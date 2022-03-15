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Манчестер Юнайтед – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15.03.22

Лига Чемпионов
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С надеждой на Роналду

Манчестер Юнайтед – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15.03.22

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала

15 марта, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Во время первой жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов на долю МЮ выпал ПСЖ – далеко не самый приятный соперник. Правда, во время второй попытки англичанам повезло больше, ведь оппонентом стал "Атлетико". Если отбросить все сентиментальности – это самая кризисная пара из всех, кто сейчас участвует в ЛЧ. Однако, одна из команд уже возвращается на путь истины.

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Манчестер Юнайтед

Рангник должен был внушить в команду дисциплину и гегенпрессинг, но пока не дал даже хоть какой-то положительной стабильности. "Манкунианцы" в разных матчах то только один первый проводят хорошо, то только второй, а порой и как бы вообще на поле не выходят. Как раз последний пункт случился с "красными дьяволами" трижды за последние четыре поединка.

МЮ полностью уступил МС (1:4), а также сыграл вничью против "Уотфорда" 0:0 и того же "Атлетико" 1:1. С командой Гвардиолы все ясно - она ​​на голову сильнее подопечных Рангника, а вот как объяснить нули с "шершнями"? Собственно, и "матрасникам" в Испании МЮ уступил по всем фронтам и только совпадение не очень удачных действий команды Симеоне привел к спасительному голу Эланги.

Но в то же время на выходных "красные дьяволы" прекрасно сыграли в атаке против "Тоттенгема". Да, был автогол Магвайра и привезли подопечные Рангника пенальти за руку Теллеса, однако сыграл принцип: вы забьете, сколько мы позволим, а мы сколько захотим. Команда – качели, зато весело.

Кадры хозяев

Об отсутствии Гринвуда уж точно и говорить не стоит, но мы его вспомним. Также не сыграет и Шоу из-за болезни, однако и здесь без проблем – Теллес готов (только желательно для Рангика чтобы португалец мяч касался руками только при вбрасывании из аута).

Атлетико

Вот как раз испанцы встают на путь истины. За зимний период "матрасники" уступили девять раз (!) – недопустимо для действующих чемпионов Испании.

Во внутреннем первенстве они уже успели побывать и за зоной Лиги чемпионов. Правда, Симеоне вспомнил, что он самый высокооплачиваемый тренер в мире. Руководство клуба ему очень доверяет, потому что именно он сделал "Атлетико" таким, как сейчас знают все. Поэтому даже слухи об увольнении аргентинца были очень бледными и не очень похожими на правду.

Нельзя сказать, что Симеоне исправился на все 100%, однако в отрезок из крайних пяти матчей попали четыре победы в чемпионате Испании и очень качественная игра против МЮ в Лиге чемпионов. Как минимум, мадридцы победили "Бетис" - прямого конкурента за место в ЛЧ - и сейчас занимают четвертое место, идя бок о бок с "Барселоной". Скорее всего тема чемпионства в этом сезоне для "Атлетико" закрыта, но отдать место в ЛЧ – это тревожный звонок в дверь смены диктатора тренерской власти. Пока все в пределах условной аргентинской демократии.

Кадры гостей

Четыре потери у "матрасников". Не сыграют Лемар, Врсалько, Кунья и Васс. Все кроме последнего – игроки основы, или ближайшей ротации. А вот датчанин только зимой перешел из Валенсии, однако сразу же травмировался. Пока он находится в статусе VIP-зрителя.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Атлетико

Последние пять встреч хозяев

  • 12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
  • 06.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
  • 26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)
  • 23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)
  • 20.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 11.03. Атлетико – Кадис 2:1 (Ла Лига)
  • 06.03. Бетис - Атлетико 1:3 (Ла Лига)
  • 26.02. Атлетико - Сельта 2:0 (Ла Лига)
  • 23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)
  • 19.02. Осасуна - Атлетико 0:3 (Ла Лига)

Личные встречи между командами

История всего дважды свела "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" в еврокубках. Впервые они сошлись в начале 90-х годов прошлого века. Тогда по сумме двух матчей (3:1, 1:1) мадридцы прошли манчестерцев на этапе 1/8 финала Кубка Обладателей Кубков. Ну, а второй раз случился две недели назад. О результате уже упоминалось: команды в столице Испании забили по голу и сильнейшего не обнаружили – 1:1.

Цифры и факты

  • “Атлетико" забил минимум дважды в пяти из последних шести выездных матчах.
  • МЮ в 2022-м году не отличился только в воротах “Уотфорда” и “Вулверхэмптона” - оба раза на Олд Траффорд.
  • “Манкунианцы” всего один раз за последние семь сезонов играли в 1/4 финала ЛЧ.
  • За этот же период "матрасники" выходили в восьмерку сильнейших четыре раза.
  • В то же время у МЮ три победы в Лиге чемпионов, а "Атлетико" пока не одержал самый престижный евротрофей.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Атлетико

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3.38
3.73
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3.30
3.75
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед - Атлетико от UA-Football

Поединок будет проходить до первой ошибки. Только одна команда забьет – второй нужно будет бежать отыгрываться. Учитывая как и не очень мощные оборонительные редуты обеих команд, так и хорошую атакующую мощь, сегодня снова, как и две недели назад, должны хотя бы один раз разводить руками и жаловаться голкиперы. Прогноз: Обе забьют.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Ральф Рангник Диего Симеоне Манчестер Юнайтед
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