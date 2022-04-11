Интрига еще не убита. Реал – Челси. Анонс и прогноз ответного матча ¼ финала ЛЧ на 12.04.2022

Лига чемпионов. ¼ финала, ответный поединок.

Первый матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Реала".

12 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Телетрансляция: Megogo

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" начали встречаться гораздо чаще в последние несколько лет. До весны прошлого сезона испанский и английский гранды провели в XXI веке всего два очных матча. В кампании-2020/21 "синие" выбили "сливочных" из полуфинала Лиги чемпионов, а потом обыграли "Манчестер Сити" в решающем поединке турнира. Спустя год "Реал" очень близок к тому, чтобы отомстить "Челси" и заодно самому выйти в ½-ю любимого соревнования.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Реал"

"Сливочных" критикуют даже собственные фанаты, ведь они уже который сезон мечтают увидеть в Мадриде системный проект, а не бесконечные попытки обуздать хаос с ветеранами на борту (хоть часто и успешные, но даже кубки ЛЧ, оказывается, могут приесться). Лидерство в Ла Лиге? "Это "Барселона" и "Севилья" не вытягивают на дистанции". Суперкубок Испании? "Та ну, обычный фарфор, из Кубка от того же "Атлетика" почему-то вылетели". И все в таком духе: "Анчелотти не умеет в тактику и стратегию; игроков из категории 30+ в раздевалке больше, чем пожилых в любом доме престарелых".

Естественно, все перечисленные претензии имеют право на существование. И все равно, другая сторона мадридской медали сияет назло хейтерам – причем, в текущем сезоне действительно ярко. В каком бы состоянии "Реал" не пребывал, но он не виноват в проблемах конкурентов на локальной арене. Что уже тогда говорить о влиянии на команду Бензема, Модрича и Ко в их пиковые моменты? Карим в кампании-2021/22 успел забить 37 мячей и отдать 12 ассистов во всех турнирах! Француз стал лидером ТОП-5 чемпионатов по системе "гол + пас". Именно его талант выжимать максимум в неочевидных игровых эпизодах позволил "Реалу" добиться искрометного промежуточного успеха в Лондоне.

На выходных "сливочные" вообще без нервов обыграли дома "Хетафе" (2:0). Модрич, Кроос и Карвахаль получили заслуженный отдых, Бензема отбегал 75 минут в энергосберегающем режиме, а Менди воспользовался уик-эндом, чтобы подлечиться перед ответным поединком с "Челси". Тяжело представить, что с 12-очковым гандикапом за 7 туров до финиша Примеры "Реал" упустит золото. К триумфу в чемпионате Испании и взятому ранее Суперкубку страны мадридцы вполне могут приплюсовать любимого ушастого.

"Челси"

Пока сезон складывается для "синих" ровно. В АПЛ команда Тухеля справедливо продолжает удерживать третью строчку, Кубок лиги в финале с "Ливерпулем" был обидно упущен лишь в серии пенальти из-за промаха Кепы. При этом "Челси" все еще борется за Кубок Англии (полуфинал с "Кристал Пэлас" состоится 17 апреля) и Лигу чемпионов. На бумаге шансы "пенсионеров" смотрятся лучше именно в рамках внутреннего турнира, да и сам Томас заявил, что шансы на попадание в полуфинал ЛЧ крайне невысокие. Однако в то же время немец сделал акцент на желании подопечных сражаться до конца и отдать все силы на поле "Бернабеу".

После громких провалов против "Брентфорда" (1:4) и "Реала" (1:3) "Челси" разбил на выезде "Саутгемптон", забив бедняге Форстеру шесть безответных голов (0:6). Тем не менее, болельщикам "синих" не стоит зазнаваться и утверждать, что их любимцы злостно разрывали ради успешного доказательства собственной состоятельности. Нет, просто уж слишком плохо выглядела команда Хазенхюттля, "святые" буквально заставляли фаворита над собой потешаться.

И все же, победа с таким счетом прямо накануне важного матча однозначно расслабит "Челси" психологически. Тем более, отступать лондонцам некуда, они будут атаковать. Как и "Реал", "пенсионеры" на выходных толком и не выкладывались – Тухель задолго до финального свистка снял с игры Хавертца, Силву и Маунта. "Синие" всю весну бегают с забитыми мышцами, поэтому лидеры и были методично заменены.

Личные встречи

06.04.22 ЛЧ "Челси" – "Реал" 1:3

05.05.21 ЛЧ "Челси" – "Реал" 2:0

27.04.21 ЛЧ "Реал" – "Челси" 1:1

30.07.16 МКЧ "Реал" – "Челси" 3:2

08.08.13 МКЧ "Реал" – "Челси" 3:1

Цифры и факты

– "Челси" четырежды выходил в следующий этап Лиги чемпионов после поражений;

– "Реал" выиграл 6 последних матчей из 7 в рамках Лиги чемпионов и забивал как минимум 2 гола в этих встречах;

– Выездная победная серия "пенсионеров" насчитывает 8 матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К сожалению, Азар – это перевернутая страница не только для "Челси", но уже и для "Реала". Бельгийца можно найти либо в McDonald’s, либо в лазарете, вот сейчас Эден опять лечится. У Иско фарингит, Милитао дисквалифицирован, Йович травмирован, Вальехо сдал положительный тест на коронавирус. Участие в поединке Ферлана Менди – под небольшим вопросом.

"Челси" будет вынужден обойтись без Лукаку, Хадсона-Одои и Баркли. Не велики потери. Зато Аспиликуэта поборол COVID-19 и полетел в Мадрид вместе с партнерами.

"Реал", 4-3-3: Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

"Челси", 3-4-2-1: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Вернер – Хавертц

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Реалом" и "Челси" от UA-Футбол

0:2 и серия пенальти. "Реал" абсолютно не безгрешен, спросите хотя бы у Хави Эрнандеса. Хозяевам "Бернабеу" придется играть против действующего обладателя ЛЧ без Эдера Милитао, на секундочку, лидера собственной обороны. Можете ли вы с полной уверенностью сказать, что в данном противостоянии все уже решено? Не отмени УЕФА правило выездного гола, то мы бы первые об этом написали.

Тухель не один раз доказывал, что способен придумать отличный стартовый план и как минимум один запасной для его использования по ходу встречи. Безусловно, для перевода матча в овертайм "Челси" понадобится фарт. Тот самый, которого вообще не было неделю назад на "Стэмфорд Бридж".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.