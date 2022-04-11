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Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "меренгами" и "пенсионерами" в рамках главного клубного европейского турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. ¼ финала, ответный поединок.
Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Реала".
12 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Телетрансляция: Megogo
Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" начали встречаться гораздо чаще в последние несколько лет. До весны прошлого сезона испанский и английский гранды провели в XXI веке всего два очных матча. В кампании-2020/21 "синие" выбили "сливочных" из полуфинала Лиги чемпионов, а потом обыграли "Манчестер Сити" в решающем поединке турнира. Спустя год "Реал" очень близок к тому, чтобы отомстить "Челси" и заодно самому выйти в ½-ю любимого соревнования.
"Реал"
"Сливочных" критикуют даже собственные фанаты, ведь они уже который сезон мечтают увидеть в Мадриде системный проект, а не бесконечные попытки обуздать хаос с ветеранами на борту (хоть часто и успешные, но даже кубки ЛЧ, оказывается, могут приесться). Лидерство в Ла Лиге? "Это "Барселона" и "Севилья" не вытягивают на дистанции". Суперкубок Испании? "Та ну, обычный фарфор, из Кубка от того же "Атлетика" почему-то вылетели". И все в таком духе: "Анчелотти не умеет в тактику и стратегию; игроков из категории 30+ в раздевалке больше, чем пожилых в любом доме престарелых".
Естественно, все перечисленные претензии имеют право на существование. И все равно, другая сторона мадридской медали сияет назло хейтерам – причем, в текущем сезоне действительно ярко. В каком бы состоянии "Реал" не пребывал, но он не виноват в проблемах конкурентов на локальной арене. Что уже тогда говорить о влиянии на команду Бензема, Модрича и Ко в их пиковые моменты? Карим в кампании-2021/22 успел забить 37 мячей и отдать 12 ассистов во всех турнирах! Француз стал лидером ТОП-5 чемпионатов по системе "гол + пас". Именно его талант выжимать максимум в неочевидных игровых эпизодах позволил "Реалу" добиться искрометного промежуточного успеха в Лондоне.
На выходных "сливочные" вообще без нервов обыграли дома "Хетафе" (2:0). Модрич, Кроос и Карвахаль получили заслуженный отдых, Бензема отбегал 75 минут в энергосберегающем режиме, а Менди воспользовался уик-эндом, чтобы подлечиться перед ответным поединком с "Челси". Тяжело представить, что с 12-очковым гандикапом за 7 туров до финиша Примеры "Реал" упустит золото. К триумфу в чемпионате Испании и взятому ранее Суперкубку страны мадридцы вполне могут приплюсовать любимого ушастого.
???? pic.twitter.com/VRpMw3B1wH— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2022
"Челси"
Пока сезон складывается для "синих" ровно. В АПЛ команда Тухеля справедливо продолжает удерживать третью строчку, Кубок лиги в финале с "Ливерпулем" был обидно упущен лишь в серии пенальти из-за промаха Кепы. При этом "Челси" все еще борется за Кубок Англии (полуфинал с "Кристал Пэлас" состоится 17 апреля) и Лигу чемпионов. На бумаге шансы "пенсионеров" смотрятся лучше именно в рамках внутреннего турнира, да и сам Томас заявил, что шансы на попадание в полуфинал ЛЧ крайне невысокие. Однако в то же время немец сделал акцент на желании подопечных сражаться до конца и отдать все силы на поле "Бернабеу".
После громких провалов против "Брентфорда" (1:4) и "Реала" (1:3) "Челси" разбил на выезде "Саутгемптон", забив бедняге Форстеру шесть безответных голов (0:6). Тем не менее, болельщикам "синих" не стоит зазнаваться и утверждать, что их любимцы злостно разрывали ради успешного доказательства собственной состоятельности. Нет, просто уж слишком плохо выглядела команда Хазенхюттля, "святые" буквально заставляли фаворита над собой потешаться.
И все же, победа с таким счетом прямо накануне важного матча однозначно расслабит "Челси" психологически. Тем более, отступать лондонцам некуда, они будут атаковать. Как и "Реал", "пенсионеры" на выходных толком и не выкладывались – Тухель задолго до финального свистка снял с игры Хавертца, Силву и Маунта. "Синие" всю весну бегают с забитыми мышцами, поэтому лидеры и были методично заменены.
Coming next! ????#UCL pic.twitter.com/gT3Lja1ShY— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2022
Личные встречи
06.04.22 ЛЧ "Челси" – "Реал" 1:3
05.05.21 ЛЧ "Челси" – "Реал" 2:0
27.04.21 ЛЧ "Реал" – "Челси" 1:1
30.07.16 МКЧ "Реал" – "Челси" 3:2
08.08.13 МКЧ "Реал" – "Челси" 3:1
Цифры и факты
– "Челси" четырежды выходил в следующий этап Лиги чемпионов после поражений;
– "Реал" выиграл 6 последних матчей из 7 в рамках Лиги чемпионов и забивал как минимум 2 гола в этих встречах;
– Выездная победная серия "пенсионеров" насчитывает 8 матчей.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
К сожалению, Азар – это перевернутая страница не только для "Челси", но уже и для "Реала". Бельгийца можно найти либо в McDonald’s, либо в лазарете, вот сейчас Эден опять лечится. У Иско фарингит, Милитао дисквалифицирован, Йович травмирован, Вальехо сдал положительный тест на коронавирус. Участие в поединке Ферлана Менди – под небольшим вопросом.
"Челси" будет вынужден обойтись без Лукаку, Хадсона-Одои и Баркли. Не велики потери. Зато Аспиликуэта поборол COVID-19 и полетел в Мадрид вместе с партнерами.
"Реал", 4-3-3: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус
"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Вернер – Хавертц
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Реалом" и "Челси" от UA-Футбол
0:2 и серия пенальти. "Реал" абсолютно не безгрешен, спросите хотя бы у Хави Эрнандеса. Хозяевам "Бернабеу" придется играть против действующего обладателя ЛЧ без Эдера Милитао, на секундочку, лидера собственной обороны. Можете ли вы с полной уверенностью сказать, что в данном противостоянии все уже решено? Не отмени УЕФА правило выездного гола, то мы бы первые об этом написали.
Тухель не один раз доказывал, что способен придумать отличный стартовый план и как минимум один запасной для его использования по ходу встречи. Безусловно, для перевода матча в овертайм "Челси" понадобится фарт. Тот самый, которого вообще не было неделю назад на "Стэмфорд Бридж".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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