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Спортинг – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 24.11.2021
Битва за вторую позицию в квартете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа С, пятый тур
24 ноября, 22:00. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
Прямая видеотрансляция: Мегого
Текстовая трансляция:
Квартет С Лиги чемпионов на 75% состоит из прошлогодних чемпионов и только дортмундская "Боруссия" среди этих команд без титула. Правда, такая группа вполне может выступать в современной Лиге Европы – разве что только “Аякс” значительно выделяется среди других. "Львы" и "шмели" с большим счетом уступили амстердамцам, и теперь им в среду нужно в личном противостоянии решить, кто же все-таки вместе с подопечными Тен Хага пройдет в плей-офф турнира.
"Спортинг"
Впервые за пять лет львы вернулись в Лигу чемпионов, но сделали это, как котята – сразу из двух поражений. Благо, что им, собственно как и другим двум командам группы, удалось попасть на кризисный "Бешикташ". В матчах со стамбульцами подопечные Аморима одержали две сверхуверенные победы (4:0, 4:1), которые еще и помогли улучшить разницу забитых-пропущенных, которая страдала после разгрома "Аяксом" (1:5).
"Спортинг" после предыдущего поражения от дортмундцев не то, что ни разу не проиграл, а все поединки выиграл. У команды сейчас девятиматчевая победная серия со всего четырьмя пропущенными голами. После не слишком стабильного старта сезона "львы" наладили свою игру, благодаря чему на пару с "Порту" лидируют в чемпионате, уступая "драконам" только по разнице голов. Кстати, победные результаты имеют фактор и домашнего поля, ведь на Эштадиу Жозе Алвеладе "Спортинг" играл в последних пяти матчах их шести. Сегодня сыграет в очередной раз за короткий период.
???????????????? ???????????????? ????— Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) November 23, 2021
Afinar os motores para a @ChampionsLeague ???? #SportingCP #UCL pic.twitter.com/bKq2jZ1drj
Кадры хозяев
Повезло львам, что центральный защитник и по совместительству капитан команды Коатес восстановился от травмы и сможет принять участие в матче. Правда, "Спортинг" должен будет обойтись без защитника Винагре и нападающего Кабрала.
"Боруссия" Дортмунд
В этом сезоне "шмели" в очередной раз подтвердили реноме домашней команды. Подопечные Розе из четырех поражений только одно потерпели в родных стенах – от "Аякса". Да и тогда весомую судьбу в итоге стало удаления Хуммельса и игра в меньшинстве на протяжении часа. Но так, как сегодня "Боруссия" сыграет в гостях, то стоит вспомнить, что в каждом проигрышном матче на выезде команда пропускала в первом тайме. А также интересно, что дортмундцы в этом году в гостях играли вничью всего один раз – против Кельна (2:2). Во всех остальных случаях, или победа, или поражение.
В Бундеслиге "шмели" идут вторыми, уменьшив в прошлом туре отрыв от "Баварии" до одного очка. Кстати, 4 декабря эти две команды сойдутся в очном противостоянии и смогут решить, кто все же заслуживает лидировать в турнирной таблице. Пока у "Боруссии" вторая лучшая атака среди всех команд (после мюнхенцев), и самая плохая оборона первой десятки турнирки.
✨ Axel ✨ pic.twitter.com/VP8r3FVVEf— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2021
Кадры гостей
У дортмундцев целый ряд исполнителей в лазарете. Важнейшей потерей является острие атак Эрлинг Холанд, который, скорее всего, не сыграет до конца года. Вместо него в старте выходит Мален, но пока нидерландец после перехода из “ПСВ” не может найти свою игру. Только 20 ноября он забил дебютный гол в чемпионате Германии. Однако интересно, что впервые за команду нападающий отличился в прошлом противостоянии со "Спортингом". Кроме норвежца вне игры еще Торган Азар (коронавирус), Вольф, Дахуд, Морей, Мукоко, Рейн и Хуммельс. Последний, как мы упоминали выше, из-за изъятия в предыдущей встрече.
Don Delivered ???? pic.twitter.com/wt9Xz09k2m— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2021
Ориентировочные составы на матч
- "Спортинг": Адан – Инасиу, Коатес, Феддаль – Порро, Пальинья, Нунес, Рейс – Сарабия, Паулинью, Педру Гонсалвеш
- "Боруссия": Кобель – Менье, Аканджи, Понграчич, Рафаэлл Геррейру – Витсель, Беллингем – Брандт, Ройс, Мален – Тиггес
Последние пять матчей "Спортинга" и "Боруссии" Дортмунд
Последние пять встреч хозяев
- 18.11. "Спортинг" - "Варзим" 2:1 (Кубок Португалии)
- 01.11. "Феррейра" – "Спортинг" 0:2 (Чемпионат Португалии)
- 03.11. "Спортинг" - "Бешикташ" 4:0 (ЛЧ)
- 30.10. "Спортинг" - "Гимарайнш" 1:0 (Чемпионат Португалии)
- 26.10. "Спортинг" - "Фамаликан" 2:1 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 20.11. "Боруссия" Дортмунд - "Штутгарт" 2:1 (Бундеслига)
- 06.11. "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд 2:1 (Бундеслига)
- 03.11. "Боруссия" Дортмунд - "Аякс" 1:3 (ЛЧ)
- 30.10. "Боруссия" Дортмунд - "Кельн" 2:0 (Бундеслига)
- 26.10. "Боруссия" Дортмунд - "Ингольштадт" 2:0 (Кубок Германии)
Турнирная таблица группы C
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|14-2
|12
|2
|Боруссия
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|3
|Спортинг
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|4
|Бешикташ
|4
|0
|0
|4
|2-12
|0
Личные встречи между "Спортингом" и "Боруссией" Дортмунд
Сегодня уже в четвертый раз команды сыграют между собой. Дебютное противостояние коллективы провели еще в 2016-м году, и тогда в двух матчах лидеры группы "шмели" были сильнее аутсайдеров квартета "львов" (2:1, 1:0), которые пропустили вперед даже польскую "Легию". Также играли и в этом году в рамках второго тура ЛЧ: был достаточно ровный матч, но с четырьмя голами дортмундцев, из которых засчитали только один – Малена. Все остальные отменили из-за офсайда, а "Спортинг" так и не нашел свой момент – 1:0.
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Ставки и коэффициенты на матч "Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд
Прогноз матча "Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Football
"Львы" в последнее время очень уверенно идут, а особенно в матчах Лиги чемпионов. Правда, для победных результатов и соперники соответственно ниже уровня, особенно для прошлогоднего португальского чемпиона. Дортмундцы приехали в Лиссабон с большими кадровыми потерями лидеров, но проигрывать им нельзя. Это будет означать практически потерю шансов (зависит от разницы голов). Но и на победу подопечные Розе не готовы наиграть. Прогноз: ничья.
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