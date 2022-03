Манчестер Юнайтед – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15.03.22

Лига чемпионов, 1/8 финала

15 марта, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Во время первой жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов на долю МЮ выпал ПСЖ – далеко не самый приятный соперник. Правда, во время второй попытки англичанам повезло больше, ведь оппонентом стал "Атлетико". Если отбросить все сентиментальности – это самая кризисная пара из всех, кто сейчас участвует в ЛЧ. Однако, одна из команд уже возвращается на путь истины.

Рангник должен был внушить в команду дисциплину и гегенпрессинг, но пока не дал даже хоть какой-то положительной стабильности. "Манкунианцы" в разных матчах то только один первый проводят хорошо, то только второй, а порой и как бы вообще на поле не выходят. Как раз последний пункт случился с "красными дьяволами" трижды за последние четыре поединка.

МЮ полностью уступил МС (1:4), а также сыграл вничью против "Уотфорда" 0:0 и того же "Атлетико" 1:1. С командой Гвардиолы все ясно - она ​​на голову сильнее подопечных Рангника, а вот как объяснить нули с "шершнями"? Собственно, и "матрасникам" в Испании МЮ уступил по всем фронтам и только совпадение не очень удачных действий команды Симеоне привел к спасительному голу Эланги.

Но в то же время на выходных "красные дьяволы" прекрасно сыграли в атаке против "Тоттенгема". Да, был автогол Магвайра и привезли подопечные Рангника пенальти за руку Теллеса, однако сыграл принцип: вы забьете, сколько мы позволим, а мы сколько захотим. Команда – качели, зато весело.

Об отсутствии Гринвуда уж точно и говорить не стоит, но мы его вспомним. Также не сыграет и Шоу из-за болезни, однако и здесь без проблем – Теллес готов (только желательно для Рангика чтобы португалец мяч касался руками только при вбрасывании из аута).

