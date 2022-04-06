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Динамо U-19 - Спортинг U-19. Анонс и прогноз матча Юношеской лиги УЕФА на 7 апреля 2022 года
Будем ждать достойную игру. И результат
Фото: ФК Динамо
Стоит начать с главного. В Украине уже больше месяца идет война, и если в мирное время можно было отвлечься от всего и полностью посвятить себя просмотру футбольного матча, то с 24-го февраля 2022-го года мы потеряли данную привилегию. Мысли заняты другим, а потому и "спорт номер один" теперь воспринимается совсем иначе. Начинать долгий спор на тему: "А можно ли играть в футбол, пока на родине идет война?", мы, с вашего позволения, не будем. Это тема для отдельного материала, для отдельно потраченных часов, для отдельно израсходованных нервных клеток.
В четверг последний украинский еврокубковый представитель сыграет первый матч эпохи войны. Пускай в Румынии, но сыграет. Юниоры "Динамо" достойно проводят свою кампанию в Юношеской лиге УЕФА, и вряд ли намеренны останавливаться. В четверг на их пути окажется португальский "Спортинг", и победа над лиссабонцами нам бы не помешала. И дело не только в еврокубковых амбициях, ведь так?
"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19
Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала
7 апреля, Бухарест, стадион "Жулешти"
Арбитр: Б. ван Дриске
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Динамо" U-19:
"Бело-синие" юниоры - уникальная команда. И дело не только в том, что они единственные не опозорились в еврокубках, или что первыми из украинцев сыграют в рамках военного времени. "Динамо" U-19 в принципе единственная команда, которая официально играла в 2022-м году. Дважды. И если победа над "Ингульцом" в рамках чемпионата была рядовой, то проход "Депортиво" в Юношеской ЛЧ стоил потраченных нервов. Четыре гола, удаление, серия пенальти - триллер, а не футбольная игра.
A night to remember for Dynamo Kyiv in La Coruna! ⚪️????— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 9, 2022
???? Round of 16 contenders#UYL pic.twitter.com/FReOrOAMl8
Однако простой был немалый. С 23-го февраля киевляне не играли официально, провели несколько спаррингов, пытаясь все остальное возместить тренировочным процессом. Удастся ли Игорю Костюку и его штабу грамотно подготовить команду, несмотря на многие отрицательные факторы - вопрос открытый. Футболисты у него под рукой ведь добротные, да и сам специалист доказывал, что на чудо он способен.
Ориентировочный состав: Нещерет - Танчак, Боль, Дячук, Бенедюк - Яцык, Бражко, Царенко - Близниченко, Волошин, Диалло
"Спортинг" U-19:
Если юниоры киевлян, несмотря на неплохой ход, в своей группе заняли второе место, упустив лидерство в последнем туре, то одногодки из "Спортинга" у себя в квартете стали первыми. При этом, что символично, взяв меньше очков, нежели "Динамо". "Спортинг" Филипе Педру дважды добыл волевые победы, которые позволили команде напрямую запрыгнуть в 1/8 этапа.
???? Oitavos-de-final da @UEFAYouthLeague ????#JunioresSCP #UYL pic.twitter.com/WgTvEYvg0M— Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) April 6, 2022
Второе отличие от украинских одногодок - игровой тонус. Португальское первенство идет вовсю, и там у лиссабонцев дела не самые лучшие. Они попали во второй этап чемпионата, однако в первом круге уже проиграли основным конкурентам - "Порту" и "Бенфике". "Зелено-белые" идут на третьем месте, а потому, возможно, рассматривают еврокубки как способ отыграться за некоторые провалы на родной арене.
Ориентировочный состав: Каллаи - Травассу, Феррейра, Э.Фернандеш, Монтейру - Барбоза, Вейга, М.Фернандеш - Кабрал, Шермити, Риберйро
Путь в турнире
Как мы уже говорили, в рамках Юношеской лиги УЕФА, киевляне и лиссабонцы провели разное количество встреч. Все дело в том, что первые должны были играть в раунде плей-офф, пока вторые напрямую попали в 1/8 финала.
К слову, также стоит отметить, что уже известен соперник по четвертьфиналу, ожидающий победителя пары "Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19. Имя ему "Бенфика".
"Динамо" U-19:
- "Динамо" U-19 - "Бенфика" U-19 4:0
- "Бавария" U-19 - "Динамо" U-19 0:4
- "Барселона" U-19 - "Динамо" U-19 0:0
- "Динамо" U-19 - "Барселона" U-19 4:1
- "Динамо" U-19 - "Бавария" U-19 2:1
- "Бенфика" U-19 - "Динамо" U-19 1:0
- "Депортиво" U-19 - "Динамо" U-19 2:2 (пен. 2:3)
"Спортинг" U-19:
- "Спортинг" U-19 - "Аякс" U-19 1:1
- "Боруссия" Д U-19 - "Спортинг" U-19 0:0
- "Бешикташ" U-19 - "Спортинг" U-19 1:3
- "Спортинг" U-19 - "Бешикташ" U-19 1:2
- "Спортинг" U-19 - "Боруссия" Д U-19 3:2
- "Аякс" U-19 - "Спортинг" U-19 2:3
"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19" от UA-Football
Ничья 2:2. В любом человеке всегда борется материалист и идеалист. К примеру, если брать во внимание большинство объективных факторов, то португальский "Спортинг" - фаворит будущего матча. Игровой тонус на стороне коллектива Педру, матчи еврокубков показали их характер, а дела во внутреннем первенстве не позволят играть спустя рукава. Но есть и другая сторона. Юниоры "Динамо" - так же достаточно крепкий коллектив, имеющий как амбиции с характером, так и мотивацию. С последним проблем точно не будет.
Рискнем поставить на голевую ничью. По нашему мнению, в среду нас ожидает достаточно результативный и эмоциональный матч. Такое прогнозируется сложно, но, по нашему мнению, у киевлян должно хватить задора, дабы провести достойную игру, а то и пройти в следующий раунд.
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