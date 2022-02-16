Интер - Ливерпуль: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 16.02.2022

По грандиозности имен, в историческом плане, матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня в Милане, можно назвать центральным. "Интер" против "Ливерпуля", три Кубка Чемпионов против шести, по 19 чемпионатов своей страны у каждого. Правда, сейчас клубы в разных измерениях. Чемпион Италии безумно рад возвращению в плей-офф ЛЧ впервые за десять лет. А для второй на данный момент команды АПЛ вылет на нынешней стадии будет провалом. Как отобразятся такие ощущения на игре?

16 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ливерпуль"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)





В принципе, обе команды сейчас на перепутье. В предыдущие два сезона "Ливерпуль" вылетал из Лиги Чемпионов в 1/8 и 1/4 финала. В лиге он уже второй сезон подряд не угрожает реально первому месту. Как раз в АПЛ в последнее время поправил свои дела, прочно второй, в девяти очках позади "Манчестер Сити" с матчем в запасе. С серией из шести побед во всех турнирах и присутствием во всех Кубках. Впрочем, нельзя сказать, что играет блестяще. "Бернли" из зоны вылета в воскресенье переиграл лишь со счетом 1:0.

Фабио Капелло заявляет, что команда сейчас не так мощна, как была осенью. Когда стала первой английской в истории с шестью победами в групповом турнире Лиги Чемпионов, забив "Атлетико", "Милану" и "Порту" 17 мячей. "В последнее время их вратарь постоянно игрок матча. Это ясно отображает уровень их обороны". В целом команда Юргена Клоппа рискует выдать второй проходной сезон подряд. И лучший шанс избежать этого как раз через Лигу Чемпионов.

"Интер" на перепутье после первого Скудетто и первого выхода в плей-офф ЛЧ за десять лет. Оба этих достижения сняли огромный камень с души клуба. А победа в Суперкубке Италии в январе даже вызвала разговоры внутри и снаружи о начале гегемонии в итальянском футболе. Однако с тех пор команда лишь страдает. Выиграла три из шести матчей (один из них, в Кубке - лишь в дополнительное время). Из-за чего потеряла первое место в лиге. С разницей более одного мяча в Серии А она не побеждала с 17-го декабря.

"Нерадзурри" также выглядят иначе, нежели в конце осени-начале зимы. Устало, заторможенно, неизобретательно в атаке. Железная оборона времен Антонио Конте ослабела и, например, пропускала в пяти из шести последних домашних матчей во всех турнирах. Для неопытного тренера Симоне Индзаги, тренирующего лишь шестой год, а в Лиге Чемпионов - лишь второй (год назад с "Лацио" вылетел в 1/8 от "Баварии"), наступили времена серьезных экзаменов.

Что будет сегодня? Обе прежде всего атакуют. В своих лигах лидеры по забитым (55 у "Интера" и 61 у "Ливерпуля" в 24-ех матчах) и по ударам по воротам, в тройке по владению мячом. При этом итальянцы включают Италию, когда нужно. Играли очень осторожно в Неаполе, в Бергамо против "Аталанты", во втором тайме против "Ромы" и "Милана". Правда, первые два матча завершились лишь вничью, а дерби они и вовсе проиграли, позволив камбек в концовке с 0:1 на 2:1. Так что сегодня им лучше не преувеличивать с осторожностью.

Преимущество "Интера", кроме фактора своего поля, именно в этих постоянных экзаменах сильными командами. За последние сорок дней он играл против "Лацио", "Ювентуса", "Аталанты", "Ромы", "Милана" и "Наполи". И в лиге, и в Кубке Италии, и в Суперкубке. Еще и потому его можно частично простить за не лучшую игру и результаты. "Ливерпуль" за это время лишь дважды встречался с "Арсеналом". Причем оба раза - в Кубке Лиги.

Кадры

Мохамед Салах и Садио Мане только-только вернулись с Кубка Африки и в Бернли выглядели уставшими. Египтянина, автора семи голов в групповом турнире, Клопп вряд ли сдвинет, но сенегальца может. Может и также усталого Фирмино. Диого Жота, автор уже 17-ти голов в сезоне во всех турнирах, должен найти свое место. Возможно, найдет и январский новичок Луис Диас.

В центре поля должен остаться автор гола в Бернли Фабиньо, забивший пять в семи своих последних матчах. Хендерсон немного травмирован, потому Алькантара, Кейта, Окслейд-Чемберлен и даже Милнер могут попасть в состав. А в центре обороны Матипа может подменить Конате. Хотя вряд ли.

