Аякс - Бенфика. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.03.2022 

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

15 марта 2022. Амстердам, “Йохан Кройф Арена"

“Аякс” Амстердам 22:00 “Бенфика” Лиссабон

Результат первого матча – 2:2

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Гол Романа Яремчука позволил "Бенфике" избежать домашнего поражения в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. "Аякс" дважды выходил вперед, но португальский гранд смог ответить чемпиону Нидерландов своими голами. После отмены правила выздного гола результативная ничья в гостях имеют меньшую ценность.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Аякс

Интересный факт - в 23 турах чемпионата Нидерландов "Аякс" пропустил пять голов. После выезда в Лиссабон - сразу шесть пропущенных мячей в трех турах, по два от "Гоу Эхед Иглз", "Валвейка" и "Камбюра". Это девятая, тринадцатая и четырнадцатая команды лиги. Один матч "Аякс" проиграл, в других двух добился побед только в компенсированное время.

Известно, что "Аякс" потерял из-за травм всех трех вратарей, и вынужден был вернуть в основу Онана. Камерунский кипер не хочет подписывать новый контракт с "Аяксом", поэтому амстердамцы планировали не задействовать его до конца сезона. Но вмешались обстоятельства. Не стоит проводить прямую параллель между проблемами в защите и фактором Онана, но совпадение примечательное.

Пропущенные голы можно объяснить и ротацией. В частности против "Камбюра" в составе не было двух основных центрбеков Тимбера и Мартинеса. Ождается, что они выйдут с первых минут против "Бенфики". В составе "Аякса" нет травмированных и дисквалифицированных футболистов.

Бенфика

"Бенфика" превзошла ожидания многих экспертов, сыграв вничью в первом матчем против "Аякса", но и перед ответной игрой лиссабонский клуб воспринимается как аутсайдер противостояния. Это может сыграть на руку "Бенфике".

"Мы ожидаем открытого матча мжду двумя командами, которые любят контролировать мяч и диктовать свою игру. Мы будем играть на выезде, поэтому ожидаем сильного старта от "Аякса". Соперник бывает сильным в атаке, но у него есть и слабости. Мы должны ими воспользоваться", - говорит и.о. главного тренера "Бенфики" Нелсон Вериссимо.

"Бенфика" не проигрывает в семи матчах подряд, и до встречи с "Визелой" в последнем туре Примейры забивала по два и больше мячой в каждой игре (четыре победы и две ничьи). "Бенфике" сложно на что-то рассчтывать в чемпионаат и Кубке Португалии, Лига чемпионов остается последнем турниром, который. может оставить положительное для "орлов" впечатление о сезоне 2021/22.

Ответный матч с "Аяксом" пропустит форвард Сеферович, а также Пиньо и Лукас Вериссимо, все остальные игроки первой команды готовы к игре.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард "Аякса" Себастьян Аллер забивал в всех семи матчах Лиги чемпионов. Всего у ивуарийца 11 голов в Лиге чемпионов 2021/22, больше только у Роберта Левандовского (12).

"Аякс" забил 22 гола в Лиге чемпионов.

В сезоне 2018/19, когда "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, он не выиграл ни одного домашнего матча плей-офф. Амстердамцы не побеждают на своем поле в матчах на вылет ЛЧ с 1996 года.

После гостевой ничьи в первом матче "Аякс" проходил дальше в 19 из 23 раундов еврокубков.

Последние четыре выездные матча "Бенфики" в Лиге чемпионов - три ничьи 0:0 и поражение "Баварии" 2:5.

"Бенфика" выиграла пять последних противостояний на вылет у нидерландских клубов, общий результат - семь побед, три поражения.

"Бенфика" смогла не пропустить только в одном матче из последних десяти во всех турнирах.

Последние пять матчей Аякса и Бенфики

Аякс

11.03 "Камбюр" 3:2 (Эредивизи)

06.03 "Валвейк" 3:2 (Эредивизи)

03.03 "АЗ Алкмар" 2:0 (Кубок Нидерландов)

27.02 "Гоу Эхед Иглз" 1:2 (Эредивизи)

23.02 "Бенфика" 2:2 (Лига чемпионов)

Бенфика

11.03 "Визела" 1:1 (Примейра)

05.03 "Портимоненсе" 2:1 (Примейра)

27.02 "Витория" 3:0 (Примейра)

23.02 "Аякс" 2:2 (Лига чемпионов)

18.02 "Боавишта" 2:2 (Примейра)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

До первого матча нынешнего противостояния, команды встречались совсем недавно, в групповом раунде Лиги чемпионов 2018/19. В Лиссабоне была зафиксирована ничья 1:1, в Амстердаме выиграл “Аякс” 1:0.

Ориентировочные составы

“Аякс”: Онана – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Гравенберх, Бергейс, Альварес – Тадич, Аллер, Антони

“Бенфика”: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто – Эвертон, Вайгль, Таарбат, Рафа Силва – Нуньес, Рамос

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Аякс – Бенфика от UA-Football

Шансы "Бенфики" слишком недооценивают. Во втором тайме лиссабонского матча "орлам" удалось прижать гостей к их воротам и проводить постоянные атаки. С другой стороны, "Аякс" намного уверенее провел тайм первый. Обе команды не отлчиаются хорошей игрой у своих ворот, матч может выйти открытым, с большим количеством моментов, и, возможно, голов. Вполне вероятно, что игра перейдет в овертайм, где все же фактор своего поля сыграет в пользу амстердамцев. Прогноз - победа "Аякса" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.