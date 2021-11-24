Атлетико - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24.11.2021

"Атлетико" и "Милан" начинали сезон отлично, но в последнее время съезжают вниз. Мадридцы не просто потеряли первое место в Примере, а скатились на четвёртое, много пропускают, вынуждены говорить о перезагрузке, новом начале. В Лиге Чемпионов они также не в лучшем положении, отстают от "Порту", с которым ещё играть в гостях. "Милан" же на днях потерпел первое поражение в Серии А. А в ЛЧ его положение настолько ужасно, что главный тренер Стефано Пиоли говорит о последнем шансе сегодня. Напряжённая игра ожидается.

24 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа В. Пятый тур

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Милан"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В последнее время "матрасники" получили несколько ощутимых ударов, которые, надо сказать, восприняли болезненнее, чем нужно. 2:3 и 0:2 от "Ливерпуля" в свете вражды Диего Симеоне с Юргеном Клоппом вызвали слишком много разговоров, потери побед в Валенсии над "Валенсией" и "Леванте" из-за пропущенных после 89-ой минуты - также. Игроки и Симеоне говорили о тяжёлых ударах, о потребности прежде всего вернуться к своему главному активу - обороне, "сухим" матчам. В команде чувствуют, что несколько потеряли свой путь.

Возвращение пути началось в последнем матче лиги дома против "Осасуны". Там как раз удалось не пропустить, да ещё и забить со стандартного положения, за проблемы с которыми и в атаке, и в обороне команду также критиковали. Хотя это только начало, и относиться к этому результату, ко всего второй победе в семи последних матчах во всех турнирах, следует осторожно. Тем более, что одним из героев того матча был Ян Облак.

"Милан" также страдает в последнее время. Победил трижды в семи матчах, и очень тяжело. В последних трех - против "Порту", "Интера" и "Фиорентины" - не победил вовсе (дважды 1:1 и 3:4), по игре выглядя хуже соперников. Последнее поражение прервало серию из 17-ти матчей Серии А без них. Из-за эпидемии травм ротация сокращена, многие устали. Оборона пропустила в десяти из последних 11-ти матчей во всех турнирах. Кажется, команда на пороге кризиса. В ЛЧ же она и вовсе не выглядит на должном уровне, набрала лишь одно очко.

Шанс пройти в следующий раунд у "Милана" есть. Для этого нужно побеждать в Мадриде, а также немотивированный "Ливерпуль" дома и ждать поражения "Порту" в Англии, а также ничьей либо победы гостей в матче "Атлетико" - "Порту". В последнем случае в Мадриде сегодня нужно будет побеждать со счетом лучшим, чем 2:1. Есть окно и в Лигу Европы. Правда, в целом шансы на второе место в группе низки, а ЛЕ миланцы не очень и хотят. Думая о пути "Интера" в предыдущем сезоне, когда в декабре вылетел из Еврокубков, а в мае взял Скудетто.

Так что есть опасения, что гости сегодня не будут ложиться костьми. Хотя подстегивать их будет желание взять реванш у соперника, против которого дома вели в счёте до 84-ой минуты даже в численном меньшинстве. И Златан Ибрагимович, который всегда подстегивает себя и всех других.

Кадры

Лидер обороны "Милана" Томори не играл ещё во Флоренции. Там не играл и капитан Романьоли, а глухого запасного Габбию за ошибки пресса и болельщики просто сожрали. Теперь хотя бы Романьоли возвращается. Сожрали и вратаря Татарушану, но он останется. Нет также правого защитника вице-капитана Калабрии. Проблемы и на левом фланге атаки и под нападающим. Автор гола в Ливерпуле Ребич травмирован. Ни один из четырёх голов "Милана" в этой ЛЧ не обошёлся без Леау и Диаса. Сейчас первый страшно устал, а второй играет плохо.

Надежда прежде всего на центр атаки. Жиру и Златан как раз в хорошей форме. Ибра сделал дубль во Флоренции и стал самым возрастным игроком в истории лиги с двумя голами в одном матче. Он хочет сегодня стать и самым возрастным автором гола в истории Лиги Чемпионов. Он отыграл уже два полных матча подряд, но отдыхать не желает.

В "Атлетико" отсутствует дисквалифицированный автор гола "Осасуне" Фелипе и травмированный Жоау Феликс. А также правый латераль Триппьер. Вряд ли ожидаются какие-то сюрпризы в составе или тактической схеме. Игра в четыре защитника, как против "Осасуны", вряд ли сохранится. Вернётся 3-5-2. Льоренте и Карраско на флангах, Де Поль, Лемар и Коке в центре поля, Суарес и Гризманн в атаке. Антуан забил три из четырех голов команды в нынешнем розыгрыше ЛЧ, в том числе и один "Милану". Второй забил Луис с пенальти.

Правда, следует заметить, что в последних пяти матчах за клуб во всех турнирах уругваец забил лишь один мяч. Он не в лучшей форме. Француз забил два в пяти.

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Коке, Лемар, Де Поль, Карраско, Суарес, Гризманн

"Милан": Татарушану, Калулу, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Крунич, Ибрагимович

Статистика

"Милан" проиграл пять из шести своих последних матчей против испанских команд, шестой сведя вничью. Из 16-ти последних он выиграл один, шесть сведя вничью и девять проиграв. В Испании "россонери" проиграли пять матчей подряд

"Атлетико" не проигрывал итальянским соперникам дома с 1999-го года. Одержав с тех пор шесть побед и один матч сведя вничью

"Милан" не побеждал в семи матчах Лиги Чемпионов подряд. Что является антирекордом клуба. Среди них и три поражения от "Атлетико". Эти встречи были единственными в истории между командами

В шести последних матчах с участием "Атлетико" во всех турнирах было забито 20 голов, а "Милана" - 21

"Атлетико" никогда в своей истории не проигрывал три матча Лиги Чемпионов подряд. Сегодня это может состояться

Прогноз: Атлетико - Милан 2:0

Пиоли заявляет, что на такие матчи мотивировать легко, удивлённо отмечает "меньшую компактность" "Атлетико" в эти недели и надеется этим воспользоваться. "Милан" жаждет реванша. Вместе с тем, ему явно не хватает опыта, цельности игры в этом турнире. В целом не хватает и физической формы. Мадридцы же настроены решительно, желают реабилитироваться за последние недели. Они понимают, что для выхода из группы прежде всего нужно побеждать её аутсайдера дома, а не надеяться на других. Они просто сильнее.