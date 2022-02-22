Лучший шанс Италии и Испании. Вильярреал - Ювентус. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Чемпионов на 22.02.2022

Италия и Испания начали выступления в плей-офф Лиги Чемпионов не лучшим образом. Поражениями "Интера" и "Реала" без забитых мячей. Правда, от весьма грозных соперников. А вот сегодня играют друг против друга, в чем видят свой лучший шанс. "Ювентус" считается фаворитом в паре с "Вильярреалом", но никак не фаворит на победу в Лиге Чемпионов. А значит - не настолько грозен. Сам же "Вильярреал" уже выбивал итальянскую команду в этом сезоне - "Аталанту". Упускать такой шанс выйти в 1/4 финала обе команды не захотят.

22 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Вильярреал. "Эстадио Де Ла Серамика"

"Вильярреал" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Если смотреть на результаты, обе команды в очень хорошей форме. В таблицах девяти последних туров своих лиг обе на первом месте. "Ювентус" проиграл лишь один матч из 16-ти последних во всех турнирах - Суперкубка Италии на 120-ой минуте. Благодаря чему избавился от провального начала сезона и борется за попадание в Лигу Чемпионов через Серию А в следующем сезоне. Также он в полуфинале Кубка Италии. "Вильярреал" проиграл два из последних 13-ти, также подтянулся до борьбы за Топ-4 лиги после ужасного начала.

Правда, по игре и ощущениям ситуация разнится. "Жёлтая Субмарина" действительно плывёт мощно, набрала десять очков и пропустила один мяч в последних четырёх матчах. В частности, переиграв в гостях третью команду Ла Лиги "Бетис" (2:0) и не проиграв первой - "Реалу" (0:0). До этого также сыграла 2:2 с "Атлетико". В последних десяти матчах лиги набрала 23 очка и забила 26 мячей. При этом сохраняя стройность обороны. Она весьма успешно комбинирует владение мячом с вертикальной игрой, атаку с обороной.

А вот "Ювентус" не только не побеждал в трех из четырёх последних матчей лиги, но и играл пассивно во всех четырёх, отдавая инициативу. В последнем матче, домашнем дерби против "Торино", он рано открыл счёт, но заснул, после 23-ей минуты в створ ворот не попадал, после пропущенного 19 минут не пробивал по воротам вообще. Критика в адрес его наставника Массимилиано Аллегри за пассивный футбол и неумение пользоваться сформированным в январе ярким трио Дибала-Мората-Влахович лишь усиливается.

Следует отметить, что выступления команд в групповом турнире Лиги Чемпионов весьма отличались от выступлений команд в лиге. Поэтому и в преддверии сегодняшнего матча слишком обращать внимание на их игру в других турнирах не следует. Обе в ЛЧ забивали гораздо больше, играли гораздо раскрепощеннее.

"Вильярреал" осенью проиграл два матча "Манчестер Юнатед", но лишь из-за пропущенных в концовке, "Янг Бойз" забил шесть мячей, "Аталанте" в двух ярчайших встречах - пять, ведя против нее в Бергамо со счетом 3:0 и в итоге победив. "Ювентус" же тогда в лиге не мог забить более одного мяча, но "Мальме" и "Зениту" забивал по 3-4. У обеих команд он забрал все очки, обменялся победами с "Челси" и, несмотря на 0:4 в Лондоне, выиграл группу.

В преддверии сегодняшнего матча Аллегри говорит о сопернике как о "сложной, циничной команде". Об "умном и хитром тренере". Требует от своих играть сфокусированно и спокойно, гораздо лучше работать с мячом, чем в последнее время. Ожидает тактический матч, в котором решат детали, терпение и порядок. А Унаи Эмери ожидает постоянных изменений стиля игры соперника по ходу матчей, отмечает его опыт и голод. Но и желает, чтобы его игроки больше требовали от себя, поскольку заслуживают большего.

Кадры

Против "Торино" из-за травм Бонуччи, Кьеллини и Ругани в центре обороны "Юве" играл левый защитник Сандро. Он и упустил Белотти, сравнявшего счёт. Сегодня Бонуччи в заявке, но не выйдет с первых минут. В центре компанию Де Лихту должен составить Данило, более привычный к позиции, хотя и правый защитник. В атаке отсутствуют Дибала, Кьеза и Бернардески. Поэтому больше шансов, что Аллегри перейдёт на тактическую схему 4-4-2. С которой, правду говоря, его команда выглядит гораздо менее успешной, чем с 4-3-3.

Впрочем, возможно, 4-3-3 сохранится благодаря выходу на фланг форварда Мойзе Кена. Тогда, по сути, тройку игроков атаки составят три форварда. Больше помощи громкому январскому приобретению Душану Влаховичу, забившему в первом матче, но затем исчезнувшему и уже вызывающему критику. Аллегри даже говорит, что экс-игрок "Фиорентины" должен понять, что игра каждые три дня и игра за Топ-клуб вообще кардинально отличаются от Флоренции.

У "Вильярреала" ожидаются проблемы в центре поля. Коклен отсутствует, Ло Чельсо и Капуэ под вопросом. Один из лидеров атаки Жерард Морено также вылетел. Хотя здесь уже полагаются на Данжуму, автора хет-трика в Гранаде в субботу и дубля против "Аталанты" в Бергамо в декабре. Не менее скоростной Чуквуэзе должен составить ему компанию в атаке в схеме 4-4-2. Если же Эмери пойдёт на домашний вариант, доминирования - тогда Алькасер. Мои Гомес забивал "Гранаде". А в обороне должны вернуться Альбиоль и Фойт.

"Вильярреал": Рулли, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса, Иборра, Парехо, Пино, Альберто Морено, Данжума, Чуквуэзе

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Данило, Де Лихт, Де Шильо, Закария, Локателли, Рабио, МакКенни, Влахович, Мората

Статистика

Команды не встречались между собой в официальных соревнованиях

Унаи Эмери три раза играл со своими командами в 1/8 финала Лиги Чемпионов и ни разу не проходил в 1/4. Массимилиано Аллегри играл девять раз и пять раз проходил дальше. В том числе и два выхода в финал в первой каденции в "Ювентусе"

"Вильярреал" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов в третий раз в своей истории и впервые с сезонa 2008/09. "Ювентус" - в восьмой раз подряд. В двух случаях из этих восьми он в итоге проходил в финал. Правда, в двух последних случаях вылетал на этой стадии - от "Порту" и "Лиона". В последний раз ему удавалось пройти 1/8 в борьбе именно с испанской командой. Тогда он проиграл в Мадриде "Атлетико" со счетом 0:2, но дома победил со счетом 3:0

В последних восьми матчах против испанских команд "Ювентус" одержал пять побед, однажды сыграл вничью и дважды проиграл. "Вильярреал" в последних восьми против итальянских выиграл трижды, дважды сыграл вничью и трижды проиграл

"Вильярреал" не проигрывал в шести последних домашних матчах во всех турнирах, "Ювентус" не проигрывал в шести последних гостевых

Прогноз: Вильярреал - Ювентус 1:1

"Вильярреал" уже продемонстрировал свою сбалансированность, умение играть в любой вид футбола. Но все же ему комфортнее играть в более осторожный, прагматичный футбол. "Бетис" он переиграл с сорока процентами владения мячом, "Аталанту" - с 36-ю. А "Ювентус" мячом не собирается владеть ни под каким видом. Это просто не игра Аллегри. Игра Аллегри - это оборона, контратаки и ничьи. Ожидается острая, напряжённая, нервная борьба с атакующими всплесками. Не слишком частыми.