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Депортиво U-19 - Динамо (Киев) U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 09.02.2022

Лига Чемпионов
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Депортиво U-19 - Динамо (Киев) U-19: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.02.2022 ⋊ Юношеская лига УЕФА на UA-Футбол

Депортиво U-19 - Динамо (Киев) U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 09.02.2022

fcdynamo.kiev.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В марте сборная Украины сыграет плей-офф отбора к чемпионату мира 2022, так что без борьбы на международной арене наш футбол не остался. Но что касается клубов, то во второй части сезона 2021/22 довольствоваться нужно выступлениями юношеских команд. В частности, "Динамо" (Киев) U-19 вышло из группы и получило возможность побороться за место в 1/8-й финала Юношеской лиги УЕФА. Соперник представляет топ-чемпионат, однако бояться не стоит. В группе подопечные Игоря Костюка уже показали амбиции и характер. Пора сделать следующий шаг.

Юношеская лига УЕФА. 1/16-я финала
09.02.2022. Испания. "Риасор"
Арбитр в поле – Антонио Нобре (Португалия)

"Депортиво" U-19 (Испания) 20:00 "Динамо" U-19 (Украина)

Телетрансляция – "Динамо Киев TV"; текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Потенциальные соперники "Динамо" в Лиге чемпионов - в телеграм-канале >>>

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"Депортиво" U-19

"Депортиво" U-19, в отличие от "Динамо", не выступал на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Формат турнира предусматривает для победителей национальных чемпионатов двухраундовый плей-офф, с которым ла-корунцы, собственно, успешно справились. Сначала была невероятная победа над польской "Погонью" 4:3 по сумме двух матчей (0:3 и 4:0). Дальше также не без проблем испанцы справились с хайфским "Маккаби" – 5:1 и 0:3.

Даже по результатам этих поединков можно судить о нестабильности "Депортиво". Однако стыковой раунд, в отличие от двух предыдущих этапов, в которых участвовала испанская команда, состоит только из одного поединка на территории победителя пути Чемпионов. Два предыдущих еврокубковых матча на своем поле "Депортиво" U-19 выиграл с общим счетом 9:1.

"Динамо" U-19

"Динамо" U-19 на групповом этапе соревновалось с теми же командами, что и взрослое "Динамо" в Лиге чемпионов. "Баварию" и "Барселону" удалось оставить за спиной, а вот "Бенфика" опередила представителя Украины на два очка. Отмечаем Самбу Диалло – с пятью мячами он находится среди лидеров в списке бомбардиров турнира.

Было много разговоров о переходе сенегальца во взрослую команду "Динамо", но все ограничилось прохождением медосмотра и несколькими тренировками. Диалло сейчас в расположении команды Игоря Костюка, однако сможет ли сыграть – тот еще вопрос. "Динамо" добиралось в Испанию транзитом через Стамбул, где, как сообщают некоторые СМИ, девять членов украинской делегации сдали положительные тесты на коронавирус. Всего в заявке "Динамо" U-19 девятнадцать игроков.

"Депортиво" U-19 – "Динамо" U-19. Статистика личных встреч

Команды раньше не встречались между собой в официальных матчах. Что касается последних поединков, то ла-корунцы уверенно идут в своем чемпионате. В четырех крайних турах – ничья и три победы без пропущенного мяча. Единственная неудача на этом временном отрезке – вылет от "Сельты" из Кубка Испании (1:2 в добавленное время).

"Динамо" U-19 свой последний официальный матч провело 12-го декабря 2021-го года. "Заря" была одолена 5:1. Перед тем киевляне разбили "Верес" и "Минай" 3:0 и 5:0 соответственно. Однако последний еврокубковый матч для подопечных Костюка сложился неудачно – поражение от "Бенфики" 0:1.

"Депортиво" U-19 – "Динамо" U-19. Ставка и коэффициенты

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"Депортиво" U-19 – "Динамо" U-19. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Депортиво" U-19 3:2. В пользу испанской команды свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, чемпионат юношеской Ла Лиги в разгаре, поэтому коллектив имеет настоящую игровую практику, а не только спарринги. Во-вторых, домашний стадион, где "Депортиво" выступает результативно и агрессивно. В-третьих, отсутствие кадровых проблем, которые есть у "Динамо". Киевляне наверняка смогут дать бой, но смогут ли победить? Ожидания не оптимистичны, однако в таком случае приятно будет ошибиться.

Не вызывает сомнений то, что это будет результативный матч. Смело можно ставить на тотал больше 2,5 или даже тотал больше 3.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Прогнозы
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