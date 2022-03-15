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Манчестер Юнайтед – Атлетико. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15.03.22
С надеждой на Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
Лига чемпионов, 1/8 финала
15 марта, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Прямая трансляция: Мегого
Текстовый онлайн:
Во время первой жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов на долю МЮ выпал ПСЖ – далеко не самый приятный соперник. Правда, во время второй попытки англичанам повезло больше, ведь оппонентом стал "Атлетико". Если отбросить все сентиментальности – это самая кризисная пара из всех, кто сейчас участвует в ЛЧ. Однако, одна из команд уже возвращается на путь истины.
Манчестер Юнайтед
Рангник должен был внушить в команду дисциплину и гегенпрессинг, но пока не дал даже хоть какой-то положительной стабильности. "Манкунианцы" в разных матчах то только один первый проводят хорошо, то только второй, а порой и как бы вообще на поле не выходят. Как раз последний пункт случился с "красными дьяволами" трижды за последние четыре поединка.
МЮ полностью уступил МС (1:4), а также сыграл вничью против "Уотфорда" 0:0 и того же "Атлетико" 1:1. С командой Гвардиолы все ясно - она на голову сильнее подопечных Рангника, а вот как объяснить нули с "шершнями"? Собственно, и "матрасникам" в Испании МЮ уступил по всем фронтам и только совпадение не очень удачных действий команды Симеоне привел к спасительному голу Эланги.
Но в то же время на выходных "красные дьяволы" прекрасно сыграли в атаке против "Тоттенгема". Да, был автогол Магвайра и привезли подопечные Рангника пенальти за руку Теллеса, однако сыграл принцип: вы забьете, сколько мы позволим, а мы сколько захотим. Команда – качели, зато весело.
Кадры хозяев
Об отсутствии Гринвуда уж точно и говорить не стоит, но мы его вспомним. Также не сыграет и Шоу из-за болезни, однако и здесь без проблем – Теллес готов (только желательно для Рангика чтобы португалец мяч касался руками только при вбрасывании из аута).
???? The latest training footage from Carrington has landed ????#MUFC | #UCL— Manchester United (@ManUtd) March 14, 2022
Атлетико
Вот как раз испанцы встают на путь истины. За зимний период "матрасники" уступили девять раз (!) – недопустимо для действующих чемпионов Испании.
Во внутреннем первенстве они уже успели побывать и за зоной Лиги чемпионов. Правда, Симеоне вспомнил, что он самый высокооплачиваемый тренер в мире. Руководство клуба ему очень доверяет, потому что именно он сделал "Атлетико" таким, как сейчас знают все. Поэтому даже слухи об увольнении аргентинца были очень бледными и не очень похожими на правду.
Нельзя сказать, что Симеоне исправился на все 100%, однако в отрезок из крайних пяти матчей попали четыре победы в чемпионате Испании и очень качественная игра против МЮ в Лиге чемпионов. Как минимум, мадридцы победили "Бетис" - прямого конкурента за место в ЛЧ - и сейчас занимают четвертое место, идя бок о бок с "Барселоной". Скорее всего тема чемпионства в этом сезоне для "Атлетико" закрыта, но отдать место в ЛЧ – это тревожный звонок в дверь смены диктатора тренерской власти. Пока все в пределах условной аргентинской демократии.
Кадры гостей
Четыре потери у "матрасников". Не сыграют Лемар, Врсалько, Кунья и Васс. Все кроме последнего – игроки основы, или ближайшей ротации. А вот датчанин только зимой перешел из Валенсии, однако сразу же травмировался. Пока он находится в статусе VIP-зрителя.
⚽ ¡Nuestros jugadores se ejercitaron sobre el escenario del gran partido! ???? pic.twitter.com/cuBejXqx5R— Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2022
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Атлетико
Последние пять встреч хозяев
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
- 06.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
- 26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)
- 23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)
- 20.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.03. Атлетико – Кадис 2:1 (Ла Лига)
- 06.03. Бетис - Атлетико 1:3 (Ла Лига)
- 26.02. Атлетико - Сельта 2:0 (Ла Лига)
- 23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)
- 19.02. Осасуна - Атлетико 0:3 (Ла Лига)
Личные встречи между командами
История всего дважды свела "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" в еврокубках. Впервые они сошлись в начале 90-х годов прошлого века. Тогда по сумме двух матчей (3:1, 1:1) мадридцы прошли манчестерцев на этапе 1/8 финала Кубка Обладателей Кубков. Ну, а второй раз случился две недели назад. О результате уже упоминалось: команды в столице Испании забили по голу и сильнейшего не обнаружили – 1:1.
Цифры и факты
- “Атлетико" забил минимум дважды в пяти из последних шести выездных матчах.
- МЮ в 2022-м году не отличился только в воротах “Уотфорда” и “Вулверхэмптона” - оба раза на Олд Траффорд.
- “Манкунианцы” всего один раз за последние семь сезонов играли в 1/4 финала ЛЧ.
- За этот же период "матрасники" выходили в восьмерку сильнейших четыре раза.
- В то же время у МЮ три победы в Лиге чемпионов, а "Атлетико" пока не одержал самый престижный евротрофей.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Атлетико
Прогноз матча Манчестер Юнайтед - Атлетико от UA-Football
Поединок будет проходить до первой ошибки. Только одна команда забьет – второй нужно будет бежать отыгрываться. Учитывая как и не очень мощные оборонительные редуты обеих команд, так и хорошую атакующую мощь, сегодня снова, как и две недели назад, должны хотя бы один раз разводить руками и жаловаться голкиперы. Прогноз: Обе забьют.
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