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Спортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.02.2022
Спортинг – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 15 февраля 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
15 февраля 2022. Лиссабон, “Жозе Алваладе”
“Спортинг” Лиссабон 22:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Противостояние “Спортинга” с “Манчестер Сити” – одна из двух пар 1/8 ЛЧ, в которой встретятся чемпионы своих стран. Команда Гвардиолы выиграла 11 из 12 своих последних матчей и не намерена останавливаться в Португалии.
Спортинг
В пятницу “Спортинг” едва не воспользовался шансом возродить чемпионскую интригу в португальской Примейре. Лиссабонцы на 34-й минуте выигрывали 2:0 на выезде у “Порту”, лидера чемпионата, который ранее ни разу не проиграл в 21 турах. Но “Порту” еще в первом тайме отыграл один гол, а после удаления центрбека и капитана “Спортинга” Коатеса на старте второго тайма у гостей не оставалось других вариантов, как отбиваться. И все же “Порту” сравнял счет – 2:2. Матч также запомнился потасовкой после финального свистка, которая привела к четверым красным карточкам.
Для “Спортинга” это была первая ничья в чемпионате с сентября. Предыдущие 16 матчей в лиге – 14 побед и два поражения. В конце января “Спортинг” выиграл Кубок лиги, а в марте и апреле проведет полуфиналы Кубка Португалии против “Порту”. В 1/8 Лиги чемпионов “Спортинг” пробился, сумев оставить позади в группе “Боруссию” Дортмунд. 37-летний тренер “львов” Рубен Аморим проделывает просто великолепную работу.
Пеп Гвардиола говорит, что видит в “Спортинге” единство, и указывает на особые отношение Аморима с игроками. “Это очень хорошая команда, поэтому они и стали чемпионами”.
Манчестер Сити
После поражения “Лейпцигу” в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов “Манчестер Сити” провел 12 поединков во внутренних английских соревнованиях, и выиграл десять из них. Только “Саутгемптону” удалось не проиграть “горожанам” (второй раз в сезоне, что интересно).
У “Манчестер Сити” больше всего побед в АПЛ (20 из 25), лучшая защита и лучшая атака в лиге. Только упрямство “Ливерпуля” позволяет говорить о том, что интрига в борьбе за чемпионство остается. Но все же мало сомневается в победе “Сити”. “Горожане” снова и снова проводят идеальные матчи, не оставляя соперникам никаких шансов.
В матче против “Норвича” в последнем туре Гвардиола провел небольшую ротацию, в запасе остались Лапорт, Канселу, Стоунз, Родри и Де Брюйне. Тренер “Сити” говорит, что в команде нет неприкасаемых, и клуб прежде всего. Никто из игроков не получает гарантий, и каждому остается только показывать свой максимум, когда он получает игровые минуты. Судя по результатам и игре “Сити” метод Гвардиолы работает.
Статистика команд, цифры и факты
- “Спортинг” выиграл семь из девяти своих последних домашних матчей в еврокубках.
- “Спортинг” выиграл восемь противостояний в плей-офф против английских команд, в последний раз – как раз против “Сити” в 2012 году в 1/8 Лиги Европы.
- Но с 2012 года “львы” не побеждали англичан в еврокубковых матчах – ничья и четыре поражения. Также “Спортинг” проиграл все свои четыре матча против команд АПЛ в Лиге чемпионов.
- “Манчестер Сити” всего пропустил десять голов в групповом раунде Лиги чемпионов, трижды по одному мячу, дважды – два и один раз три. “Сити” проиграл два из трех поединков на выезде.
- Поражение “Лейпцигу” седьмого декабря остается последним для “Сити” во всех турнирах. После него – 11 побед и одна ничья.
Последние пять матчей Спортинга и Манчестер Сити
Спортинг
- 11.02 “Порту” 2:2 (Примейра)
- 06.02 “Фамаликан” 2:0 (Примейра)
- 02.02 “Белененсеш” 4:1 (Примейра)
- 29.01 “Бенфика” 2:1 (Кубок лиги)
- 26.01 “Санта-Клара” 2:1 (Кубок лиги)
Манчестер Сити
- 12.02 “Норвич” 4:0 (АПЛ)
- 09.02 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 05.02 “Фулхэм” 4:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Саутгемптон” 1:1 (АПЛ)
- 15.01 “Челси” 1:0 (АПЛ)
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Личные встречи
Команды ранее пересекались только в 1/8 Лиги Европы 2011/2012. “Спортинг” выиграл на своем поле 1:0 и прошел дальше, проиграв в Манчестере со счетом 2:3.
Ориентировочные составы
“Спортинг”: Адан – Инасио, Коатес, Феддаль – Порро, Палинья, Нуньес, Рейс – Сарабия, Паулиньо, Сантуш
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Стерлинг, Фоден, Марез
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Спортинг – Манчестер Сити от UA-Football
“Спортинг” Рубена Аморима – очень хорошая и обученная команда, и многим соперникам в плей-офф Лиги чемпионов она могла бы навязать борьбу, но не “Манчестер Сити”. “Горожане” никому не дают шансов, часто играют медленно, скучно, но практически безошибочно. Часто “Сити” хватает преимущества в один мяч для уверенной победы над соперником. Так может быть и в Португалии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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