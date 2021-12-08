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Вольфсбург - Лилль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 08.12.2021
Вольфсбург – Лилль: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 декабря 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа G, шестой тур
8 декабря 2021. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”
“Вольфсбург” 22:00 “Лилль”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В последнем туре ЛЧ восьмая и 11-я команды чемпионата Германии и Франции определят одного из участников плей-офф Лиги чемпионов от группы G. “Вольфсбург” устроит только победа, “Лиллю” достаточно будет ничьи.
Вольфсбург
Группа G по составу получилась самой слабой в осенней стадии Лиги чемпионов, но самой закрученной в драматургическом плане. Ни одна из команд еще не потеряла шансов на выход в плей-офф, и никто не гарантировал себе выход в следующий раунд. В самом отчаянном положении остается “Вольфсбург”. “Волкам” нужно только побеждать в последнем туре, любой другой результат оставит команду из Нижней Саксонии на четвертом месте.
“Вольфсбургу” для победы нужно будет превзойти себя. Достаточно посмотреть на последние результаты “волков” в последних четырех матчах: ничья и три поражения. “Медовый месяц” Кофельдта закончился очень быстро. До международной паузы 39-летний тренер привел “Вольфсбург” к трем победам, но после нее у нижнесаксонцов все разладилось, и по результатам, и по качеству игры. Максимально безрадостной получилась игра последнего тура против “Майнца” в Бундеслиге (0:3).
Перед поединком с “Лиллем” Кофельдт говорит, что его команде нужно значительно добавить в интенсивности, движении и темпе для того, чтобы добиться положительного результата. Тренер “Вольфсбурга” хвалит французскую команду за ее компактную оборону и умение играть в переходных стадиях игры, похвалил Кофельдт и Бурака Йылмаза. Но по его словам тренерский штаб “волков” нашел решения, как остановить соперника, осталось только их реализовать в матче.
Матч против “Лилля” пропустят Лукас Нмеча, Ксавьер Шлагер и Виллиам.
Лилль
“Лилль” начинал новый сезон с новым тренером (Жослен Гурвеннек), неизбежны были и изменения в составе после неожиданного чемпионства. В летне-осенней части сезона “Лилль” играл нестабильно, чередуя успехи с неудачами, и только один раз до декабря “догам” удалось победить в двух матчах подряд.
"Лилль” переломил свое положение в Лиге чемпионов. В первых трех турах “доги” взялм всего два очко, но две последующие победы вывели команду из севера Франции на первое место в группе. “Лилль” не проигрывает в семи матчах во всех турнирах (четыре победы, три ничьи) и стал меньше пропускать.
“Я не хочу заниматься подсчетами, – говорит Гурвеннек. – Мы играем очень важный матч, и результат определится нашими усилиями. Мы должны быть сосредоточенными и хладнокровными, держать эмоции под контролем”.
“Лиллю” в матче против “Вольфсбурга” не помогут Бамба, Шека и Веа.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лилль” пропускал в восьми из десяти последних матчах всех турниров как минимум один гол, но сохранял свои ворота на замке в четвертом и пятом туре Лиги чемпионов.
- “Вольфсбург” – единственная команда в группе G c отрицательной разницей мячей.
- “Вольфсбург” пропустил десять голов в последних четырех матчах всех турниров.
- Семь из восьми побед “Лилля” во всех турнирах были добыты с минимальным счетом.
Последние пять матчей Вольфсбурга и Лилля
Вольфсбург
- 04.12 “Майнц” 0:3 (Бундеслига)
- 27.11 “Боруссия” Дортмунд 1:3 (Бундеслига)
- 23.11 “Севилья” 0:2 (Лига чемпионов)
- 20.11 “Арминия” 2:2 (Бундеслига)
- 06.11 “Аугсбург” 1:0 (Бундеслига)
Лилль
- 04.12 “Труа” 2:1 (Лига 1)
- 01.12 “Ренн” 2:1 (Лига 1)
- 27.11 “Нант” 1:1 (Лига 1)
- 23.11 “Зальцбург” 1:0 (Лига чемпионов)
- 19.11 “Монако” 2:2 (Лига 1)
Личные встречи
Это будет четвертый матч между “Вольфсбургом” и “Лиллем” (команды ранее встречались в группе Лиги Европы 2014/15). Два матча закончились вничью, в том числе и игра первого тура ЛЧ (0:0), один раз выиграла немецкая команда (3:0).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|5
|2
|2
|1
|4-3
|+1
|8
|2
|"Зальцбург"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|3
|"Севилья"
|5
|1
|3
|1
|5-4
|+1
|6
|4
|"Вольфсбург"
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
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Ориентировочные составы
“Вольфсбург”: Кастельс – Лакруа, Гилявоги, Брукс – Баку, Арнольд, Вранкс, Отавио – Лукебакио, Вегорст, Вальдшмидт
“Лилль”: Грбич – Целик, Фонте, Ботман, Рейнилдо – Иконе, Андре, Санчеш, Языджи – Давид, Йылмаз
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вольфсбург – Лилль от UA-Football
“Лилль” ниже третьего места не опустится, и точно сыграет в еврокубках, но чемпиону Франции очень хотелось бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов и желательно с первого места. Последние результаты “Вольфсбурга” дают надежду “догам”, но недооценивать команду Кофельдта тоже не стоит – в составе “волков” достаточно талантливых игроков. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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