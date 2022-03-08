Реал Мадрид - ПСЖ. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 9.03.2022

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

9 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Дани Маккели (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Первый матч между командами на "Парк де Пренс" прошел полностью под диктовку парижан. "Реал", по сути, не сделал ни единой приличной вылазки и закономерно проиграл 0:1, хотя наиграл даже на 0:2 или 0:3.

Завтра, однако, ситуация обещает быть другой. После фиаско в Париже Мадрид выиграл три кряду матча Примеры, показав приличного качества футбол, а вот "ПСЖ" наоборот умудрился уступить "Нанту" и "Ницце". Интрига здесь не просто жива - она живее всех живых.

"Реал Мадрид"

Как уже упоминалось, команда Карло Анчелотти выиграла все три последних матча в Примере, еще оторвавшись от конкурентов. Кажется, золоту "Реала" почти ничего не угрожает.

Особенно понравился Мадрид в последнем туре против "Реал Сосьедада" - команда сыграла быстро, агрессивно, хавбеки были нацелены на ворота, а не на пасы поперек-назад. Во многом это "заслуга" отсутствия Тони Крооса - Вальверде и Камавинга, как ни крути, игроки намного более вертикальные. Ну, а для связывания игры в центре хватает и одного Модрича.

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У "Реала" не будет выбора, кроме как прессинговать высоко и атаковать "ПСЖ" - ему надо отыгрываться. Отличная форма Асенсио, плюс класс Бензема и талант Винисиуса обязательно сыграют свою роль, но есть два нюанса, которые могут все испортить - это дисквалификации Менди и Каземиро. Оба - лучшие на своих позициях именно по игре в обороне. Одна ошибка в средней зоне, один пас на ход Мбаппе - и план Мадрида, даже самый изощренный, может развалиться за пару секунд.

"ПСЖ"

Собственно, от этого и будет отталкиваться Маурисио Почеттино. Командной игры у "ПСЖ" в этом сезоне не наблюдается - каждый играет во что-то свое, но поскольку игроки собраны классные, для Лиги 1 этого хватает.

Хватит ли на набравший ход "Реал" - сложно сказать. Гол форы позволит Парижу играть от защиты, уповая на контратаки. За полсезона Месси таки научился находить Мбаппе на линии офсайда - это пока единственный успех Лео во Франции. Других вариантов "ПСЖ" не видно. Позиционная атака Парижа ужасна - об это в Ницце знает каждый первый. С реализацией тоже нелады - "Нант" соврать не даст.

Mbappe against Real Madrid was a joy to watch!



???? @ChampionsLeague pic.twitter.com/0otMoNiWGz — Football Tekkers (@BallTekkers) March 3, 2022

Таким образом, это будет игра до первого гола. Если "ПСЖ" поймает соперника первым - скорее всего, он доведет дело до победы, ведь "Реалу" придется еще больше рисковать и раскрываться. Если же счет откроет Мадрид, тем самым восстановив статус-кво, тогда уже "ПСЖ" не позавидуешь - вот уже три недели как он смотрится намного слабее и примитивнее команды Анчелотти.

"Реал Мадрид" - "ПСЖ": статистика личных встреч

Матч трехнедельной давности мы уже обсудили - повторяться не будем.

Если копнуть чуть глубже, то имеем интересный факт - "Реал" еще ни разу в истории дома не проигрывал "ПСЖ". Максимум, которого добивались парижане - 2:2 в группе ЛЧ в ноябре 2019-го. В то же время в плей-офф ЛЧ-2017/18 "Сливочные" уверенно расправились с Парижем - 3:1.

"Реал Мадрид" - "ПСЖ": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "ПСЖ"

Ориентировочные составы команд

У "Реала" не сыграют из-за перебора карточек Каземиро и Ферлан Менди - и это важные потери. Также не на 100% готов играть Тони Кроос - вероятно, он выйдет на замену после перерыва.

У "ПСЖ" долгое время был под вопросом Мбаппе, но с Килианом уже все хорошо и он тренируется без ограничений. В то же время Серхио Рамоса, Левена Курзава и Андера Эрреры в Мадриде не будет из-за травм.

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо - Вальверде, Камавинга, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш - Гейе, Эррера, Верратти - Неймар, Месси, Мбаппе

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"Реал Мадрид" - "ПСЖ": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "ПСЖ": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" надо атаковать - следовательно, он будет раскрываться. А у Парижа есть, вероятно, лучший контратакующий игрок планеты в лице Мбаппе. Рискнем поставить на "обе забьют" - БК предлагают такой вариант с коэффициентами - 1,55-1,6.