И снова Месси против Мадрида. ПСЖ - Реал. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.02.2022

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

15 февраля. Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Вы, наверное, помните цирк с жеребьевкой плей-офф ЛЧ в декабре. "Реалу" тогда не повезло больше всех - сперва ему выпала "Бенфика", а вот со второй попытки Мадрид получил едва ли не самого неудобного соперника из возможных.

"ПСЖ" не показывает идеального футбола, это правда, но индивидуальный класс его звезд настолько высок, что даже при посредственной игре они способны бить любого - кто не верит, спросите у "Манчестер Сити", он это уже пережил осенью. Месси, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Верратти, Вейналдум, Маркиньос, Доннарумма - эта команда по именам сильнее всех в мире. Но имена - это же еще не все, верно?

"ПСЖ"

Странный сезон проводит Париж. Отрыв над конкурентами в чемпионате достиг 16 очков, титул в кармане, а радоваться ему не получается. Игры-то нет. С "Лионом" вымучили 1:1, с "Ниццей" - 0:0, да еще и из Кубка Франции от нее вылетели; с "Марселем" - те же 0:0; "Ренн" на выходных дожали лишь на 93-й минуте - 1:0.

Не на это рассчитывали шейхи, когда летом подписывали Лионеля Месси. Тогда казалось, что трио в составе аргентинца, Неймара и Мбаппе порвет вообще всех. На практике же Лео будто постарел на 10 лет; Ней, как обычно, в лазарете, а Килиан включается эпизодически - видно, мыслями уже далеко от Парижа. И это мы еще молчим о провальном трансфере Серхио Рамоса, который за полгода вышел за "ПСЖ" 5 раз.

Lionel Messi’s El Clasico Goals



pic.twitter.com/KgLJQv1R8o — Barça Spaces (@BarcaSpaces) February 13, 2022

L’Equipe пишет, что победа в ЛЧ - единственный способ для Маурисио Почеттино сохранить место, но прямо сейчас Париж не выглядит претендентом. У "ПСЖ" сильная домашняя форма - он не проигрывает в основное время на "Парк де Пренс" с апреля 2021-го. Завтра с "Реалом" это должно помочь. А что еще? Не пора ли Лео вспоминать, за что ему платят 40 млн в год? Было дело, он любил забивать Мадриду…

"Реал"

У Мадрида ситуация в чемпионате намного сложнее - он опережает "Севилью" лишь на 4 очка. При этом в пяти последних турах у "Реала" только две победы - форма, прямо скажем, не ахти.

На выходных, к примеру, команда Карло Анчелотти не пробила защиту "Вильярреала", даром что хватило "Подводников" лишь на один тайм, а во втором они попросту выживали (0:0). До этого "Сливочных" ловил на контратаках "Эльче" (2:2), а "Хетафе" победил благодаря трехэтажному "автобусу" (1:0). И нет, это не сенсации. Спад "Реала" ожидался еще с осени - лидерам команды далеко за 30, а скамейки нет. Стоило Бензема вылететь, как пошли проблемы.

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Выйдет ли Карим в Париже - пока вопрос открытый. С ним и без него "Реал" будто две разных команды. Также многое зависит и от Винисиуса. На "Парк де Пренс" Мадрид сыграет вторым номером и на контратаках, а прямой оппонент Вини - Ашраф Хакими - регулярно зависает в нападении. Бразилец обязан это использовать. Насчет трио Модрич - Каземиро - Кроос вопросов никаких - эти сдюжат, даже если придется носом рыть газон.

"ПСЖ" - "Реал": статистика личных встреч

"Реал" эпично выбил "ПСЖ" из ЛЧ-2018/19, победив в том числе на "Парк де Пренс" - 2:1. Тот провал по итогу привел к отставке Унаи Эмери, которого пресса буквально смешала с землей.

А вот осенью 2019-го уже Париж был сильнее в группе - 3:0 дома и 2:2 на "Бернабеу". Героем "ПСЖ" тогда стал экс-мадридиста Анхель Ди Мария, оформивший эффектный дубль.

"ПСЖ" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "ПСЖ"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Реала" ждем возвращения в состав Карима Бензема и Ферлана Менди - оба пропускали последние туры, но вроде как вернулись в общую группу. Для защитника это будет вдвойне важная игра - в юности его выгнали из школы "ПСЖ" после тяжелой болезни.

У "ПСЖ" вернулся к тренировкам Неймар, но он не играл с ноября и, думается, готов максимум на 20-30 минут. В то же время Серхио Рамос и Андер Эррера даже не включены в заявку - они в лазарете.

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Вейналдум, Паредес, Верратти - Мбаппе, Месси, Ди Мария

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"ПСЖ" - "Реал": ставки и коэффициенты

"ПСЖ" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

У Мадрида три последних матча "низовые", а Париж в целом играет "низ" почти со всеми сложными, умеющими обороняться соперниками. Отсюда и наша ставка - выбираем ТМ 2,5. БК предлагают это событие с коэффициентами 2,2-2,4.