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Финальное сражение. Порту – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 07.12.2021
Обе команды могут как и остаться в еврокубках, так и вылететь из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Лига чемпионов
Группа B, шестой тур
7 декабря, 22:00. "Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прямая телетрансляция: Мегого
Текстовый онлайн:
После пяти туров и 10 сыгранных матчей команды на двоих набрали всего девять очков. Обе настрадались от “Ливерпуля”, а между собой сыграли в скучные нули. Теперь же будет битва за плей-офф, и каждая команда может, как остаться в ЛЧ или опуститься в ЛЕ, так и вообще вылететь. Кто же имеет больше шансов на успех в Португалии?
Porto, palavra exata. Nunca ilude ????— FC Porto (@FCPorto) December 6, 2021
O palco das decisões. Até amanhã, Dragões????⚪#FCPorto #FCPAM #UCL pic.twitter.com/flQUuCfgZA
"Порту"
Еще ни разу не уступили "драконы" во внутреннем чемпионате с начала сезона. Пока подопечные Сержиу Консейсау лидируют в португальской лиге, правда только по разнице мячей опережая второй "Спортинг" (у обеих команд по 35 очков из 39 возможных). Кстати, "львы" – единственная португальская команда, которая уже гарантировала себе евровесну. Теперь слово за “Порту”.
"Драконы" в этой ЛЧ уступили только "Ливерпулю". Да, сразу 7:1 по итогам двух встреч, однако уже во втором матче "Порту" достойно сражался, и даже был лучшим в первом тайме, однако игроков Консейсау не хватило на всю игру. В итоге – два гола после перерыва и поражение 0:2.
"Милан" стал самым лакомым куском пирога для "Порту", ведь команда завоевала 80% очков именно в матчах с итальянцами. И, более того, в португальском матче и первом тайме поединка на “Сан-Сиро “драконы доминировали. Правда, в Милане все же потеряли очки, снова подсев после перерыва.
Operação Champions League✅— FC Porto (@FCPorto) December 6, 2021
Preparados para lutar pelo ???????????????????? lugar????#FCPorto #UCL #FCPAM pic.twitter.com/0xkRMkN3pI
Кадры хозяев
Сразу троих важных игроков потеряли "драконы" на этот матч. Из-за травм не сыграет основная пара опытных центральных защитников: 34-летний Маркано и 38-летний Пепе. Также из-за перебора желтых не сможет принять участие в матче один из лидеров центра поля Урибе. Поединок пропустят еще несколько молодых игроков: сын наставника команды 18-летний Франсиско Консейсао и 21-летний Жоао Марио, но они не первые скрипки "драконов".
"Атлетико"
Симеоне в Мадриде всегда славился своей оборонительной игрой, однако в этом сезоне что-то пошло не так. На минувших выходных "матрасники" уступили дома "Мальорке" из-за провалов в защите, а всего в их пассиве в среднем 1,15 голов за игру. Визитной карточке самого высокооплачиваемого в мире пришел конец.
Сейчас "Атлетико" замыкает квартет B, имея на счету четыре очка. Более того, единственную в этом евросезоне победу "матрасники", откровенно, одержали случайно. А точнее с помощью арбитров, которые прилично ошибались в поединке против "Милана" в Италии. Да, против "Ливерпуля" дома была интересная встреча, но этого "интереса" от мадрицев не хватило хотя бы для одного очка, собственно, как и в Англии. Там был вообще полный провал: ноль ударов в створ ворот от "Атлетико".
Интересно, что впервые за 11 лет "матрасники" могут повторить нынешнюю судьбу "Шахтера" и "Динамо" и упустить евровесну.
The higher the mountain, the higher we climb.— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 6, 2021
Aúpa Atleti always ????⚪️ pic.twitter.com/GGqNYKFnJZ
Кадры гостей
Проблемы и здесь догнали "Атлетико". Выбыли три центральных защитника: Савич и Хименес – из-за травмы, Фелипе – из-за дисквалификации. И это при экспериментах этого года от Симеоне с тремя центрбеками.
Последние матчи "Порту" и "Атлетико"
Последние пять встреч хозяев
- 03.12. "Портимоненсе" – "Порту" 0:3 (Чемпионат Португалии)
- 28.11. "Порту" – "Гимарайнш" 2:1 (Чемпионат Португалии)
- 24.11. "Ливерпуль" – "Порту" 2:0 (ЛЧ)
- 20.11. "Порту" – "Фейренсе" 5:1 (Кубок Португалии)
- 07.11. "Санта-Клара" – "Порту" 0:3 (Чемпионат Португалии)
Последние пять встреч гостей
- 04.12. "Атлетико" - "Мальорка" 1:2 (Примера)
- 28.11. "Кадис" - "Атлетико" 1:4 (Примера)
- 24.11. "Атлетико" – "Милан" 0:1 (ЛЧ)
- 20.11. "Атлетико" – "Осасуна" 1:0 (Примера)
- 07.11. "Валенсия" – "Атлетико" 3:3 (Примера)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|5
|5
|0
|0
|15-5
|15
|2
|Порту
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|3
|Атлетико
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|4
|Милан
|5
|1
|1
|3
|5-7
|4
Личные встречи между "Порту" и "Атлетико"
История насчитывает семь матчей между командами в этом столетии. В активе "Порту" две победы и произошло это с интервалом 2,5 месяца на групповом этапе 2009 года. Тогда "драконы" за два поединка забили пять голов без ответа. Также "Порту" прошел дальше и в 1/8 ЛЧ сезона 2008/2009 после двух ничейных результатов с помощью голов на выезде (2:2, 0:0).
Но вот в 2013 году дважды сильнее был "Атлетико" (2:1, 2:0). А в матче этого года победителя команды не обнаружили, проведя сухие 90 минут как в счете, так и на поле в целом.
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Ставки и коэффициенты на матч Порту – Атлетико
Прогноз матча "Порту" – "Атлетико" от UA-Футбол
Кажется, что Симеоне исчерпал себя в Мадриде и ему не хватает мотивации. Возможно, аргентинцу посчастливится сегодня сохранить еврокубки для "Атлетико" за счет победы "Ливерпуля", однако "Порту" сегодня не уступит дома, да еще при трех травмированных защитниках у соперника. Именно "драконы" сейчас выглядят победителями в этой встрече, но стоит перестраховаться. Также при отсутствии сразу пятерых основных защитников с обеих сторон можно ожидать ошибок резервистов в обороне. Прогнозы: Победа Порту с форой (0); обе забьют.
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