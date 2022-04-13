Атлетико - Манчестер Сити. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги чемпионов на 13.04.2022

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

13 апреля. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Манчестер Сити"

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Неделю назад "Атлетико" ни разу не пробил в створ ворот "Горожан", играя по схеме 5-5-0, но все равно проиграл. Исход встречи решила гениальная передача Фила Фодена на Кевина де Брюйне.

Теперь подопечным Диего Симеоне надо атаковать, а это совсем не то, чем они любят заниматься. Эль Чоло уже заявил СМИ, мол, далеко от привычного стиля отходить не будем. Но погодите, разве у них будет выбор, если "Сити" не пропустит в стартовые 40-50 минут?

"Атлетико"

На "Этихаде" "Матрасники" не показали, за счет чего собираются побеждать "Горожан" - и это насторожило. Сегодня просто отбиваться и бороться недостаточно - испанцам надо забивать гол (-ы).

А как это сделать? В последних 5 матчах "Матрасники" оторвались только на безнадежном "Алавесе", а вот остальным соперникам забивали максимум один раз. На выходных даже "Мальорке" проиграли (0:1), оказавшись неспособными организовать внятный контроль на чужой половине.

Pep “Diego Simeone has put Antoine Griezmann on the far right and Joao Felix on the far left, and they have gone 5-5-0. Two lines of 5.



And in prehistory, today and in a hundred thousand years, attacking a 5-5 is very difficult. It is that there is no space.” pic.twitter.com/LcqGcnsnh1 — The Pep (@GuardiolaTweets) April 6, 2022

Домашние трибуны не помогут - "Атлетико" не побеждает в еврокубках на "Ванда Метрополитано" с октября 2020-го (4 ничьи, 3 поражения). Мадридцы четко обучены только контригре; от себя же они действуют слабо. И что остается? Лишь улыбка фортуны да знаменитые Cojones, о которых любит повторять Симеоне. Все прочие аргументы идут в копилку "Сити".

"Манчестер Сити"

У команды Пепа Гвардиолы серия из 12 подряд выездных матчей без поражений, 10 из которых она выиграла. У "Сити" лишь 1 пропущенный гол за 630 минут на чужих полях в Англии и еврокубках; в 18 последних матчах "Горожане" добыли 13 побед при единственном поражении.

Абсолютно все знают, как играет "Ман Сити", но дальше дело не идет. Удушающий контроль мяча и умные решения с флангов позволяют "Горожанам" регулярно забивать. В 2022 году они лишь дважды покинули поле без голов, причем один из этих матчей - против "Спортинга" - де-факто был тренировочным.

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Да, "Сити" наелся на выходных, останавливая атаки равного по силе "Ливерпуля" (2:2), но ведь и "Атлетико" против "Мальорки" отнюдь не отдыхал. Физически сложно будет тем и другим, но англичан ставит в поул-позишн гол де Брюйне недельной давности. "Атлетико" - это не "Челси" и не "Бавария"; он забивает мало, и даже одного взятия ворот может хватить.

"Атлетико" - "Ман Сити": статистика личных встреч

Про первый четвертьфинал недельной давности мы уже поговорили - там "Сити" с трудом, но все же пробил мадридский "автобус" 1:0.

До этого команды вообще не встречались между собой - ни в официальных матчах, ни в товарищеских.

"Атлетико" - "Ман Сити": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Ман Сити"

Ориентировочные составы

У "Атлетико" есть две важных потери - это центральный защитник Хосе Хименес и опорник Эктор Эррера. Будь оба здоровы - вышли бы в старте; Симеоне любит зубастых, цепких парней, вроде них.

У "Ман Сити" со знаком плюс отмечаем возвращение после дисквалификации Кайла Уокера; со знаком минус - перебор карточек у Габриэла Жезуса и травму Рубена Диаша. Опять же, обе потери довольно чувствительные.

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Рейнилду - Льоренте, Коке, Кондогбья, Лемар, Ренан Лоди - Гризманн, Феликс

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Фоден, Стерлинг

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"Атлетико" - "Ман Сити": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Ман Сити": прогноз от UA-Футбол

Рисунок игры понятен уже сейчас: "Атлетико" попытается прессингом разбить контроль "Сити", который непременно захочет забрать мяч на все 90 минут. Игра предстоит тяжелая и где-то даже зубодробительная. Обилия голов никто не обещает.

Исходя из этого, выберем ставку ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами 1,75-1,85.