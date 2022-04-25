Ждем в основе Зинченко. Ман Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала ЛЧ на 26.04.2022

Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

26 апреля. Манчестер. "Этихад"

"Ман Сити" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Возможно, главная вывеска всей ЛЧ-2021/22. Когда лидеры двух сильнейших европейских чемпионатов встречаются между собой, весь футбольный мир замирает в ожидании.

Козыри соперников всем известны; их форма - на высоте. Даже по травмам ситуация у команд практически идентичная - у тех и других есть кадровые проблемы в защите. Для украинских болельщиков это прекрасная новость, ведь благодаря им мы, вероятно, увидим в старте "Горожан" нашего Александра Зинченко.

"Ман Сити"

Пеп Гвардиола делает прекрасную работу на "Этихаде", но пока ЛЧ не взята, ее нельзя назвать законченной. Такие игроки, как Марез, де Брюйне, Фернандиньо, Жезус и другие заслуживают на "Большие уши".

Текущая форма "Горожан" позволяет рассчитывать на успех. За последние 2 месяца команда проиграла только раз - "Ливерпулю" (2:3) в Кубке; с тех пор, впрочем, были две победы в АПЛ с общим счетом 8:1. Добавляет оптимизма "Сити" и его "домашняя" несокрушимость - последнее фиаско "Горожан" на "Этихаде" в ЛЧ датировано 2018 годом. В текущем же розыгрыше они выиграли 4 матча из 5, среди прочих одолев "ПСЖ" (2:1) и "Атлетико" (1:0).

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Не секрет, что Гвардиола может как переиграть любого оппонента тактически, так и "закопаться", придумав что-то чересчур сложное. В этом плане матч с "Реалом" испытание и для Пепа тоже. Зачем мудрить? У "Сити" есть стиль, наработки и талант, чтобы их воплощать. Если он займется только этим, Мадриду будет очень непросто.

"Реал Мадрид"

Если "Ман Сити" - это команда стильная, то "Реал", скорее, харАктерная. Он неидеален во всех линиях, но за счет стальных нервов перемалывает соперников в решающие моменты. Так было с "ПСЖ", "Челси", да и чемпионством в Примере тоже.

Чтобы система работала, у "Реала" есть лидер в каждой линии - на воротах скалообразный Куртуа; в защите командует Алаба; в полузащите - Модрич; атаку тащит на себе гениальный Бензема. Ролевики тоже сопли не жуют и включаются, помогая по мере сил. Система не такая сложная, как у Пепа, но работает - особенно если на поле все ключевые игроки. Шесть побед в последних шести выездах во всех турнирах - яркое тому свидетельство.

2009 Chelsea

2010 Inter

2011 Real Madrid

2012 Chelsea

2015 Real Madrid

2014 Barcelona

2016 Atletico Madrid

2021 PSG



Will Pep Guardiola see off his old enemy and reach the fourth #UCL final of his managerial career? #MCLRMA pic.twitter.com/gGkpF0tWO4 — OLT SPORTS (@olt_sports) April 25, 2022

Главная проблема "Реала" - это защита, которая порой куда-то исчезает. Так было с "Барсой" (0:4) и тогда вкупе с травмой Бензема привело к катастрофе; так было 75 минут против "Челси" (2:3), так было и в первом тайме против "Севильи" (3:2). Характер часто позволяет вытаскивать и такие матчи, но вряд ли Анчелотти по душе хождение по нитке. Думается, в Манчестере "Реал" начнет матч глубоко, чтобы минимизировать риски и не дать "Сити" разбегаться. Ну, а в атаке уже как пойдет.

"Ман Сити" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Здесь имеем абсолютное равенство: команды встречались между собой 6 раз, и стороны имеют по две победы каждая. Еще два матча завершились вничью.

Последняя встреча "Сити" и "Реала" состоялась в 1/8 финала ЛЧ-2019/20, и тогда "Горожане" выиграли оба матча со счетом 2:1. Вероятно, ляпы Варана на "Этихаде" вы до сих пор не забыли.

"Ман Сити" - "Реал Мадрид": последние матчи команд

Последние матчи "Ман Сити"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Реала" под вопросом сразу два важных защитника - Давид Алаба и Ферлан Менди. Скорее всего, Анчелотти рискнет и выпустить обоих в старте, но не факт, что они отбегают больше часа.

У "Сити" дисквалификацию отбывает Жоау Канселу. Также под большим вопросом выход на поле Джона Стоунза и Кайла Уокера - по словам Гвардиолы, решение по ним он примет непосредственно перед игрой.

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Лапорт, Зинченко - Бернарду Силва, Родри, де Брюйне - Марез, Габриэл Жезус, Стерлинг

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

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"Ман Сити" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Ман Сити" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Сити" на своем поле может и победить, но решить вопрос с выходом в финал окончательно? В этом мы сильно сомневаемся. Поставим на "Реал" с форой +1,5 - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,65-1,75.