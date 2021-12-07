Финальное сражение. Порту – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 07.12.2021

Лига чемпионов

Группа B, шестой тур

7 декабря, 22:00. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая телетрансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

После пяти туров и 10 сыгранных матчей команды на двоих набрали всего девять очков. Обе настрадались от “Ливерпуля”, а между собой сыграли в скучные нули. Теперь же будет битва за плей-офф, и каждая команда может, как остаться в ЛЧ или опуститься в ЛЕ, так и вообще вылететь. Кто же имеет больше шансов на успех в Португалии?

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"Порту"

Еще ни разу не уступили "драконы" во внутреннем чемпионате с начала сезона. Пока подопечные Сержиу Консейсау лидируют в португальской лиге, правда только по разнице мячей опережая второй "Спортинг" (у обеих команд по 35 очков из 39 возможных). Кстати, "львы" – единственная португальская команда, которая уже гарантировала себе евровесну. Теперь слово за “Порту”.

"Драконы" в этой ЛЧ уступили только "Ливерпулю". Да, сразу 7:1 по итогам двух встреч, однако уже во втором матче "Порту" достойно сражался, и даже был лучшим в первом тайме, однако игроков Консейсау не хватило на всю игру. В итоге – два гола после перерыва и поражение 0:2.

"Милан" стал самым лакомым куском пирога для "Порту", ведь команда завоевала 80% очков именно в матчах с итальянцами. И, более того, в португальском матче и первом тайме поединка на “Сан-Сиро “драконы доминировали. Правда, в Милане все же потеряли очки, снова подсев после перерыва.

Кадры хозяев

Сразу троих важных игроков потеряли "драконы" на этот матч. Из-за травм не сыграет основная пара опытных центральных защитников: 34-летний Маркано и 38-летний Пепе. Также из-за перебора желтых не сможет принять участие в матче один из лидеров центра поля Урибе. Поединок пропустят еще несколько молодых игроков: сын наставника команды 18-летний Франсиско Консейсао и 21-летний Жоао Марио, но они не первые скрипки "драконов".

"Атлетико"

Симеоне в Мадриде всегда славился своей оборонительной игрой, однако в этом сезоне что-то пошло не так. На минувших выходных "матрасники" уступили дома "Мальорке" из-за провалов в защите, а всего в их пассиве в среднем 1,15 голов за игру. Визитной карточке самого высокооплачиваемого в мире пришел конец.

Сейчас "Атлетико" замыкает квартет B, имея на счету четыре очка. Более того, единственную в этом евросезоне победу "матрасники", откровенно, одержали случайно. А точнее с помощью арбитров, которые прилично ошибались в поединке против "Милана" в Италии. Да, против "Ливерпуля" дома была интересная встреча, но этого "интереса" от мадрицев не хватило хотя бы для одного очка, собственно, как и в Англии. Там был вообще полный провал: ноль ударов в створ ворот от "Атлетико".

Интересно, что впервые за 11 лет "матрасники" могут повторить нынешнюю судьбу "Шахтера" и "Динамо" и упустить евровесну.

The higher the mountain, the higher we climb.

Aúpa Atleti always ????⚪️ pic.twitter.com/GGqNYKFnJZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 6, 2021

Кадры гостей

Проблемы и здесь догнали "Атлетико". Выбыли три центральных защитника: Савич и Хименес – из-за травмы, Фелипе – из-за дисквалификации. И это при экспериментах этого года от Симеоне с тремя центрбеками.

Последние матчи "Порту" и "Атлетико"

Последние пять встреч хозяев

03.12. "Портимоненсе" – "Порту" 0:3 (Чемпионат Португалии)

28.11. "Порту" – "Гимарайнш" 2:1 (Чемпионат Португалии)

24.11. "Ливерпуль" – "Порту" 2:0 (ЛЧ)

20.11. "Порту" – "Фейренсе" 5:1 (Кубок Португалии)

07.11. "Санта-Клара" – "Порту" 0:3 (Чемпионат Португалии)

Последние пять встреч гостей

04.12. "Атлетико" - "Мальорка" 1:2 (Примера)

28.11. "Кадис" - "Атлетико" 1:4 (Примера)

24.11. "Атлетико" – "Милан" 0:1 (ЛЧ)

20.11. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0 (Примера)

07.11. "Валенсия" – "Атлетико" 3:3 (Примера)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ливерпуль 5 5 0 0 15-5 15 2 Порту 5 1 2 2 3-8 5 3 Атлетико 5 1 1 3 4-7 4 4 Милан 5 1 1 3 5-7 4

Личные встречи между "Порту" и "Атлетико"

История насчитывает семь матчей между командами в этом столетии. В активе "Порту" две победы и произошло это с интервалом 2,5 месяца на групповом этапе 2009 года. Тогда "драконы" за два поединка забили пять голов без ответа. Также "Порту" прошел дальше и в 1/8 ЛЧ сезона 2008/2009 после двух ничейных результатов с помощью голов на выезде (2:2, 0:0).

Но вот в 2013 году дважды сильнее был "Атлетико" (2:1, 2:0). А в матче этого года победителя команды не обнаружили, проведя сухие 90 минут как в счете, так и на поле в целом.

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Ставки и коэффициенты на матч Порту – Атлетико

Прогноз матча "Порту" – "Атлетико" от UA-Футбол

Кажется, что Симеоне исчерпал себя в Мадриде и ему не хватает мотивации. Возможно, аргентинцу посчастливится сегодня сохранить еврокубки для "Атлетико" за счет победы "Ливерпуля", однако "Порту" сегодня не уступит дома, да еще при трех травмированных защитниках у соперника. Именно "драконы" сейчас выглядят победителями в этой встрече, но стоит перестраховаться. Также при отсутствии сразу пятерых основных защитников с обеих сторон можно ожидать ошибок резервистов в обороне. Прогнозы: Победа Порту с форой (0); обе забьют.