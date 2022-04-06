Динамо U-19 - Спортинг U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 7 апреля 2022 года

Стоит начать с главного. В Украине уже больше месяца идет война, и если в мирное время можно было отвлечься от всего и полностью посвятить себя просмотру футбольного матча, то с 24-го февраля 2022-го года мы потеряли данную привилегию. Мысли заняты другим, а потому и "спорт номер один" теперь воспринимается совсем иначе. Начинать долгий спор на тему: "А можно ли играть в футбол, пока на родине идет война?", мы, с вашего позволения, не будем. Это тема для отдельного материала, для отдельно потраченных часов, для отдельно израсходованных нервных клеток.

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В четверг последний украинский еврокубковый представитель сыграет первый матч эпохи войны. Пускай в Румынии, но сыграет. Юниоры "Динамо" достойно проводят свою кампанию в Юношеской лиге УЕФА, и вряд ли намеренны останавливаться. В четверг на их пути окажется португальский "Спортинг", и победа над лиссабонцами нам бы не помешала. И дело не только в еврокубковых амбициях, ведь так?

"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

7 апреля, Бухарест, стадион "Жулешти"

Арбитр: Б. ван Дриске

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Динамо" U-19:

"Бело-синие" юниоры - уникальная команда. И дело не только в том, что они единственные не опозорились в еврокубках, или что первыми из украинцев сыграют в рамках военного времени. "Динамо" U-19 в принципе единственная команда, которая официально играла в 2022-м году. Дважды. И если победа над "Ингульцом" в рамках чемпионата была рядовой, то проход "Депортиво" в Юношеской ЛЧ стоил потраченных нервов. Четыре гола, удаление, серия пенальти - триллер, а не футбольная игра.

A night to remember for Dynamo Kyiv in La Coruna! ⚪️????



???? Round of 16 contenders#UYL pic.twitter.com/FReOrOAMl8 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 9, 2022

Однако простой был немалый. С 23-го февраля киевляне не играли официально, провели несколько спаррингов, пытаясь все остальное возместить тренировочным процессом. Удастся ли Игорю Костюку и его штабу грамотно подготовить команду, несмотря на многие отрицательные факторы - вопрос открытый. Футболисты у него под рукой ведь добротные, да и сам специалист доказывал, что на чудо он способен.

Ориентировочный состав: Нещерет - Танчак, Боль, Дячук, Бенедюк - Яцык, Бражко, Царенко - Близниченко, Волошин, Диалло

"Спортинг" U-19:

Если юниоры киевлян, несмотря на неплохой ход, в своей группе заняли второе место, упустив лидерство в последнем туре, то одногодки из "Спортинга" у себя в квартете стали первыми. При этом, что символично, взяв меньше очков, нежели "Динамо". "Спортинг" Филипе Педру дважды добыл волевые победы, которые позволили команде напрямую запрыгнуть в 1/8 этапа.

Второе отличие от украинских одногодок - игровой тонус. Португальское первенство идет вовсю, и там у лиссабонцев дела не самые лучшие. Они попали во второй этап чемпионата, однако в первом круге уже проиграли основным конкурентам - "Порту" и "Бенфике". "Зелено-белые" идут на третьем месте, а потому, возможно, рассматривают еврокубки как способ отыграться за некоторые провалы на родной арене.

Ориентировочный состав: Каллаи - Травассу, Феррейра, Э.Фернандеш, Монтейру - Барбоза, Вейга, М.Фернандеш - Кабрал, Шермити, Риберйро

Путь в турнире

Как мы уже говорили, в рамках Юношеской лиги УЕФА, киевляне и лиссабонцы провели разное количество встреч. Все дело в том, что первые должны были играть в раунде плей-офф, пока вторые напрямую попали в 1/8 финала.

К слову, также стоит отметить, что уже известен соперник по четвертьфиналу, ожидающий победителя пары "Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19. Имя ему "Бенфика".

"Динамо" U-19:

"Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 4:0

"Бавария" U-19 - "Динамо" U-19 0:4

"Барселона" U-19 - "Динамо" U-19 0:0

"Динамо" U-19 - "Барселона" U-19 4:1

"Динамо" U-19 - "Бавария" U-19 2:1

"Бенфика" U-19 - "Динамо" U-19 1:0

"Депортиво" U-19 - "Динамо" U-19 2:2 (пен. 2:3)

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"Спортинг" U-19:

"Спортинг" U-19 - "Аякс" U-19 1:1

"Боруссия" Д U-19 - "Спортинг" U-19 0:0

"Бешикташ" U-19 - "Спортинг" U-19 1:3

"Спортинг" U-19 - "Бешикташ" U-19 1:2

"Спортинг" U-19 - "Боруссия" Д U-19 3:2

"Аякс" U-19 - "Спортинг" U-19 2:3

"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19" от UA-Football

Ничья 2:2. В любом человеке всегда борется материалист и идеалист. К примеру, если брать во внимание большинство объективных факторов, то португальский "Спортинг" - фаворит будущего матча. Игровой тонус на стороне коллектива Педру, матчи еврокубков показали их характер, а дела во внутреннем первенстве не позволят играть спустя рукава. Но есть и другая сторона. Юниоры "Динамо" - так же достаточно крепкий коллектив, имеющий как амбиции с характером, так и мотивацию. С последним проблем точно не будет.

Рискнем поставить на голевую ничью. По нашему мнению, в среду нас ожидает достаточно результативный и эмоциональный матч. Такое прогнозируется сложно, но, по нашему мнению, у киевлян должно хватить задора, дабы провести достойную игру, а то и пройти в следующий раунд.