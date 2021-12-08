Вольфсбург - Лилль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 08.12.2021 

Лига чемпионов, группа G, шестой тур

8 декабря 2021. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”

“Вольфсбург” 22:00 “Лилль”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В последнем туре ЛЧ восьмая и 11-я команды чемпионата Германии и Франции определят одного из участников плей-офф Лиги чемпионов от группы G. “Вольфсбург” устроит только победа, “Лиллю” достаточно будет ничьи.

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Вольфсбург

Группа G по составу получилась самой слабой в осенней стадии Лиги чемпионов, но самой закрученной в драматургическом плане. Ни одна из команд еще не потеряла шансов на выход в плей-офф, и никто не гарантировал себе выход в следующий раунд. В самом отчаянном положении остается “Вольфсбург”. “Волкам” нужно только побеждать в последнем туре, любой другой результат оставит команду из Нижней Саксонии на четвертом месте.

“Вольфсбургу” для победы нужно будет превзойти себя. Достаточно посмотреть на последние результаты “волков” в последних четырех матчах: ничья и три поражения. “Медовый месяц” Кофельдта закончился очень быстро. До международной паузы 39-летний тренер привел “Вольфсбург” к трем победам, но после нее у нижнесаксонцов все разладилось, и по результатам, и по качеству игры. Максимально безрадостной получилась игра последнего тура против “Майнца” в Бундеслиге (0:3).

Перед поединком с “Лиллем” Кофельдт говорит, что его команде нужно значительно добавить в интенсивности, движении и темпе для того, чтобы добиться положительного результата. Тренер “Вольфсбурга” хвалит французскую команду за ее компактную оборону и умение играть в переходных стадиях игры, похвалил Кофельдт и Бурака Йылмаза. Но по его словам тренерский штаб “волков” нашел решения, как остановить соперника, осталось только их реализовать в матче.

Матч против “Лилля” пропустят Лукас Нмеча, Ксавьер Шлагер и Виллиам.

Лилль

“Лилль” начинал новый сезон с новым тренером (Жослен Гурвеннек), неизбежны были и изменения в составе после неожиданного чемпионства. В летне-осенней части сезона “Лилль” играл нестабильно, чередуя успехи с неудачами, и только один раз до декабря “догам” удалось победить в двух матчах подряд.

"Лилль” переломил свое положение в Лиге чемпионов. В первых трех турах “доги” взялм всего два очко, но две последующие победы вывели команду из севера Франции на первое место в группе. “Лилль” не проигрывает в семи матчах во всех турнирах (четыре победы, три ничьи) и стал меньше пропускать.

“Я не хочу заниматься подсчетами, – говорит Гурвеннек. – Мы играем очень важный матч, и результат определится нашими усилиями. Мы должны быть сосредоточенными и хладнокровными, держать эмоции под контролем”.

“Лиллю” в матче против “Вольфсбурга” не помогут Бамба, Шека и Веа.

Статистика команд, цифры и факты

“Лилль” пропускал в восьми из десяти последних матчах всех турниров как минимум один гол, но сохранял свои ворота на замке в четвертом и пятом туре Лиги чемпионов.

“Вольфсбург” – единственная команда в группе G c отрицательной разницей мячей.

“Вольфсбург” пропустил десять голов в последних четырех матчах всех турниров.

Семь из восьми побед “Лилля” во всех турнирах были добыты с минимальным счетом.

Последние пять матчей Вольфсбурга и Лилля

Вольфсбург

04.12 “Майнц” 0:3 (Бундеслига)

27.11 “Боруссия” Дортмунд 1:3 (Бундеслига)

23.11 “Севилья” 0:2 (Лига чемпионов)

20.11 “Арминия” 2:2 (Бундеслига)

06.11 “Аугсбург” 1:0 (Бундеслига)

Лилль

04.12 “Труа” 2:1 (Лига 1)

01.12 “Ренн” 2:1 (Лига 1)

27.11 “Нант” 1:1 (Лига 1)

23.11 “Зальцбург” 1:0 (Лига чемпионов)

19.11 “Монако” 2:2 (Лига 1)

Личные встречи

Это будет четвертый матч между “Вольфсбургом” и “Лиллем” (команды ранее встречались в группе Лиги Европы 2014/15). Два матча закончились вничью, в том числе и игра первого тура ЛЧ (0:0), один раз выиграла немецкая команда (3:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 5 2 2 1 4-3 +1 8 2 "Зальцбург" 5 2 1 2 7-6 +1 7 3 "Севилья" 5 1 3 1 5-4 +1 6 4 "Вольфсбург" 5 1 2 2 4-7 -3 5

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Ориентировочные составы

“Вольфсбург”: Кастельс – Лакруа, Гилявоги, Брукс – Баку, Арнольд, Вранкс, Отавио – Лукебакио, Вегорст, Вальдшмидт

“Лилль”: Грбич – Целик, Фонте, Ботман, Рейнилдо – Иконе, Андре, Санчеш, Языджи – Давид, Йылмаз

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вольфсбург – Лилль от UA-Football

“Лилль” ниже третьего места не опустится, и точно сыграет в еврокубках, но чемпиону Франции очень хотелось бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов и желательно с первого места. Последние результаты “Вольфсбурга” дают надежду “догам”, но недооценивать команду Кофельдта тоже не стоит – в составе “волков” достаточно талантливых игроков. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.