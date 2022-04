Ждем в основе Зинченко. Ман Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала ЛЧ на 26.04.2022

Возможно, главная вывеска всей ЛЧ-2021/22. Когда лидеры двух сильнейших европейских чемпионатов встречаются между собой, весь футбольный мир замирает в ожидании.

Козыри соперников всем известны; их форма - на высоте. Даже по травмам ситуация у команд практически идентичная - у тех и других есть кадровые проблемы в защите. Для украинских болельщиков это прекрасная новость, ведь благодаря им мы, вероятно, увидим в старте "Горожан" нашего Александра Зинченко.

Пеп Гвардиола делает прекрасную работу на "Этихаде", но пока ЛЧ не взята, ее нельзя назвать законченной. Такие игроки, как Марез, де Брюйне, Фернандиньо, Жезус и другие заслуживают на "Большие уши".

Текущая форма "Горожан" позволяет рассчитывать на успех. За последние 2 месяца команда проиграла только раз - "Ливерпулю" (2:3) в Кубке; с тех пор, впрочем, были две победы в АПЛ с общим счетом 8:1. Добавляет оптимизма "Сити" и его "домашняя" несокрушимость - последнее фиаско "Горожан" на "Этихаде" в ЛЧ датировано 2018 годом. В текущем же розыгрыше они выиграли 4 матча из 5, среди прочих одолев "ПСЖ" (2:1) и "Атлетико" (1:0).

Не секрет, что Гвардиола может как переиграть любого оппонента тактически, так и "закопаться", придумав что-то чересчур сложное. В этом плане матч с "Реалом" испытание и для Пепа тоже. Зачем мудрить? У "Сити" есть стиль, наработки и талант, чтобы их воплощать. Если он займется только этим, Мадриду будет очень непросто.

Если "Ман Сити" - это команда стильная, то "Реал", скорее, харАктерная. Он неидеален во всех линиях, но за счет стальных нервов перемалывает соперников в решающие моменты. Так было с "ПСЖ", "Челси", да и чемпионством в Примере тоже.

Чтобы система работала, у "Реала" есть лидер в каждой линии - на воротах скалообразный Куртуа; в защите командует Алаба; в полузащите - Модрич; атаку тащит на себе гениальный Бензема. Ролевики тоже сопли не жуют и включаются, помогая по мере сил. Система не такая сложная, как у Пепа, но работает - особенно если на поле все ключевые игроки. Шесть побед в последних шести выездах во всех турнирах - яркое тому свидетельство.

