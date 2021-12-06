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Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021

Лига Чемпионов
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Поединок за первое место

Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа D. 6-й тур
7 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Интер"
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Перед последним туром "Реал" опережает "Интер" в таблице на 2 очка. В плей-офф сыграют и те, и другие - это решенный вопрос. Но кто с какого места туда выйдет?

"Реал" подходит к матчу с серией из 8 побед кряду; "Интер" - с 5. "Реал" не проигрывает во всех турнирах с 3 октября, "Интер" - с 16-го. Все указывает на то, что нас ждет отличный футбол.

"Реал"

Помешать "Сливочным" показать всю свою мощь могут два фактора. Во-первых, травма Бензема, который повредил левую ногу в субботнем матче против "Сосьедада" (2:0). Это не помешало Мадриду выиграть - героем выступил Лука Йович. Тем не менее, "Реал" с Каримом априори сильнее, чем без него.

Второй нюанс - сложный график. За неделю "Реал" выиграл у "Севильи" (2:1), "Атлетика" (1:0) и "Сосьедада", а на выходных у него дерби с "Атлетико". Учитывая, что плей-офф ЛЧ уже гарантирован, Анчелотти, скорее всего, прибегнет к ротации.

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И вот тут очень интересно. По идее, она должна ослабить Мадрид, но мы видели, как в Сан-Себастьяне вошел в игру Йович. Резерв "Реала" очевидно в тонусе. Усиленные 4-5 игроками основы Азар, Иско и компания не дрогнут перед "Нерадзурри".

"Интер"

Если "Реал" на неделе побеждал исключительно сложных соперников, то матчи "Интера" с "Венецией" (2:0) и "Специей" (2:0) - это так, разминка. Внимания заслуживают разве что 3:0 на поле "Ромы" Жозе Моуриньо - впрочем, кто сейчас не бьет Особенного?

Де-факто именно матч с "Реалом" покажет, как сильно вырос "Интер" за последние недели. То, что вырос, сомнений не вызывает. Уже по "Шахтеру" было видно, что Джеко, Брозович и Перишич пребывают в превосходной форме. Противостояние с Кроосом и Каземиро покажет их истинную силу.

В отличие от "Реала", ожидающего дерби, "Интеру" экономить силы не на кого - впереди 19-я команда Серии А "Кальяри". Симоне Индзаги выпустит основу и попробует сыграть в атаку, это точно.

"Реал" - "Интер": статистика личных встреч

"Реал" выиграл все три официальных матча с "Интером" в 21 веке. В текущей ЛЧ "Сливочные" победили на "Сан Сиро" благодаря голу Родриго (1:0).

Год назад команды тоже встречались в группе, и тогда Мадрид победил дома 3:2, а в гостях 2:0.

"Реал" - "Интер": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021 - изображение 1

Последние матчи "Интера"

Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Реала" ждем ротации где-то до половины состава. Насчет травмированных, то тут только Бензема заслуживает внимания.

У "Интера" вне игры группа из пяти исполнителей, которых Индзаги под силу адекватно заменить - Дармиан, де Врей, Коларов, Раноккья и Корреа.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос - Родриго, Йокич, Азар

"Интер": Ханданович - д’Амброзио, Шкриньяр, Бастони - Дюмфрис, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич - Джеко, Мартинес

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"Реал" - "Интер": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Интер": прогноз от UA-Football

Когда встречаются две разнообразно атакующие команды, пребывающие к тому же на отменном ходу, логично поставить на то, что обе забьют. БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,6-1,7.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Прогнозы
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