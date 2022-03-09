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Манчестер Сити - Спортинг. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 09.03.2022
Манчестер Сити – Спортинг: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 марта 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
9 марта 2022. Лиссабон, “Жозе Алваладе”
“Манчестер Сити” 22:00 “Спортинг” Лиссабон
Результат первой игры – 5:0
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и. "Спортингом" превратился в формальность. "Сити" фактически гарантировал себе выход в четвертьфинал еще в Лиссабоне, разгромив португальского чемпиона на его поле со счетом 5:0.
Манчестер Сити
Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола, как известно, не был полностью удовлетворенным игрой своей команды в первом матче против "Спортинга". И правда, "Сити" конечно же выглядел сильнее и проявил великолепную эффектиность в атаке, но моментами чемпинон Португалии уверенно контролировал мяч, что никогда не может нравится Гвардиоле. Мяч всегда должен быть у его команды.
"Счет 5:0 не репрезентирует разницу в уровне между командами. Мы быстро забили наши голы, четыре удара в створ - четыре гола. Иногда это случается. Когда результат хорошой, кажется, что это было легко. Я уважаю "Спортинг" за то, как они играют".
Сразу после матча против "Спортинга" команда Гвардиолы неожиданно уступила "Тоттенхэму" (2:3) Антонио Конте, но затем переиграла "Эвертон" (1:0), "Питерборо" (2:0) в Кубке Англии и на выходных в доминирующем стиле разгромила "Манчестер Юнайтед" (4:1). "Сити" остается главным фаворитом на победу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Матч со "Спортингом" из-за травм, болезней и дисквалификации пропустят сразу четыре защитника: Диаш, Аке, Уокер и Канселу. На вопрос, кто сыграет на правом фланге, Гвардиола ответил, что не знает. И предложил журналистам озвучить свои варианты. Вероятно четврека защитников будет выглять так: Зинченко, Лапорт, Фернандиньо, Стоунз, но Гвардиола не исключил, что игровое время могут могут получить воспитанники клубной академии.
Спортинг
"Спортинг" может сделать домашний требл в сезоне 2021/22, но еврокубковое путешествие "львов" подошло к концу. Об этом прямо говорит главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим.
"Этот матч можно использовать как возможность для дальнейшего развития. Вопрос с вылетом решен, но мы хотим вернуться в Лигу чемпионов в следующем году. Мы аутсайдеры в ЛЧ, но "Спортинг" - это большой клуб, и мы хотим играть как можно лучше. Победитель плей-офф опредлен, победитель матча в сраду - нет", - говорит 37-летний тренер.
В чемпионате Португалии "Спортинг" уступает "Порту" шесть очков, в Кубке проиграл тому же "Порту" в первом полуфинале (1:2), так что вполне вероятно, что Кубок лиги останется единственным для команды Аморима трофеем в сезоне 2021/22, но сам по себе выход в плей-офф ЛЧ впервые за долгие годы - это тоже достижение.
"Спортинг" не сможет в ответной игре против "Сити" рассчитывать на Матеуса Нуньеса, Даниэля Браганса, Жоау Палинью и Педру Гонсалвеша.
Статистика команд, цифры и факты
- "Манчестер Сити" всего трижды не смог победить в домашних матчах сезона 2021/22 во всех турнирах: на "Этихаде" победили "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм", вничью сыграл "Саутгемптон". все остальные 16 матчей на "Этихаде" команда Гвардиолы выиграла.
- "Манчестер Сити" забивал как минимум один гол в последних 26 матчах.
- В групповом раунде Лиги чемпионов 2021/22 "Манчестер Сити" выиграл все три домашних матча, забив 12 голов.
- "Спортинг" проиграл два из трех гостевых матча в группе ЛЧ.
- "Спортинг" выиграл два из шести последних матчей во всех турнирах.
- "Манчестер Сити" не прогрыывет в еврокубках на своем поле в 17 поединках подряд (16 побед, одна ничья).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Спортинга
Манчестер Сити
- 06.03 "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)
- 01.03 Питерборо 2:0 (Кубок Англии)
- 26.02 "Эвертон" 1:0 (АПЛ)
- 19.02 "Тоттенхэм" 2:3 (АПЛ)
- 15.02 "Спортинг" 5:0 (Лига чемпионов)
Спортинг
- 05.03 "Арока" 2:0 (Примейра)
- 02.03 "Порту" 1:2 (Кубок Португалии)
- 26.02 "Маритиму" 1:1 (Примейра)
- 20.02 "Эшторил" 3:0 (Примейра)
- 15.02 "Манчестер Сити" 0:5 (Лига чемпионов)
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Личные встречи
До первого матча 1/8, команды ранее пересекались только в 1/8 Лиги Европы 2011/2012. “Спортинг” выиграл на своем поле 1:0 и прошел дальше, проиграв в Манчестере со счетом 2:3.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Фернандиньо, Стоунз – Фоден, Гюндоган, Силва – Стерлинг, Дилэп, Жезус
“Спортинг”: Адан – Инасио, Коатес, Феддаль – Порро, Угарте, Эссугу, Рейс – Сарабия, Сантуш – Паулиньо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Спортинг от UA-Football
"Спортинг" остался без основных центрхавов, и "львы" выиграли всего два матча из последних шести. Даже когда "Сити" расслбален и ему ничего не нужно, Гвардиола ждет от своей команды качественной игры и положительного результата. Вероятно, в ответной игре "Манчестер Сити" не сможет снова забить четыре гола в первом тайме, на гол престижа постарается наиграть "Спортинг". Прогноз - победа "Манчестер Сити" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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