Манчестер Юнайтед – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 08.12.2021

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

8 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен

Прямая телетрансляция: Мегого

Онлайн матча: UA-Футбол>>>

У последнего тура группового этапа ЛЧ разные эмоции. Кто-то уже квалифицировался и даже окончательно занял какое-то определенное место, кто-то точно вылетел и тоже доигрывает этот матч "для галочки", а третьи - должны лечь костьми для того, чтобы иметь хотя бы какой-то шанс на выход в плей-офф. Последними как раз являются швейцарцы, которым нужна сегодня на “Олд Траффорд” только победа, и также поражение “Аталанты” в домашней встрече против “Вильярреала”. Да и в таком случае "Янг Бойз" сможет пройти не дальше Лиги Европы. Contra Spem Spero.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Манчестер Юнайтед

Команда в минувшие выходные провела первый матч под руководством Ральфа Рангника. Стартовать с победы – это всегда хорошо, но начать сразу с прогресса – это лучше. Да, пока не все удается, но можно разве что быть волшебником, чтобы исправить все недостатки в игре “манкунианцев” за несколько тренировок (на что очень надеются фаны “МЮ”). Гол Фреда стал решающим в битве против “Кристал Пелас”. В битве, где прессинговал даже Роналду.

А если все-таки не забывать, что сегодня время именно Лиги чемпионов, то нужно заметить, что красные дьяволы уже вышли в 1/8 плей-офф и еще и сделали это с первого места. Стартовав с поражения против того же "Янг Бойз" команда в каждом следующем туре включала характер и одержала три победы и ничью, возглавив турнирную таблицу. Интересно еще заметить, что 36-летний Роналду забил в каждом из пяти матчей этой ЛЧ. Лишь однажды удавалось португальцу отличиться во всех поединках группового этапа – в сезоне 2017/2018 гг. Вчера, во встрече против "Спортинга", этот рекорд повторил нападающий “Аякса” Себастьян Алле, так что у Криштиану могла появиться цель: стать единоличным лидером этого рейтинга с двумя похожими показателями.

#UCL mode: ????



Great to see several senior Reds return to training ✊???? #MUFC pic.twitter.com/2PPbbMmXq7 — Manchester United (@ManUtd) December 7, 2021

Кадры хозяев

Французско-уругвайский лазарет у "манкунианцев". Варан, Погба и Кавани точно не сыграют. Участие Марсьяля – под вопросом. Успел Антони за три сыгранных минуты неделю назад против “Арсенала” травмироваться и до сих пор полностью не восстановился.

Янг Бойз

Ярко появились швейцарцы в Лиге чемпионов, а затем с такой же скоростью погасли. Вообще, участие “Янг Бойз” в групповом этапе – это уже праздник, так что игроки сейчас должны принимать по-максимуму удовольствие даже при поражениях. А уступали швейцарцы сильно только "Вильярреалу", с другими командами была равная и соперническая игра.

Во внутреннем чемпионате за период матчей в Лиге чемпионов так и не удалось наладить ход. Пока "пчелы" идут четвертыми (аналогично ЛЧ), уступая лидеру "Цюриху" девять очков при матче в запасе. Да еще и в последних пяти поединках чемпионата команда из Берна уступила трижды при одной ничьей и столько же победах. Не поражает, а если и делает это, то отрицательно.

Кадры гостей

И с травмированными проблема у "Янг Бойз" куда больше. Не смогут помочь своей команде на “Олд Траффорд” Гарсия, Фасснахт, Мамбимби, Монтейру, Петинья, Ридер, Нсаме, Цезигер, Канга и фон Бальмос. Последний особенно выделяется, ведь он является основным голкипером. Без него пчелы в крайних восьми матчах выиграли только раз и пропустили 15 голов.

Ориентировочные составы команд на матч

"Манчестер Юнайтед": де Хэа – Ван-Бисака, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес – Мактоминей, Фред – Санчо, Бруну Фернандеш, Рашфорд – Роналду

"Янг Бойз": Февр – Масейрас, Лустенбергер, Лаупер, Лефорт – Мамбимби, Сьерро, Эбишер, Нгамале – Элиа, Сибачо

Последние матчи Манчестер Юнайтед и Янг Бойз

Последние пять встреч хозяев

05.12. "Манчестер Юнайтед" – "Кристалл Пелас" 1:0 (АПЛ)

02.12. "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 3:2 (АПЛ)

28.11. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

23.11. "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЧ)

20.11. "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.12. "Янг Бойз" – "Серветт" 1:2 (Швейцарская Суперлига)

01.12. "Янг Бойз" – "Лугано" 3:1 (Швейцарская Суперлига)

28.11. "Цюрих" – "Янг Бойз" 1:0 (Швейцарская Суперлига)

23.11. "Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3 (ЛЧ)

06.11. "Грассхопперс" – "Янг Бойз" 1:1 (Швейцарская Суперлига)

Турнирная таблица группы F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Манчестер Юнайтед 5 3 1 1 10-7 10 2 Вильярреал 5 2 1 2 9-7 7 3 Аталанта 5 1 3 1 10-10 6 4 Янг Бойз 5 1 1 3 6-11 4

Личные встречи Манчестер Юнайтед и Янг Бойз

Трижды играли между собой команды. Впервые встретились тоже на групповом этапе Лиги чемпионов: в сезоне 2018/2019 гг.: “манкунианцы” дважды обыграли (3:0 г, 1:0 д) аутсайдера группы. А вот уже в текущем розыгрыше самого престижного клубного трофея Европы был сильнее "Янг Бойз". Однако тогда свое дело не в пользу "красных дьяволов" сыграло удаление Ван-Биссаки, оставившего команду в меньшинстве на 35-й минуте, что позволило постоянно атаковать швейцарцам и ответить на гол Роналду своими двумя взятиями ворот.

Цифры и факты

"Янг Бойз" победил в одной игре из последних восьми.

“Манкунианцы” после ухода Сульшера еще ни разу не уступили (три победы и ничья).

В этом сезоне "красные дьяволы" только раз играли вничью на "Олд Траффорд". Это был матч против "Эвертона" в начале октября (1:1).

"Пчелы" в последних семи гостевых матчах победили только "Сервет" со счетом 0:6. Однако все голы в поединке были забиты после удаления в составе тогдашних хозяев.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Янг Бойз

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Янг Бойз от UA-Футбол

Тот случай, когда нужно, не всегда возможно. "Янг Бойз" уже почти лишился шансов на евровесну, а возможность этого близко не только к нулю, а к минус двум (очков, которые дают отрыв от "Аталанты"). Бергамаски в параллельном матче против “Вильярреала” не то, что путевку в ЛЕ хотят защитить, а выйти в 1/8 ЛЧ, поэтому на поражение итальянцев “пчелы” хоть и надеются, однако без особой надежды. Но главное, что все-таки будут лелеять хотя бы какой-нибудь шанс, а значит, побегут вперед. Также можно рискнуть и поставить на гол Роналду. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8); гол Роналду (КФ 1,7).