С холодной головой и горячим сердцем Малиновского. Аталанта - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 8.12.2021

Впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини "Аталанта" набрала более 30-ти очков в первых 16-ти турах, впервые в это время находится в Топ-4 Серии А. Тренер не отвергает разговоры о Скудетто, а обсуждает. И даже отвечает на вопрос, не думает ли в таком сезоне больше о лиге. То есть не лучше ли пораньше избавиться от такого сложного турнира как ЛЧ. "Вильярреал" свою лигу как раз заваливает, Унаи Эмери, похоже, вновь не выведет свою команду в Лигу Чемпионов через нее. Не предпочитает ли он свой привычный путь, через Лигу Европы?

8 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа F. Шестой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Вильярреал"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Разумеется, Гасперини отвечает на вопрос отрицательно. Заявляет, что его команда очень хочет выйти в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз подряд. Ему хотелось бы, чтобы устраивала и ничья. Но и игра только на победу вполне подходит, даже отвечает концепции команды. Руслан Малиновский и вовсе рад, что нужно играть лишь на победу и можно не думать о ничьей. После пяти побед в лиге подряд с 15-ю забитыми, в том числе и над "Ювентусом" и "Наполи", со второго места в лигах Топ-5 по забитым в 2021-ом году (97) она способна на все.

Против неё говорят показатели десяти последних матчей во всех турнирах, в которых не проигрывала, но четырежды сыграла вничью. В частности, в Лиге Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз", где не сумела удержать победу в концовке и даже чуть не проиграла (2:2 и 3:3). Более того, во всех пяти турах она открывала счет, но победила лишь однажды. Шесть раз теряла преимущество в счете. Гасперини заявляет, что все эти неудачи, как и успехи не должны повлиять, и все начнётся с чистого листа. Но ноша таких потерь ощущается.

"Вильярреал" ощущает ношу потерь в лиге. Если не считать "Пари Сен-Жермен", тренер Эмери рискует уже в девятый раз подряд не выйти в Лигу Чемпионов через лигу. "Спартак", "Севилья", "Арсенал", первый сезон с "Жёлтой субмариной". В Примере он сейчас лишь 13-ый, в 13-ти очках позади Топ-4 и лишь в четырёх над зоной вылета. Последние два матча проиграл, сразу после поражения от "Манчестер Юнайтед" (кстати, также из-за голов в концовке). Правда, в эту серию вклинилась победа в Кубке над "Викторией" со счетом 8:0. Из Шестого дивизиона...

После поражения от "Барселоны" тренер даже потерял самоконтроль, повздорил с коллегой Хави в подтрибунном помещении. Сообщают, что лишь полиции удалось разнять их. Он чувствует, что пребывает под угрозой увольнения. Поражение сегодня может превратить эту угрозу в реальность.

Как сложится матч? "Вильярреал" - прагматичная команда. Умеет играть и в яркий техничный футбол, и играть от обороны и красиво контратаковать. В этом сезоне она больше склоняется к последнему. Один из её лидеров Жерард Морено заявляет, что на ничью никогда не играет, но бросаться сломя голову точно не будет. Будет "Аталанта", потому что высоко прессингует и идёт в атаку большими силами всегда. А вот удерживать результат она катастрофически не умеет. Потому в последней стадии матча сегодня ожидаются немалые потрясения.

В двух предыдущих сезонах "Аталанте" также обязательно был нужен результат в последнем туре для выхода. В первом случае - даже победа вместе с помощью в другом матче группы. Оба раза она побеждала и выходила. Правда, это происходило в гостях, где она традиционно играет лучше, чем дома. Получится ли в третий раз подряд и уже дома?

Следует сообщить, что погода в Бергамо ожидается бурная. Обещают даже снег.

Кадры

Морено только-только вернулся после месячной травмы, отыграл 45 минут в лиге против "Севильи" и уже должен быть брошен в бой сегодня. Защитник Рауль Альбиоль подчёркивает его важность для команды. Важен и сам Альбиоль в остановке бывшего одноклубника по "Наполи" Дувана Сапаты. На левом фланге обороны есть дилемма между Альберто Морено, Эступиньяном и Педрасой. Последний лучше в обороне, и ему больше доверяют. В воротах останется Рулли, несмотря на привоз гола против "Юнайтед".

Правый вингер Пино дисквалифицирован, автор пяти голов в лиге форвард Данжума под вопросом после травмы, поэтому по позициям в атаке в схеме 4-4-2 не все ясно. Алькасер и Жерард Морено в центре, Тригерос и Гомес по краям? Или же поосторожнее, с Тригеросом в атаке и Альберто Морено слева? Или же ещё осторожнее и 4-3-3 с Парехо, Кокленом и Капуэ в центре поля?

"Аталанта" точно останется с 3-4-2-1. У неё травмирован лишь левый латераль Гозенс. Хотя правый Дзаппакоста тренируется отдельно. Зато Хатебур вернулся. Под Сапатой возможен выход и виртуоза Иличича, и более защитного Пессины, и отлично подключающегося в штрафную Пашалича (пять голов за последние 18 дней), и второго в лигах Топ-5 по голам ударами издали за последние 2.5 года с 13-ю Руслана Малиновского. Украинец забил таким "Наполи" на днях. В лиге у него уже четыре гола, а вот в Лиге Чемпионов Руслан ещё не забивал в этом сезоне. Пора.

Также напоминаем о знаменитых подключениях центральных защитников вперёд. В Неаполе Толой отдал пас вразрез, а Демираль мощно пробил с угла вратарской.

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста, Де Роон, Фройлер, Меле, Малиновский, Пессина, Сапата

"Вильярреал": Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Коклен, Парехо, Капуэ, Тригерос, Ж. Морено, Гомес

Прямая речь

Руслан Малиновский, полузащитник "Аталанты":

Это главный матч года. Мы все ждём его, потому что замечательно играть в Лиге Чемпионов, особенно дома. Мы играли два года без зрителей на своем стадионе и рады увидеть их сегодня. Мы всегда выходим играть на победу, беспокоим соперника, ищем контроль над игрой. Сейчас мы в хорошей форме, но все может быстро измениться. Поэтому нужно подходить к матчу осторожно и хорошо готовиться. Нужно играть сегодня с холодной головой и горячим сердцем.

Снег? Не проблема, я привык к такому. Обе команды в одинаковых условиях. Мы бегаем, и потому не чувствуем холода во время матча.

Прогноз: Аталанта - Вильярреал 2:2

Если судить по форме и результатам в лигах, особенно в последнее время, "Аталанта" должна разорвать "Вильярреал". Но, как правильно заявляют оба тренера, Лига Чемпионов - совсем другой турнир. Здесь как раз итальянцы выглядели более уязвимыми. После всех своих не удержанных побед они могут быть ментально сломлены. А испанцы, кроме матче против "Юнайтед", как раз чувствовали себя положительно. Да и их тренер прижат к стенке, ему больше нужно. Эмери говорит, что готов к давлению соперников и собирается играть умно.

Ожидаем повторения результата первого матча и выхода его команды в 1/8 финала. Ожидаем также гола Малиновского.