У "Интера" возвращается после травмы центральный защитник Бастони. В лучших матчах его тройка со Шкриньяром и Де Фраем выглядит великолепно. Разыгрывающий Марсело Брозович также заслуживает внимания. Как и удары и передачи Хакана Чалханоглу, особенно - со стандартных положений. "Стандарты" и вправду будут крайне важны, ведь по голам с них "Ливерпуль" первый в АПЛ (14), а "Интер" - первый в Серии А по голам головой (столько же).

Огромная потеря для "Интера" - дисквалификация Николо Бареллы. Ум, динамизм, виртуозность и яростная борьба чемпиона Европы вызвали восхищение и у Клоппа. "Мне он очень нравится. У него есть все, что нужно от полузащитника. Он агрессивен, хорош технически и может бегать часами. Топ-игрок". Заменить его должен Артуро Видаль, опыт, мотивацию и боевитость которого Клопп также отмечал. Но чилиец сейчас - лишь бледная тень самого себя.

Другой чилиец - Алексис Санчес - как раз в форме. Выиграл Суперкубок голом на 120-ой минуте, забил блестящим ударом издали в Кубке. Вот только Индзаги ему не очень доверяет. А выпускает Лаутаро Мартинеса, не забивавшего за клуб с игры в восьми матчах подряд. Зато Эдину Джеко есть за что доверять. 14 голов и семь ассистов, в том числе и три гола в последних четырех матчах. "Ливерпулю" он забивал в каждой из последних трех встреч с ним. Встреча бывших партнеров в атаке "Ромы" Джеко-Салах очень интересна.

Очень интересной выглядит и битва Робертсона и Александера-Арнольда на флангах против Дармиана и Перишича. Все четверо динамичны до ураганного уровня, последние двое еще и забивают - восемь голов в Серии А на двоих. Перишич забил в дерби. В то же время все могут оставлять дыры в обороне. Плюс не забываем, что Салах и Мане/Жота/Диас - номинально вингеры, а также, что центрфорвард "Интера" Лаутаро в субботу в Неаполе ассистировал Джеко с правого фланга. Фланги в этом матче точно будут гореть.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Салах, Жота, Диас

Очные матчи

Кубок Чемпионов. Сезон 1964/65. Полуфинал. "Ливерпуль" - "Интер" 2:0, 0:3

Лига Чемпионов. Сезон 2007/08. 1/16 финала. "Интер" - "Ливерпуль" 0:1, 0:2



Прямая речь

Юрген Клопп , главный тренер "Ливерпуля": "Команда Топ-класса с Топ-тренером. Пожалуй, лучшая в Италии и в этом сезоне. Очень хорошо организована, солидна и креативна, с хорошими игроками и в индивидуальном плане. Нам нужно отыграть на Топ-уровне, если хотим хотя бы иметь шансы выиграть".

Симоне Индзаги , главный тренер "Интера": "У них великолепный состав со звездами на каждой позиции, великолепный тренер. Если мы ошибемся в одной передаче, они будут готовы контратаковать в любой момент. Ван Дейк и Алиссон отдают отличные длинные пасы. Но и мы отыграли отличный групповой турнир, заслуженно прошли такую сильную команду как "Шахтер". Не думаю, что мы играем плохо. Мы много создаем, и наши результаты хуже, чем игра.

Нужно играть с ясной головой, работать с мячом как следует, обращать внимание на каждую деталь. Нацеленность сыграет свою роль".

Прогноз: Интер - Ливерпуль 2:2

В групповом турнире "Ливерпуль" дважды переиграл "Милан" - в яркой перестрелке дома (3:2) и даже легко, вторым составом, в гостях (2:1). Тогда он выглядел неудержимым. Сейчас по-прежнему выглядит очень сильным, но уже вызывает вопросы. А "Интер" страстно хочет доказать, что сильнее соседей. Он уж точно опытнее, с финалистами Чемпионатов Мира, Европы и Южной Америки в составе. Хотя и больше думает о лиге, а в ЛЧ задание практически считает выполненным.

"Ливерпуль" пропускал в четырех последних гостевых матчах в турнире, должен пропустить и сейчас. Скорее всего - от Джеко. В целом дома "Интер" очень силен, даже "Реал" еле отскочил от него благодаря Тибо Куртуа и позднему голу. Но Салах отлично знает Италию, разрывал "Милан" на "Сан Сиро". Ответит и сейчас. А его команда достаточно сильна для того, чтобы не проиграть. Ничья или "обе забьют" - хорошие ставки.