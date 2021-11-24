Спортинг – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 24.11.2021

Лига чемпионов

Группа С, пятый тур

24 ноября, 22:00. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Прямая видеотрансляция: Мегого

Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>

Квартет С Лиги чемпионов на 75% состоит из прошлогодних чемпионов и только дортмундская "Боруссия" среди этих команд без титула. Правда, такая группа вполне может выступать в современной Лиге Европы – разве что только “Аякс” значительно выделяется среди других. "Львы" и "шмели" с большим счетом уступили амстердамцам, и теперь им в среду нужно в личном противостоянии решить, кто же все-таки вместе с подопечными Тен Хага пройдет в плей-офф турнира.

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"Спортинг"

Впервые за пять лет львы вернулись в Лигу чемпионов, но сделали это, как котята – сразу из двух поражений. Благо, что им, собственно как и другим двум командам группы, удалось попасть на кризисный "Бешикташ". В матчах со стамбульцами подопечные Аморима одержали две сверхуверенные победы (4:0, 4:1), которые еще и помогли улучшить разницу забитых-пропущенных, которая страдала после разгрома "Аяксом" (1:5).

"Спортинг" после предыдущего поражения от дортмундцев не то, что ни разу не проиграл, а все поединки выиграл. У команды сейчас девятиматчевая победная серия со всего четырьмя пропущенными голами. После не слишком стабильного старта сезона "львы" наладили свою игру, благодаря чему на пару с "Порту" лидируют в чемпионате, уступая "драконам" только по разнице голов. Кстати, победные результаты имеют фактор и домашнего поля, ведь на Эштадиу Жозе Алвеладе "Спортинг" играл в последних пяти матчах их шести. Сегодня сыграет в очередной раз за короткий период.

Кадры хозяев

Повезло львам, что центральный защитник и по совместительству капитан команды Коатес восстановился от травмы и сможет принять участие в матче. Правда, "Спортинг" должен будет обойтись без защитника Винагре и нападающего Кабрала.

"Боруссия" Дортмунд

В этом сезоне "шмели" в очередной раз подтвердили реноме домашней команды. Подопечные Розе из четырех поражений только одно потерпели в родных стенах – от "Аякса". Да и тогда весомую судьбу в итоге стало удаления Хуммельса и игра в меньшинстве на протяжении часа. Но так, как сегодня "Боруссия" сыграет в гостях, то стоит вспомнить, что в каждом проигрышном матче на выезде команда пропускала в первом тайме. А также интересно, что дортмундцы в этом году в гостях играли вничью всего один раз – против Кельна (2:2). Во всех остальных случаях, или победа, или поражение.

В Бундеслиге "шмели" идут вторыми, уменьшив в прошлом туре отрыв от "Баварии" до одного очка. Кстати, 4 декабря эти две команды сойдутся в очном противостоянии и смогут решить, кто все же заслуживает лидировать в турнирной таблице. Пока у "Боруссии" вторая лучшая атака среди всех команд (после мюнхенцев), и самая плохая оборона первой десятки турнирки.

Кадры гостей

У дортмундцев целый ряд исполнителей в лазарете. Важнейшей потерей является острие атак Эрлинг Холанд, который, скорее всего, не сыграет до конца года. Вместо него в старте выходит Мален, но пока нидерландец после перехода из “ПСВ” не может найти свою игру. Только 20 ноября он забил дебютный гол в чемпионате Германии. Однако интересно, что впервые за команду нападающий отличился в прошлом противостоянии со "Спортингом". Кроме норвежца вне игры еще Торган Азар (коронавирус), Вольф, Дахуд, Морей, Мукоко, Рейн и Хуммельс. Последний, как мы упоминали выше, из-за изъятия в предыдущей встрече.

Ориентировочные составы на матч

"Спортинг": Адан – Инасиу, Коатес, Феддаль – Порро, Пальинья, Нунес, Рейс – Сарабия, Паулинью, Педру Гонсалвеш

"Боруссия": Кобель – Менье, Аканджи, Понграчич, Рафаэлл Геррейру – Витсель, Беллингем – Брандт, Ройс, Мален – Тиггес

Последние пять матчей "Спортинга" и "Боруссии" Дортмунд

Последние пять встреч хозяев

18.11. "Спортинг" - "Варзим" 2:1 (Кубок Португалии)

01.11. "Феррейра" – "Спортинг" 0:2 (Чемпионат Португалии)

03.11. "Спортинг" - "Бешикташ" 4:0 (ЛЧ)

30.10. "Спортинг" - "Гимарайнш" 1:0 (Чемпионат Португалии)

26.10. "Спортинг" - "Фамаликан" 2:1 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

20.11. "Боруссия" Дортмунд - "Штутгарт" 2:1 (Бундеслига)

06.11. "РБ Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд 2:1 (Бундеслига)

03.11. "Боруссия" Дортмунд - "Аякс" 1:3 (ЛЧ)

30.10. "Боруссия" Дортмунд - "Кельн" 2:0 (Бундеслига)

26.10. "Боруссия" Дортмунд - "Ингольштадт" 2:0 (Кубок Германии)

Турнирная таблица группы C

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Аякс 4 4 0 0 14-2 12 2 Боруссия 4 2 0 2 4-8 6 3 Спортинг 4 2 0 2 9-7 6 4 Бешикташ 4 0 0 4 2-12 0

Личные встречи между "Спортингом" и "Боруссией" Дортмунд

Сегодня уже в четвертый раз команды сыграют между собой. Дебютное противостояние коллективы провели еще в 2016-м году, и тогда в двух матчах лидеры группы "шмели" были сильнее аутсайдеров квартета "львов" (2:1, 1:0), которые пропустили вперед даже польскую "Легию". Также играли и в этом году в рамках второго тура ЛЧ: был достаточно ровный матч, но с четырьмя голами дортмундцев, из которых засчитали только один – Малена. Все остальные отменили из-за офсайда, а "Спортинг" так и не нашел свой момент – 1:0.

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Ставки и коэффициенты на матч "Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд

Прогноз матча "Спортинг" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Football

"Львы" в последнее время очень уверенно идут, а особенно в матчах Лиги чемпионов. Правда, для победных результатов и соперники соответственно ниже уровня, особенно для прошлогоднего португальского чемпиона. Дортмундцы приехали в Лиссабон с большими кадровыми потерями лидеров, но проигрывать им нельзя. Это будет означать практически потерю шансов (зависит от разницы голов). Но и на победу подопечные Розе не готовы наиграть. Прогноз: ничья.