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Ливерпуль - Бенфика. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.04.2022 

Лига Чемпионов
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Ливерпуль – Бенфика: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 апреля 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ливерпуль - Бенфика. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 13.04.2022 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч

Результат первого матча – 3:1

13 апреля 2022. Манчестер, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Бенфика”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Гол Луиса Диаса в конце матча с "Бенфикой" позволил "Ливерпулю" покинуть Лиссабон с преимуществом в два мяча. Это крайне важно для команды Юргена Клоппа, так как ответная игра с "Бенфикой" втиснута в календаре между двумя поединками с "Манчестер Сити".

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Ливерпуль

"Это супер, супер, супер, суперважный матч для нас. Мы крайне старались в прошлом году в пробиться в Лигу чемпионов, и теперь мы можем выйти в полуфинал. Мы хотим завтра показать, как это важно для нас", - говорит Клопп. Тренер "Ливерпуля" замечает, что в команде нет травмированных футболистов, но есть уставшие. Поэтому можно предположить, что какая-то ротация состава все же произойдет, несмотря на все уверения Клоппа о важности ответной игры с "Бенфикой".

В воскресенье "Ливерпуль" сыграл важнейший матч с "Манчестер Сити". Ничья 2:2 сохраняет интригу в чемпионской гонке - "красные" отстают от лидера первенства на одно очко. В субботу - снова игра с "Сити". В этот раз в полуфинале Кубка Англии. Получается, что за восемь дней у "красных" три определяющих матча в трех разных турнирах. Глубина скамейки как никогда будет полезной. Не зря Клопп говорит, что сейчас у него сильнейший состав за все его годы работы в "Ливерпуле".

Победа в два мяча - это еще не гарантия легкой прогулки в ответном матче. Так было и в поединках 1/8. "Ливерпуль" выиграл в гостях у "Интера" 2:0, но уступил на своем поле 0:1. "Бенфика" показала в первом матче, что она способна оказать сопротивление "красным", поэтому никакого легкомыслия со стороным "Ливерпуля" не будет. "Мы должны быть командой против которой никто не хочет играть", - добавляет Клопп.

Бенфика

"Бенфика" занимает третье место в чемпионате, отставая с большим отрывом от "Спортинга" и "Порту", но при этом лиссабонцы лидируют по количеству голов (73 в 29 турах). Во многом благодаря Дарвину Нуньесу. В последней игре Примейры с "Белененсешом" уругваец сделал хет-трик, всего у него 31 гол в 36 матчах. Именно Нуньес забил единственный гол "Бенфики" в матче с "Ливерпулем", ранее его мяч "Аяксу" вывел "орлов" в четвертьфинал.

Возможно наличие такого форварда как Дарвин позволяет главному тренеру "Бенфики" Нелсону Вериссимо говорить об уверенности в своей команды перед матчем с "Ливерпулем". "У нас есть цель забить первыми, что может изменить ход двухматчевого противостояния. Мы знаем об их слабых местах. Нам нужно сыграть очень эффективно в атаке и надежно у свих ворот".

Хотя Вериссимо и ставит цель своей команде забить первыми, он понимает, что "Бенфике" нужно действовать сбаланировао, нельзя быть слишком отрытым, это только и нужно "Ливерпулю".

Матч против "Ливерпуля" пропустят Рафа Силва, Родриго Пиньо и Лукас Вериссимо.

Статистика команд, цифры и факты

  • "Ливерпуль" выиграл восемь из девяти последних матчей ЛЧ, забивая в них минимум по два гола.
  • "Интер" остается единственной командой, обыгравшей "Ливерпуль" на "Энфилде" в сезоне 2021/22 (24 матча - 19 побед, четыре ничьи, одно поражение).
  • Помимо матча с "Интером" (0:1), "Ливерпулю" не удвалаось забить ни одного только в двух играх сезона 2021/22: с "Ареналом" в Кубке лиги (0:0) и с "Лестером" в АПЛ (0:1).
  • "Ливерпуль" не проигрывает в тех матчах, где забивает Диогу Жота (27 побед, пять ничьих).
  • Форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес забил 31 гол в 36 матчах сезона 2021/22, пять из них в Лиге чемпионов.
  • "Бенфика" выиграла два из шести выездных матча Лиги чемпионов 2021/22 (три ничьи, одно поражение).
  • В 13 из последних 15 матчей "Бенфика" пропускала как минимум один гол.

Последние пять матчей Ливерпуля и Бенфики

Ливерпуль

  • 10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
  • 05.04 "Бенфика" 3:1 (Лига чемпионов)
  • 02.04 "Уотфорд" 2:0 (АПЛ)
  • 20.03 "Ноттингем Форест" 1:0 (Кубок Англии)
  • 16.03 "Арсенал" 2:0 (АПЛ)

Бенфика

  • 09.04 "Белененсеш" 3:1 (Примейра)
  • 05.04 "Ливерпуль" 1:3 (Лига чемпионов)
  • 01.04 "Брага" 2:3 (Примейра)
  • 20.03 "Эшторил" 2:1 (Примейра)
  • 15.03 "Аякс" 1:0 (Лига чемпионов)

Личные встречи

Победой в первом матче "Ливерпуль" утвердил свое превосходство над "Бенфикой" в личнвх встречах - теперь у "красных" семь побед против четверых у "Бенфики". Пока команды ни разу не сыграли вничью.

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас - Хендерсон, Фабиньо, Кейта - Салах, Жота, Диас

"Бенфика": Влаходимос - Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо - Вайгль, Таарабт - Гонсалвеш, Рамуш, Эвертон - Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Ливерпуль – Бенфика от UA-Football

Шансы "Бенфики" на положительный результат оцениваются, мягко говоря, не очень высоко, хотя в некоторых отрезках игры, особенно во втором тайме, лиссабонцы смогли создать хорошее давление на ворота Алиссона и были близки к тому, чтобы сделать счет 2:2. Но фактор "Энфилда", глубина состава и целеустремленность команды Клоппа станут определяющими. Прогноз - победа "Ливерпуля" 2:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Ливерпуль ставки Прогнозы
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