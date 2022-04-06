Вильярреал - Бавария. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги чемпионов на 6.04.2022

Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

6 апреля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 22:00 "Бавария"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Пожалуй, самая "односторонняя" четвертьфинальная пара после дуэта "Бенфика" - "Ливерпуль". Там у португальцев шансов вообще нет, а здесь "Подводники" могут хотя бы надеяться.

В конце концов, год назад они одолели "МЮ" в финале Лиги Европы, хотя в это тоже мало кто верил. Другое дело, что и "МЮ" слабее "Баварии", и вообще играть один финал и двухматчевое противостояние с выездом на "Альянц Арену" - это две большие разницы. Для успеха от Унаи Эмери и команды требуется нечто сверхъестественное.

"Вильярреал"

У "Желтой субмарины" далеко не та форма, что была в декабре, когда она громила всех подряд, забивая чаще "большого трио" Примеры. В последних двух турах команда Эмери проиграла "Кадису" 0:1 (17-е место) и "Леванте" 0:2 (19-е место). Ощущаете дно?

Впрочем, не спешите совсем уж хоронить "Вильярреал". Это он позиционно атаковать не умеет, чем и пользуются аутсайдеры; в глубокой обороне и на контратаках южане все еще опасны. "Ювентус" соврать не даст - команда Эмери 75 минут проторчала у своих ворот, а затем как выбежала, так сразу и забила трижды. "Баварии" надо было настороже до самой последней минуты.

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Лидеры "Субмарины" - Пау Торрес в защите, Дани Парехо в центре поля и Жерар Морено в нападении. Последний вообще топ, когда в форме, но после ряда травм бегает средне. Вратарь Херонимо Рульи силен, когда ловит кураж, но при этом может и привезти. Да, ну и последнее - "Вильярреал" очень успешен именно дома, где не проигрывает уже 9 матчей подряд. Учитывая, что и "Бавария" далеко не всегда выкладывается на 100% в гостях, вариант с ничьей вполне реален.

"Бавария"

Гегемония "Баварии" в Бундеслиге уже набила оскомину, но проходить и не думает. Вот и в текущем сезоне немцы к решающим стадиям ЛЧ решили все вопросы дома - конкурентов даже не видно.

В 1/8 ЛЧ команда Юлиана Нагельсманна сперва осеклась в Зальцбурге (1:1), но затем ярко исправилась дома (7:1), заново вселив ужас в конкурентов. Вот как остановить эту машину? Что делать с движением Мюллера? С ударами Левандовского? С высоченным игровым интеллектом Киммиха? По правде, ответов нет ни у кого. Эмери как мастер обороны план подготовит, но гарантий успеха 0,0%.

Lewandowski currently has 17 away goals - that is a record and only Jupp Heynckes (1973/74) and Timo Werner (2019/20) had previously managed it. @FCBayern pic.twitter.com/QEacTXgZlz — ameer altaee 11 (@altaaeameer11) April 2, 2022

Единственный микроскопичный шанс испанцев в умении "Бавария" время от времени "не выйти на поле". Это бывает редко и не перерастает в серию, но, например, так лидер Бундеслиги проиграл "Бохуму" (2:4) в феврале. До этого были странные фиаско от "Гладбаха" и "Аугсбурга" - причем все на выезде. Вдруг и завтра нас ждет нечто похожее? Хотя не, бред.

"Вильярреал" - "Бавария": статистика личных встреч

Ранее команды встречались всего дважды - было это в групповом раунде ЛЧ-2011/12, и тогда немцы уверенно выиграли оба матча 2:0 и 3:1.

Из игроков, выходивших тогда на поле, у "Баварии" остались только Нойер и Мюллер; у "Вильярреала" - Марио Гаспар.

"Вильярреал" - "Бавария": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Баварии"

Ориентировочные составы

У "Баварии" три потери, но важная только одна - Альфонсо Дэвис продолжает лечить миокардит. Без Чупо-Мотинга и Толиссо команда Нагельсманна справится легко.

У "Желтой субмарины" ситуация сложнее - Альберто Морено вылетел до конца сезона с разрывом связок, а это минус левый фланг. Также под сомнением и Чуквезе с Дья, что сильно бьет по атакующим возможностям испанцев и справа, и в центре.

"Вильярреал": Рульи - Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино, Капу, Парехо, Тригейрос - Данжума, Морено

"Бавария": Нойер - Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Сане - Левандовский

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"Вильярреал" - "Бавария": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Бавария": прогноз от UA-Футбол

Нынешняя форма "Вильярреала" не дает оснований для оптимизма перед встречей с одной из самых отлаженных машин современного футбола. Поставим на простую победу "Баварии" - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5.