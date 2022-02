Они во многом похожи. Атлетико - МЮ. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 23.02.2022

Мало кого в Европе так сильно критиковали в текущем сезоне, как "Матрасников" и "Красных дьяволов". На "Олд Траффорд" это уже привело к отставке Уле-Гуннара Сульшера; на "Ванда Метрополитано" Диего Симеоне держится сугубо за счет заработанного за 10 лет авторитета.

Как они сыграют между собой вряд ли понимают и сами тренеры. Последний месяц обе команды чередовали яркие, результативные выступления с откровенными провалами против слабаков. Психологическая устойчивость - вот что выйдет на первый план завтра. А еще - везение. О классе не говорим - он одинаково высокий и у испанцев, и у англичан.

Представить, что "Атлетико" будет на 5-м месте в Примере после 25 туров довольно просто, но вот осознание того, что у "Матрасников" - 8-я худшая оборона чемпионата дается гораздо сложнее.

Защита - краеугольный камень игры Диего Симеоне - в этом сезоне куда-то испарилась, и для "Атлетико" стали типичными счета, вроде 4:3, 2:4, 3:3. Это какое-то безобразие. В атаке у команды все неплохо - "Матрасники" забили уже больше "Барселоны", но их игра против мяча, прессинг, действия центрбеков не выдерживают никакой критики.

За последний месяц "Атлетико" по-настоящему удался только один матч - субботний выезд в Памплону (3:0). Сможет ли команда оттолкнуться от него - наверное, сейчас главный вопрос. Надежд на домашние трибуны особых нет - "Ванда Метрополитано" не похож на "Висенте Кальдерон"; фанаты здесь сидят дальше от поля и не создают прежнего давления на гостей. Осенью "Атлетико" не выиграл дома ни единого матча из трех, проиграв два раза.

Если у "Атлетико" проблески прежней игры наметились только в последнем туре чемпионата, то "МЮ" провел на уровне уже два тура подряд - редкое событие при Ральфе Рангнике. Касательно жертв, то биты были "Брайтон" (2:0) и "Лидс" (4:2).

До этого, правда, команда выдала серию из трех подряд ничьих, вылетев и с Кубка от скромного нынче "Миддлсбро". Что объединяло все неудачи "МЮ" - провалы во вторых таймах. До перерыва "Дьяволы" возили соперника и забивали, после - теряли нити игры и пропускали. С "Лидсом", кстати, чуть не вышла похожая история, но вовремя спохватились - помог гол экс-Горняка Фреда.

DIEGO SIMEONE:



"If Cristiano Ronaldo was not a football player, I would have already won 3 Champions League with Atlético Madrid." pic.twitter.com/ag5XRyIItI