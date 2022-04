Атлетико - Манчестер Сити. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги чемпионов на 13.04.2022

Неделю назад "Атлетико" ни разу не пробил в створ ворот "Горожан", играя по схеме 5-5-0, но все равно проиграл. Исход встречи решила гениальная передача Фила Фодена на Кевина де Брюйне.

Теперь подопечным Диего Симеоне надо атаковать, а это совсем не то, чем они любят заниматься. Эль Чоло уже заявил СМИ, мол, далеко от привычного стиля отходить не будем. Но погодите, разве у них будет выбор, если "Сити" не пропустит в стартовые 40-50 минут?

На "Этихаде" "Матрасники" не показали, за счет чего собираются побеждать "Горожан" - и это насторожило. Сегодня просто отбиваться и бороться недостаточно - испанцам надо забивать гол (-ы).

А как это сделать? В последних 5 матчах "Матрасники" оторвались только на безнадежном "Алавесе", а вот остальным соперникам забивали максимум один раз. На выходных даже "Мальорке" проиграли (0:1), оказавшись неспособными организовать внятный контроль на чужой половине.

Pep “Diego Simeone has put Antoine Griezmann on the far right and Joao Felix on the far left, and they have gone 5-5-0. Two lines of 5.



And in prehistory, today and in a hundred thousand years, attacking a 5-5 is very difficult. It is that there is no space.” pic.twitter.com/LcqGcnsnh1