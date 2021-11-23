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Брюгге - Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 24.11.2021
Брюгге - Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.11.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
Бельгия. Брюгге. "Ян Брейдель"
Арбитр в поле – Давиде Масса (Италия)
"Брюгге" (Бельгия) 22:00 "Лейпциг" (Германия)
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Команды подходят к этой игре на ожидаемых местах в группе, очевидно, что с денежными зубрами "Манчестер Сити" и "ПСЖ" бороться нереально. "Брюгге" и "Лейпциг" в очной встрече разыграют путевку в плей-офф Лиги Европы. В случае победы, "быки" сравнятся с "черно-синими" по очкам, но если бельгийцы не проиграют, то немецкая команда потеряет все шансы на евровесну.
"Брюгге"
Последние два матча в ЛЧ подопечные Филиппа Клемана провели против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, и дважды потерпели разгромные поражения от "горожан": 1:4 и 1:5. Несмотря на это, "Брюгге" с 4-мя очками даже сохраняет шансы не только на плей-офф Лиги Европы, но и на продолжение выступлений в главном еврокубке.
В чемпионате Бельгии "черно-синие" в последнее время выступают не очень убедительно, в последних двух играх дома сыграв в результативную ничью со "Стандардом" и проиграв на выезде "Мехелену". После 15 туров Лиги Жюпиле команда имеет в своем активе 27 очков и отстает от первого "Сент-Жиллуаза" на 7 пунктов.
Ориентировочный состав: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Соуа, Ритс, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Ланг.
"Лейпциг"
В последних 3-х выездных матчах в рамках Лиги чемпионов команда Джесси Марша не сумела заработать очков и проиграли все три поединка. Уже сейчас можно сказать, что после ухода костяка в виде Нагельсманна, Упамекано и Забитцера "Лейпциг" не смог как следует перестроиться и после прошлогодних полуфинала и 1/8 турнира провалил текущий розыграш.
Одно набранное очко в нынешней кампании удалось лишь добыть в прошлом туре, дома расписав результативную ничью с "ПСЖ". В чемпионате Германии дела у "быков" также не идут идеально - 7-е место и отставание от лидера Бундеслиги "Баварии" на 10 пунктов.
В последних 4-х встречах в рамках национального первенства "Лейпциг" дважды победил, потерпел одно поражение и сырал вничью.
Ориентировочный состав: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Симакан, Собослаи, Кампль, Лаймер, Форсберг, Нкунку, Поульсен.
"Брюгге" – "Лейпциг". Статистика личных встреч
В своей истории "черно-синие" и "быки" встречались лишь однажды - в матче 2-го тура группового этапа бельгийцы одержали победу со счетом 2:1.
"Брюгге" – "Лейпциг". Ставка и коэффициенты
"Брюгге" – "Лейпциг". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Брюгге" 2:1. Бельгийцы сыграют против "быков" также как и в первом матче на выезде. К тому же "черно-синие" хорошо выступают дома в текущем сезоне на евроарене, сумев даже отобрать очки у звездного "Пари Сен-Жермен". Для обеспечения путевки в плей-офф Лиги Европы "Брюгге" достаточно не проиграть в этом поединке.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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