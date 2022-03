Реал Мадрид - ПСЖ. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 9.03.2022

Первый матч между командами на "Парк де Пренс" прошел полностью под диктовку парижан. "Реал", по сути, не сделал ни единой приличной вылазки и закономерно проиграл 0:1, хотя наиграл даже на 0:2 или 0:3.

Завтра, однако, ситуация обещает быть другой. После фиаско в Париже Мадрид выиграл три кряду матча Примеры, показав приличного качества футбол, а вот "ПСЖ" наоборот умудрился уступить "Нанту" и "Ницце". Интрига здесь не просто жива - она живее всех живых.

Как уже упоминалось, команда Карло Анчелотти выиграла все три последних матча в Примере, еще оторвавшись от конкурентов. Кажется, золоту "Реала" почти ничего не угрожает.

Особенно понравился Мадрид в последнем туре против "Реал Сосьедада" - команда сыграла быстро, агрессивно, хавбеки были нацелены на ворота, а не на пасы поперек-назад. Во многом это "заслуга" отсутствия Тони Крооса - Вальверде и Камавинга, как ни крути, игроки намного более вертикальные. Ну, а для связывания игры в центре хватает и одного Модрича.

У "Реала" не будет выбора, кроме как прессинговать высоко и атаковать "ПСЖ" - ему надо отыгрываться. Отличная форма Асенсио, плюс класс Бензема и талант Винисиуса обязательно сыграют свою роль, но есть два нюанса, которые могут все испортить - это дисквалификации Менди и Каземиро. Оба - лучшие на своих позициях именно по игре в обороне. Одна ошибка в средней зоне, один пас на ход Мбаппе - и план Мадрида, даже самый изощренный, может развалиться за пару секунд.

Собственно, от этого и будет отталкиваться Маурисио Почеттино. Командной игры у "ПСЖ" в этом сезоне не наблюдается - каждый играет во что-то свое, но поскольку игроки собраны классные, для Лиги 1 этого хватает.

Хватит ли на набравший ход "Реал" - сложно сказать. Гол форы позволит Парижу играть от защиты, уповая на контратаки. За полсезона Месси таки научился находить Мбаппе на линии офсайда - это пока единственный успех Лео во Франции. Других вариантов "ПСЖ" не видно. Позиционная атака Парижа ужасна - об это в Ницце знает каждый первый. С реализацией тоже нелады - "Нант" соврать не даст.

