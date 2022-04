Вильярреал - Бавария. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги чемпионов на 6.04.2022

Пожалуй, самая "односторонняя" четвертьфинальная пара после дуэта "Бенфика" - "Ливерпуль". Там у португальцев шансов вообще нет, а здесь "Подводники" могут хотя бы надеяться.

В конце концов, год назад они одолели "МЮ" в финале Лиги Европы, хотя в это тоже мало кто верил. Другое дело, что и "МЮ" слабее "Баварии", и вообще играть один финал и двухматчевое противостояние с выездом на "Альянц Арену" - это две большие разницы. Для успеха от Унаи Эмери и команды требуется нечто сверхъестественное.

У "Желтой субмарины" далеко не та форма, что была в декабре, когда она громила всех подряд, забивая чаще "большого трио" Примеры. В последних двух турах команда Эмери проиграла "Кадису" 0:1 (17-е место) и "Леванте" 0:2 (19-е место). Ощущаете дно?

Впрочем, не спешите совсем уж хоронить "Вильярреал". Это он позиционно атаковать не умеет, чем и пользуются аутсайдеры; в глубокой обороне и на контратаках южане все еще опасны. "Ювентус" соврать не даст - команда Эмери 75 минут проторчала у своих ворот, а затем как выбежала, так сразу и забила трижды. "Баварии" надо было настороже до самой последней минуты.

Лидеры "Субмарины" - Пау Торрес в защите, Дани Парехо в центре поля и Жерар Морено в нападении. Последний вообще топ, когда в форме, но после ряда травм бегает средне. Вратарь Херонимо Рульи силен, когда ловит кураж, но при этом может и привезти. Да, ну и последнее - "Вильярреал" очень успешен именно дома, где не проигрывает уже 9 матчей подряд. Учитывая, что и "Бавария" далеко не всегда выкладывается на 100% в гостях, вариант с ничьей вполне реален.

Гегемония "Баварии" в Бундеслиге уже набила оскомину, но проходить и не думает. Вот и в текущем сезоне немцы к решающим стадиям ЛЧ решили все вопросы дома - конкурентов даже не видно.

В 1/8 ЛЧ команда Юлиана Нагельсманна сперва осеклась в Зальцбурге (1:1), но затем ярко исправилась дома (7:1), заново вселив ужас в конкурентов. Вот как остановить эту машину? Что делать с движением Мюллера? С ударами Левандовского? С высоченным игровым интеллектом Киммиха? По правде, ответов нет ни у кого. Эмери как мастер обороны план подготовит, но гарантий успеха 0,0%.

Lewandowski currently has 17 away goals - that is a record and only Jupp Heynckes (1973/74) and Timo Werner (2019/20) had previously managed it. @FCBayern pic.twitter.com/QEacTXgZlz