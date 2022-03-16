Ювентус - Вильярреал: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 16.03.2022

Перед ответными матчами 1/8 финала Лиги Чемпионов перспективы испанских клубов в турнире выглядели неутешительно. "Барселона" даже не добралась до этой стадии, "Реал" проиграл ее первый матч, "Атлетико" и "Вильярреал" сыграли вничью дома, хотя и забивали первыми. Впрочем, затем все начало налаживаться. Оба мадридских клуба пробились в 1/4 финала. Неплохие шансы и у "Вильярреала" повторить путь "Порту" и "Лиона" предыдущих лет и выбить "Ювентус" на первой же стадии плей-офф.

16 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Вильярреал"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матча - 1:1

Единственный оставшийся представитель Италии в турнире - фаворит. Об этом уже несколько раз повторил наставник его соперника Унаи Эмери. Благодаря игре дома, где выиграл восемь из последних десяти матчей во всех турнирах при двух ничьих. Благодаря силе команды, качеству игроков, опыту. Для туринцев это восьмой плей-офф ЛЧ подряд, вильярреальцы не были на этой стадии 13 лет. Массимилиано Аллегри дважды был в финале Лиги Чемпионов, Эмери ни разу не тренировал в четвертьфинале.

Также "Ювентус" в лучших форме и настроении. Он не проигрывал в 15-ти матчах лиги подряд, в 20-ти из 21-го последнего во всех турнирах. 1:1 в Вильярреале стал его третьим точно таким результатом подряд, и такая серия насторожила. Однако с тех пор добыты четыре победы подряд. В двух из матчей даже забиты по три мяча. Все это - без травмированных 8-9 игроков. Да, игра команды все еще скучна и неровна, даже оборона. Она пропустила в шести из восьми последних матчей. Но результаты есть.

Аллегри очень доволен нынешним состоянием команды, заявляет, что она чувствует себя хорошо, что стала сплоченной и солидной и готова к начавшейся решающей стадии сезона. Говорит о больших амбициях. Опорник Мануэль Локателли также говорит о коллективе, о "другой атмосфере". А такое настроение притягивает результаты как магнит. По сути, соперники даже подарили ей четыре гола из пяти последних. Два автогола, ошибка вратаря, привезенный пенальти. Все складывается в ее пользу.

"Вильярреал" также вроде бы идет неплохо. Пять побед, две ничьи и одно поражение в последних восьми матчах. Из них три разгрома. Он борется за место в Топ-4 Примеры. Как и "Юве", сбросил слабое начало сезона. Правда, в отличие от него, не закрепился в Топ-4, а лишь седьмой в четырех очках позади. В последних двух матчах он создал крайне мало, играл заторможенно. Один из них, в гостях, проиграл "Осасуне" со счетом 0:1, второй, дома, выиграл у "Сельты" с таким же благодаря рикошету.

Что мы увидим сегодня? Капитан итальянцев Джорджо Кьеллини считает, что соперник позволит слишком мало шансов, и ими обязательно нужно воспользоваться. Опорник испанцев Джованни Ло Чельсо и его тренер считают очень важным владение мячом, доминирование. Думается, в этом плане гости и вправду попытаются, поскольку хозяева держать мяч в любом случае не любят. Тем более, что Аллегри прежде всего призывает не терять баланс, не ошибаться, Локателли - играть осторожно, взросло.

Похоже, мы увидим много стерильного владения мячом с всплесками интересных быстрых атак.

В первом матче Душан Влахович открыл счет уже на 33-ей секунде. Однако после этого "Ювентус" лишь отходил назад. И в итоге пропустил от подключения опорника Парехо, забившего и "Сельте". Здесь также ясно, что тот, кто забьет первым, уйдет в оборону. В последних шести своих матчах забивал первым неизменно "Юве". В целом забивал в девяти подряд. А "Вильярреал" не забивал в трех из своих девяти.

Кадры

Пауло Дибала и Кьеллини наконец-то тренировались с командой. Но в стартовом составе "Ювентуса" мы их почти наверняка не увидим. Точно не увидим травмированных Бонуччи, МакКенни, Кьезу, Жорже, Закарию. Аллегри также сообщил о проблемах Алекса Сандро. Его заменит Де Шильо либо Лука Пеллегрини. А в полузащите выйдет либо опорник Рабио, либо также вернувшийся вингер Бернардески. Вот и все дилеммы. Влахович и отлично отыгравший против "Сампдории" в субботу Мората (дубль) выйдут в атаке.

У "Вильярреала" вылетел до конца сезона Альберто Морено. Под вопросом участие правого защитника Фойта, центрального, участника уже 500 матчей на высшем уровне в карьере, Рауля Альбиоля, опорника Капуэ, ассистировавшего в первом матче. Лидер атаки Жерард Морено не играл и в первом матче, а сейчас в лучшем случае готов для замены. В любом случае, останется схема 4-4-2. Скорее всего - вновь с Ло Чельсо в атаке вместе с Данжумой и быстрым Чуквуэзе на фланге.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Ругани, Де Шильо, Артур, Локателли, Рабио, Куадрадо, Влахович, Мората

"Вильярреал": Рулли, Орье, Пау Торрес, Манди, Педраса, Иборра, Парехо, Чуквуэзе, Тригерос, Ло Чельсо, Данжума

Прогноз: Ювентус - Вильярреал 1:0

Еще перед первым матчем Эмери заявил, что его игроки должны требовать от себя большего. Готовы ли они к такому? Для них 1/8 финала - успех, а для "Ювентуса" даже четвертьфинал - неудача. Он сейчас спокойнее в лиге и думает лишь о сегодняшнем матче. Аллегри уже говорит о "финале, который мы играем дома". А Локателли считает, что нацеленность и страсть победить станут ключевыми. Может быть что угодно, но опыт, качество и желание туринцев должны сыграть главную роль.