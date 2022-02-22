Они во многом похожи. Атлетико - МЮ. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 23.02.2022

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

23 февраля. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Мало кого в Европе так сильно критиковали в текущем сезоне, как "Матрасников" и "Красных дьяволов". На "Олд Траффорд" это уже привело к отставке Уле-Гуннара Сульшера; на "Ванда Метрополитано" Диего Симеоне держится сугубо за счет заработанного за 10 лет авторитета.

Как они сыграют между собой вряд ли понимают и сами тренеры. Последний месяц обе команды чередовали яркие, результативные выступления с откровенными провалами против слабаков. Психологическая устойчивость - вот что выйдет на первый план завтра. А еще - везение. О классе не говорим - он одинаково высокий и у испанцев, и у англичан.

"Атлетико"

Представить, что "Атлетико" будет на 5-м месте в Примере после 25 туров довольно просто, но вот осознание того, что у "Матрасников" - 8-я худшая оборона чемпионата дается гораздо сложнее.

Защита - краеугольный камень игры Диего Симеоне - в этом сезоне куда-то испарилась, и для "Атлетико" стали типичными счета, вроде 4:3, 2:4, 3:3. Это какое-то безобразие. В атаке у команды все неплохо - "Матрасники" забили уже больше "Барселоны", но их игра против мяча, прессинг, действия центрбеков не выдерживают никакой критики.

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За последний месяц "Атлетико" по-настоящему удался только один матч - субботний выезд в Памплону (3:0). Сможет ли команда оттолкнуться от него - наверное, сейчас главный вопрос. Надежд на домашние трибуны особых нет - "Ванда Метрополитано" не похож на "Висенте Кальдерон"; фанаты здесь сидят дальше от поля и не создают прежнего давления на гостей. Осенью "Атлетико" не выиграл дома ни единого матча из трех, проиграв два раза.

"Манчестер Юнайтед"

Если у "Атлетико" проблески прежней игры наметились только в последнем туре чемпионата, то "МЮ" провел на уровне уже два тура подряд - редкое событие при Ральфе Рангнике. Касательно жертв, то биты были "Брайтон" (2:0) и "Лидс" (4:2).

До этого, правда, команда выдала серию из трех подряд ничьих, вылетев и с Кубка от скромного нынче "Миддлсбро". Что объединяло все неудачи "МЮ" - провалы во вторых таймах. До перерыва "Дьяволы" возили соперника и забивали, после - теряли нити игры и пропускали. С "Лидсом", кстати, чуть не вышла похожая история, но вовремя спохватились - помог гол экс-Горняка Фреда.

DIEGO SIMEONE:



"If Cristiano Ronaldo was not a football player, I would have already won 3 Champions League with Atlético Madrid." pic.twitter.com/ag5XRyIItI — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 21, 2022

В Лиге чемпионов "МЮ" неважно играет в гостях - только 1 победа в 3 матчах. Криштиану Роналду - главный спец команды по ЛЧ и конкретно по "Атлетико" - сейчас не в форме; гораздо ярче выглядят Погба, Бруну и Санчо. Думается, на них и будет сделана ставка. Несмотря на то, что матч выездной, "МЮ" надо идти вперед и забивать - защита "Атлетико" не решето, но близко к тому. При этом ответный матч аж через три недели, и к тому времени Симеоне может все изменить. Зачем давать ему такой шанс?

"Атлетико" - "МЮ": статистика личных встреч

Ранее команды встречались только раз - в 1991 году во 2-м раунде Кубка кубков. "Матрасники" тогда прошли вперед без проблем - дома победили 3:0, а на выезде удержали удобные 1:1 благодаря голу Бернда Шустера.

"Атлетико" - "МЮ": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "МЮ"

Ориентировочные составы

Янник Карраско точно не сыграет из-за перебора карточек; также у "Атлетико" под вопросом Матеус Кунья и Коке - у них повреждения, и пока оба в подвешенном состоянии. А вот Антуан Гризманн вроде бы вернулся к тренировкам и на замену теоретично сможет выйти.

Что касается "МЮ", здесь отмечаем травмы Эдинсона Кавани и Эрика Байлли - оба значатся на сайте "Красных дьяволов" как игроки "под вопросом".

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду - Льоренте, Кондогбья, Коке, Корреа - Суарес, Феликс

"МЮ": де Хеа - Далот, Варан, Магуайр, Теллес - Фернандеш, Мактоминей, Погба - Рашфорд, Роналду, Санчо

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"Атлетико" - "МЮ": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "МЮ": прогноз от UA-Футбол

"МЮ" непременно пропускал в пяти последних матчах, а "Атлетико" сыграл на ноль ровно раз в последних 8 поединках. С оборонами у команд явно нелады - на это и поставим. Ставку "обе забьют" БК принимают с коэффициентами 1,9-2,0.