 1

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Уильямс, Конате, ван Дейк, Цимикас – Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Минамино, Ориги

“Порту”: Диогу Кошта – Венделл, Мбемба, Пепе, Жоау Мариу – Диас, Урибе, Оливейра, Отавио – Эванилсон, Тареми

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Порту от UA-Football

Даже в своем полуосновном составе “Ливерпуль” сезона 2021/22 – эта сила, с которой стоит считаться. Цимикас проводит кампанию не хуже Роберстона, Минамино и Уильямс удачно выходят на замены и хорошо себя показывают во второстепенных турнирах. “Ливерпуль” немало пропускает в нынешнем сезоне, но с атакой у команды Юргена Клоппа проблем нет. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.