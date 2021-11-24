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Шериф - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 24.11.2021

Лига Чемпионов
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Сможет ли Шериф еще раз победить Реал?

Шериф - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 24.11.2021

twitter.com/sportexpress

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня, 24-го ноября, в поединке 5-го тура Лиги чемпионов "Шериф" Юрия Вернидуба встретится с мадридским "Реалом". Будет ли эта встреча такой же удачной для молдавского клуба, как прошлая – сейчас разберемся.

Лига чемпионов, 5-й тур

24 ноября, 22:00, стадион Шериф (Тирасполь)

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка

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Шериф

Наверное, вспоминая победу "Шерифа" (2:1) в прошлом поединке с "Реалом", каждый болельщик хотел бы такой же интриги и "магии" от подопечных Вернидуба еще раз. Кроме, конечно же, фанатов мадридского клуба. Однако, после прошлого матча со "сливочными" дела молдавского клуба стали гораздо хуже. Команда дважды проиграла "Интеру" со счетом 3:1 и не показала того "магического" футбола, который был в первых двух поединках с "Реалом" (2:1) и "Шахтером" (2:0).

В национальном чемпионате "Шериф" значительно укрепился в недавних матчах. В пяти последних на данный момент поединках подопечные Вернидуба одержали пять побед с общим счетом 17:1. Однако, уровень внутреннего молдавского соревнования очень далек от того, чтобы можно было хоть как-то предсказать успехи на международной арене.

Что касается тактики, то все более чем очевидно. Вариантов, кроме как старый и добрый автобус, у "Шерифа" практически нет. Также нужно учитывать, что все козыри подопечных Вернидуба Карло Анчелотти уже знает. Тренер "Реала" несомненно внесет все нужные поправки в свою тактическую схему.

Реал

Королевский клуб демонстрирует поистине королевский футбол в последних матчах Ла Лиги. Форма команды фактически безупречна, если не считать "сухую" ничью с "Осасуной" в 11-м туре соревнования. Кроме этого, "Реал" одержал четыре победы в пяти крайних матчах. Общий счет – 10:4.

В Лиге чемпионов все также очень неплохо. "Реал" лидирует в группе с 9-ю очками, а ближайший преследователь, "Интер", имеет только 7 пунктов. Единственная команда, которой удалось одолеть сливочных во втром туре соревнования, это и есть "Шериф". Напомним, тогда молдоване вырвали победу со счетом 2:1.

Проблемой для "Реала" в сегодняшнем поединке может стать отсутствие Федерико Вальверде и Эдена Азара. Однако, учитывая опыт Карло Анчелотти, замена этих игроков не должна иметь большой сложности для тренера. Можно ожидать от испанцев яркого атакующего футбола, ведь на кону стоит выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица

Шериф - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 24.11.2021 - изображение 1

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Прогноз от сайта UA-Football

Победа "Шерифа" в сегодняшнем матча выглядит очень туманной на фоне последних встреч с "Интером". Сенсация случилась, но в ее повторение поверить достаточно сложно. К тому же, "Реал" очень мотивирован получить путевку в плей-офф уже сейчас, а не ждать последний тур соревнования. Прогноз: Победа Реала, ТБ 2,5.

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В статье: Лига чемпионов Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 02:54
Думаю, что всё иное, кроме победы Реала, будет выглядеть..... даже не знаю, как это может называться.
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