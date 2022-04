Динамо U-19 - Спортинг U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 7 апреля 2022 года

Стоит начать с главного. В Украине уже больше месяца идет война, и если в мирное время можно было отвлечься от всего и полностью посвятить себя просмотру футбольного матча, то с 24-го февраля 2022-го года мы потеряли данную привилегию. Мысли заняты другим, а потому и "спорт номер один" теперь воспринимается совсем иначе. Начинать долгий спор на тему: "А можно ли играть в футбол, пока на родине идет война?", мы, с вашего позволения, не будем. Это тема для отдельного материала, для отдельно потраченных часов, для отдельно израсходованных нервных клеток.

В четверг последний украинский еврокубковый представитель сыграет первый матч эпохи войны. Пускай в Румынии, но сыграет. Юниоры "Динамо" достойно проводят свою кампанию в Юношеской лиге УЕФА, и вряд ли намеренны останавливаться. В четверг на их пути окажется португальский "Спортинг", и победа над лиссабонцами нам бы не помешала. И дело не только в еврокубковых амбициях, ведь так?

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

7 апреля, Бухарест, стадион "Жулешти"

Арбитр: Б. ван Дриске

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Бело-синие" юниоры - уникальная команда. И дело не только в том, что они единственные не опозорились в еврокубках, или что первыми из украинцев сыграют в рамках военного времени. "Динамо" U-19 в принципе единственная команда, которая официально играла в 2022-м году. Дважды. И если победа над "Ингульцом" в рамках чемпионата была рядовой, то проход "Депортиво" в Юношеской ЛЧ стоил потраченных нервов. Четыре гола, удаление, серия пенальти - триллер, а не футбольная игра.

A night to remember for Dynamo Kyiv in La Coruna! ⚪️????



???? Round of 16 contenders#UYL pic.twitter.com/FReOrOAMl8