Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 08.12.2021
Для одних – ничего не значит, для других – все
Фейсбук Янг Бойз/Автор невідомий
Лига чемпионов
Группа F, шестой тур
8 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен
Прямая телетрансляция: Мегого
Онлайн матча:
У последнего тура группового этапа ЛЧ разные эмоции. Кто-то уже квалифицировался и даже окончательно занял какое-то определенное место, кто-то точно вылетел и тоже доигрывает этот матч "для галочки", а третьи - должны лечь костьми для того, чтобы иметь хотя бы какой-то шанс на выход в плей-офф. Последними как раз являются швейцарцы, которым нужна сегодня на “Олд Траффорд” только победа, и также поражение “Аталанты” в домашней встрече против “Вильярреала”. Да и в таком случае "Янг Бойз" сможет пройти не дальше Лиги Европы. Contra Spem Spero.
Манчестер Юнайтед
Команда в минувшие выходные провела первый матч под руководством Ральфа Рангника. Стартовать с победы – это всегда хорошо, но начать сразу с прогресса – это лучше. Да, пока не все удается, но можно разве что быть волшебником, чтобы исправить все недостатки в игре “манкунианцев” за несколько тренировок (на что очень надеются фаны “МЮ”). Гол Фреда стал решающим в битве против “Кристал Пелас”. В битве, где прессинговал даже Роналду.
А если все-таки не забывать, что сегодня время именно Лиги чемпионов, то нужно заметить, что красные дьяволы уже вышли в 1/8 плей-офф и еще и сделали это с первого места. Стартовав с поражения против того же "Янг Бойз" команда в каждом следующем туре включала характер и одержала три победы и ничью, возглавив турнирную таблицу. Интересно еще заметить, что 36-летний Роналду забил в каждом из пяти матчей этой ЛЧ. Лишь однажды удавалось португальцу отличиться во всех поединках группового этапа – в сезоне 2017/2018 гг. Вчера, во встрече против "Спортинга", этот рекорд повторил нападающий “Аякса” Себастьян Алле, так что у Криштиану могла появиться цель: стать единоличным лидером этого рейтинга с двумя похожими показателями.
#UCL mode: ????— Manchester United (@ManUtd) December 7, 2021
Great to see several senior Reds return to training ✊???? #MUFC pic.twitter.com/2PPbbMmXq7
Кадры хозяев
Французско-уругвайский лазарет у "манкунианцев". Варан, Погба и Кавани точно не сыграют. Участие Марсьяля – под вопросом. Успел Антони за три сыгранных минуты неделю назад против “Арсенала” травмироваться и до сих пор полностью не восстановился.
Янг Бойз
Ярко появились швейцарцы в Лиге чемпионов, а затем с такой же скоростью погасли. Вообще, участие “Янг Бойз” в групповом этапе – это уже праздник, так что игроки сейчас должны принимать по-максимуму удовольствие даже при поражениях. А уступали швейцарцы сильно только "Вильярреалу", с другими командами была равная и соперническая игра.
Во внутреннем чемпионате за период матчей в Лиге чемпионов так и не удалось наладить ход. Пока "пчелы" идут четвертыми (аналогично ЛЧ), уступая лидеру "Цюриху" девять очков при матче в запасе. Да еще и в последних пяти поединках чемпионата команда из Берна уступила трижды при одной ничьей и столько же победах. Не поражает, а если и делает это, то отрицательно.
In Manchester angekommen ✈️???????? #BSCYB #MUFCYB #UCL pic.twitter.com/Cov1cRxveu— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 7, 2021
Кадры гостей
И с травмированными проблема у "Янг Бойз" куда больше. Не смогут помочь своей команде на “Олд Траффорд” Гарсия, Фасснахт, Мамбимби, Монтейру, Петинья, Ридер, Нсаме, Цезигер, Канга и фон Бальмос. Последний особенно выделяется, ведь он является основным голкипером. Без него пчелы в крайних восьми матчах выиграли только раз и пропустили 15 голов.
Ориентировочные составы команд на матч
"Манчестер Юнайтед": де Хэа – Ван-Бисака, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес – Мактоминей, Фред – Санчо, Бруну Фернандеш, Рашфорд – Роналду
"Янг Бойз": Февр – Масейрас, Лустенбергер, Лаупер, Лефорт – Мамбимби, Сьерро, Эбишер, Нгамале – Элиа, Сибачо
Последние матчи Манчестер Юнайтед и Янг Бойз
Последние пять встреч хозяев
- 05.12. "Манчестер Юнайтед" – "Кристалл Пелас" 1:0 (АПЛ)
- 02.12. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:2 (АПЛ)
- 28.11. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)
- 23.11. "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЧ)
- 20.11. "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.12. "Янг Бойз" – "Серветт" 1:2 (Швейцарская Суперлига)
- 01.12. "Янг Бойз" – "Лугано" 3:1 (Швейцарская Суперлига)
- 28.11. "Цюрих" – "Янг Бойз" 1:0 (Швейцарская Суперлига)
- 23.11. "Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3 (ЛЧ)
- 06.11. "Грассхопперс" – "Янг Бойз" 1:1 (Швейцарская Суперлига)
Турнирная таблица группы F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|2
|Вильярреал
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|3
|Аталанта
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|4
|Янг Бойз
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
Личные встречи Манчестер Юнайтед и Янг Бойз
Трижды играли между собой команды. Впервые встретились тоже на групповом этапе Лиги чемпионов: в сезоне 2018/2019 гг.: “манкунианцы” дважды обыграли (3:0 г, 1:0 д) аутсайдера группы. А вот уже в текущем розыгрыше самого престижного клубного трофея Европы был сильнее "Янг Бойз". Однако тогда свое дело не в пользу "красных дьяволов" сыграло удаление Ван-Биссаки, оставившего команду в меньшинстве на 35-й минуте, что позволило постоянно атаковать швейцарцам и ответить на гол Роналду своими двумя взятиями ворот.
Цифры и факты
- "Янг Бойз" победил в одной игре из последних восьми.
- “Манкунианцы” после ухода Сульшера еще ни разу не уступили (три победы и ничья).
- В этом сезоне "красные дьяволы" только раз играли вничью на "Олд Траффорд". Это был матч против "Эвертона" в начале октября (1:1).
- "Пчелы" в последних семи гостевых матчах победили только "Сервет" со счетом 0:6. Однако все голы в поединке были забиты после удаления в составе тогдашних хозяев.
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Янг Бойз
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Янг Бойз от UA-Футбол
Тот случай, когда нужно, не всегда возможно. "Янг Бойз" уже почти лишился шансов на евровесну, а возможность этого близко не только к нулю, а к минус двум (очков, которые дают отрыв от "Аталанты"). Бергамаски в параллельном матче против “Вильярреала” не то, что путевку в ЛЕ хотят защитить, а выйти в 1/8 ЛЧ, поэтому на поражение итальянцев “пчелы” хоть и надеются, однако без особой надежды. Но главное, что все-таки будут лелеять хотя бы какой-нибудь шанс, а значит, побегут вперед. Также можно рискнуть и поставить на гол Роналду. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8); гол Роналду (КФ 1,7).
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0
- Без побед. Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо подписало алжирца из академии Монако
- Реал - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 7.12.2021
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО