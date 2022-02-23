Бенфика - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 23.02.2022 

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

23 февраля 2022. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Бенфика” Лиссабон 22:00 “Аякс” Амстердам

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Аякс” выиграл все матчи группового раунда Лиги чемпионов, оставив позади лиссабонский “Спортинг”, “Боруссию” Дортмунд и “Бешикташ”. “Бенфика” заняла в своем квартете второе место, выбив в Лигу Европы “Барселону”.

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Бенфика

Лига чемпионов остается единственным турниром, в котором “Бенфика” может на что-то рассчитывать. Многое изменилось после победы “орлов” над киевским “Динамо” в последнем туре Лиги чемпионов. Жорже Жезуш в конце декабря покинул команду, “Бенфика” вылетела из Кубка Португалии, проиграла в финале Кубка лиги и отстает от лидера чемпионата “Порту” на 12 очков.

Вместо Жезуша команду принял экс-тренер молодежки Нельсон Вериссимо, и с 44-летним тренером команде не удается добится стабильности ни в результатах, ни в игре. Вероятное всего “орлы” закончат чемпионат на третьем месте, и без единого трофея, что будет считаться большим провалом и указывать на необходимость перестройки летом.

Но при всем этом негативе “Бенфика” остается сильной командой с сильными футболистами. В игре против “Боавишты” в последнем туре “орлы” прекрасно сыграли в первом тайме и выигрывали 2:0, но в последние 20 минут позволили сопернику перехватить инициативу и матч закончился со счетом 2:2. Качество в игре “Бенфики” есть, но отсутствует стабильность.

Аякс

Только “Бавария” забила больше голов в групповом раунде Лиги чемпионов, чем “Аякс” (22 и 20). Всего в сезоне 2021/22 амстердамский клуб уже забил 108 голов. “Аякс” лидирует в чемпионате Нидерландов с отрывом в пять очков (всего пять пропущенных голов в 23 матчах!), и сыграет в полуфинале Кубка Нидерландов. Амстердамцы считаются фаворитом в паре с “Бенфикой” и неудивительно, что имя главного тренера “Аякс” Эрика тен Хага каждый раз всплывает, когда какой-то топ клуб остается без тренера.

Но и в почти образцовом сезоне “Аякса” не обошлось не темных пятен. Эрик тен Хаг признает, что ему непросто привыкнуть работать без экс-спортивного директора клуба Марка Овермарса, который покинул клуб из-за скандала с непристойным сообщениями женскому персоналу. “Аякс” смог добиться своего прогресса в последние годы во многом из-за работы Овермарса.

Но как бы там не было, пока у “Аякса” позиции прочные. Амстердамцы выиграли десять последних матчей во всех турнирах с общим счетом 39-1. Тен Хаг говорит о “Бенфике” как сильной команде, которая готова подловить соперника на ошибке, но амстердамцы уверены в своих силах.

Статистика команд, цифры и факты

“Аякс” забивает в чемпионате Нидерландов в среднем больше трех голов за матч.

В 23 турах чемпионата Нидерландов “Аякс” пропустил столько же голов, сколько в шести турах Лиги чемпионов (пять).

“Аякс” не проиграл ни одного матча на выезде в сезоне 2021/22 (12 побед, две ничьи).

В Лиге чемпионов 2021/22 “Бенфика” на своем поле проиграла только “Баварии (0:4).

“Бенфика” выиграла 50% своих последних десяти матчей (пять побед, две ничьи, три поражения).

“Бенфика” лидирует в чемпионате Португалии по количеству забитых голов (60).

Последние пять матчей Бенфики и Аякса

Бенфика

18.02 “Боавишта” 2:2 (Примейра)

12.02 “Санта Клара” 2:1 (Примейра)

07.02 “Тондела” 3:1 (Примейра)

02.02 “Жиль Висенте” 1:2 (Примейра)

29.01 “Спортинг” 1:2 (Кубок лиги)

Аякс

19.02 “Виллем II” 1:0 (Эредивизи)

13.02 “Твенте” 5:0 (Эредивизи)

09.02 “Витесс” 5:0 (Кубок Нидерландов)

06.02 “Хераклес” 3:0 (Эредивизи)

23.01 “ПСВ” 2:1 (Эредивизи)

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Личные встречи

Команды встречались совсем недавно, в групповом раунде Лиги чемпионов 2018/19. В Лиссабоне была зафиксирована ничья 1:1, в Амстердаме выиграл “Аякс” 1:0.

Ориентировочные составы

“Бенфика”: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лазаро – Эвертон, Вайгль, Марио, Рафа Силва – Нуньес, Рамос

“Аякс”: Пасвеер – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Бергейс, Альварес – Тадич, Классен, Антони – Аллер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бенфика – Аякс от UA-Football

Последние результаты “Аякса” не могут впечатлять, “Бенфика” не может похвастаться такой стабильностью. Эрик тен Хаг не первый год управляет командой, в отличие от Вериссимо, и у “Аякса” в нападении – лучший бомбардир Лиги чемпионов. Нужно заметить и что нидерландцы мало пропускают в последних матчах. Прогноз – победа “Аякса” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.