Манчестер Юнайтед – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 08.12.2021

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

8 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен

У последнего тура группового этапа ЛЧ разные эмоции. Кто-то уже квалифицировался и даже окончательно занял какое-то определенное место, кто-то точно вылетел и тоже доигрывает этот матч "для галочки", а третьи - должны лечь костьми для того, чтобы иметь хотя бы какой-то шанс на выход в плей-офф. Последними как раз являются швейцарцы, которым нужна сегодня на “Олд Траффорд” только победа, и также поражение “Аталанты” в домашней встрече против “Вильярреала”. Да и в таком случае "Янг Бойз" сможет пройти не дальше Лиги Европы. Contra Spem Spero.

Команда в минувшие выходные провела первый матч под руководством Ральфа Рангника. Стартовать с победы – это всегда хорошо, но начать сразу с прогресса – это лучше. Да, пока не все удается, но можно разве что быть волшебником, чтобы исправить все недостатки в игре “манкунианцев” за несколько тренировок (на что очень надеются фаны “МЮ”). Гол Фреда стал решающим в битве против “Кристал Пелас”. В битве, где прессинговал даже Роналду.

А если все-таки не забывать, что сегодня время именно Лиги чемпионов, то нужно заметить, что красные дьяволы уже вышли в 1/8 плей-офф и еще и сделали это с первого места. Стартовав с поражения против того же "Янг Бойз" команда в каждом следующем туре включала характер и одержала три победы и ничью, возглавив турнирную таблицу. Интересно еще заметить, что 36-летний Роналду забил в каждом из пяти матчей этой ЛЧ. Лишь однажды удавалось португальцу отличиться во всех поединках группового этапа – в сезоне 2017/2018 гг. Вчера, во встрече против "Спортинга", этот рекорд повторил нападающий “Аякса” Себастьян Алле, так что у Криштиану могла появиться цель: стать единоличным лидером этого рейтинга с двумя похожими показателями.

