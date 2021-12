Финальное сражение. Порту – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 07.12.2021

Лига чемпионов

Группа B, шестой тур

7 декабря, 22:00. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

После пяти туров и 10 сыгранных матчей команды на двоих набрали всего девять очков. Обе настрадались от “Ливерпуля”, а между собой сыграли в скучные нули. Теперь же будет битва за плей-офф, и каждая команда может, как остаться в ЛЧ или опуститься в ЛЕ, так и вообще вылететь. Кто же имеет больше шансов на успех в Португалии?

Еще ни разу не уступили "драконы" во внутреннем чемпионате с начала сезона. Пока подопечные Сержиу Консейсау лидируют в португальской лиге, правда только по разнице мячей опережая второй "Спортинг" (у обеих команд по 35 очков из 39 возможных). Кстати, "львы" – единственная португальская команда, которая уже гарантировала себе евровесну. Теперь слово за “Порту”.

"Драконы" в этой ЛЧ уступили только "Ливерпулю". Да, сразу 7:1 по итогам двух встреч, однако уже во втором матче "Порту" достойно сражался, и даже был лучшим в первом тайме, однако игроков Консейсау не хватило на всю игру. В итоге – два гола после перерыва и поражение 0:2.

"Милан" стал самым лакомым куском пирога для "Порту", ведь команда завоевала 80% очков именно в матчах с итальянцами. И, более того, в португальском матче и первом тайме поединка на “Сан-Сиро “драконы доминировали. Правда, в Милане все же потеряли очки, снова подсев после перерыва.

Сразу троих важных игроков потеряли "драконы" на этот матч. Из-за травм не сыграет основная пара опытных центральных защитников: 34-летний Маркано и 38-летний Пепе. Также из-за перебора желтых не сможет принять участие в матче один из лидеров центра поля Урибе. Поединок пропустят еще несколько молодых игроков: сын наставника команды 18-летний Франсиско Консейсао и 21-летний Жоао Марио, но они не первые скрипки "драконов".

Симеоне в Мадриде всегда славился своей оборонительной игрой, однако в этом сезоне что-то пошло не так. На минувших выходных "матрасники" уступили дома "Мальорке" из-за провалов в защите, а всего в их пассиве в среднем 1,15 голов за игру. Визитной карточке самого высокооплачиваемого в мире пришел конец.

Сейчас "Атлетико" замыкает квартет B, имея на счету четыре очка. Более того, единственную в этом евросезоне победу "матрасники", откровенно, одержали случайно. А точнее с помощью арбитров, которые прилично ошибались в поединке против "Милана" в Италии. Да, против "Ливерпуля" дома была интересная встреча, но этого "интереса" от мадрицев не хватило хотя бы для одного очка, собственно, как и в Англии. Там был вообще полный провал: ноль ударов в створ ворот от "Атлетико".

Интересно, что впервые за 11 лет "матрасники" могут повторить нынешнюю судьбу "Шахтера" и "Динамо" и упустить евровесну.

