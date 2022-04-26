Ливерпуль - Вильярреал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 27.04.2022

Лига чемпионов, полуфинал, первый тайм

27 апреля 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Вильярреал”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" – явный фаворит полуфинальной пары, но в таком же статусе были и "Ювентус" и "Баварии", предыдущие соперники "Вильярреала" в плей-офф Лиги чемпионов. Именно Унаи Эмери обыграл Юргена Клоппа в его первом еврокубковом финале с "Ливерпулем".

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Ливерпуль

Квадрупл (победа в четырех турнирах в одном сезоне) остается реальной возможностью для "Ливерпуля". Нужно надеяться, что "Сити" оступится в каком-то матче АПЛ, а в финале Кубка Англии и плеф-офф Лиги чемпионов все зависит от команды Юргена Клоппа.

В двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов "Ливерпуль" вылетал от испанских команд ("Атлетико" и "Реал") и болельщикам "красных" крайне не хотелось бы осуществления французской пословицы "там где двое, там и третий". "Ювентус" и "Бавария" в какой-то степени стали жертавми недооценки и можно не сомневаться, что Юрген Клопп со всей серьезности изучил "Вильярреал" и подготовил свою команду должным образом. "Мы провели качественный анализ. Я очень уважаю Эмери и "Вильярреал", это тренер мирового уровня, который очень внимателен к деталям", - говорит Клопп о своем предстощем сопернике.

В воскресенье у "красных" был непростой матч чемпионата с "Эвертоном". Это было настоящее дерби, где пропасть в уровне команд компенсировалось напряженной атмосферой и стычками. "Эвертон" очень хорошо защищался 60 минут, но затем "Ливерпулю" все же удалось сломать сопротивление "ирисок" - 2:0. Ранее "Ливерпуль" легко разобрался с "Манчестер Юнайтед" (4:0), а на прошлых выходных вышел в финал Кубка Англии, переиграв "Манчестер Сити" (3:2). Последние две недели были крайне удачными для "красных".

Помимо Роберто Фирмино все игроки "Ливерпуля" готовы к первому полуфиналу с "Вильярреалом".

Вильярреал

Выходные в испанском футболе были посвящены финалу Кубка Короля, поэтому у "Вильярреала" появилось несколько дополнительных дней для подготовки к матчу с "Ливерпулем". В последний раз команда Унаи Эмери играла 19 апреля, переиграв "Валенсию" (2:0).

"Вильярреал" выиграл два последних матча чемпионата, что с ним случилось только четвертый раз в сезоне. Серия неудач в первой половине сезона вероятно не позволит команде Унаи Эмери занять место в первой четверке. После 33 туров "желтая субмарина" занимает седьмое место в чемпионате Испании.

"В матчах с "Ювентусом" и "Баварией" мы могли удивить. Теперь это будет сложнее. Мы заслужили выхода в полуфинал, и теперь нас будут уважать", - говорит об исчезновении эффекта андердога Унаи Эмери, при этом добавляя, что нынешний "Ливерпуль" - лучший, который ему приходилось видеть.

"Вильярреал" вышел непобежденным из противостояний с "Ювентусом" и "Баварией". Всего в 2022 году "желтая субмарина" проиграла пять раз и список этот показательный - "Спортинг" Хихон, "Эльче", "Осасуна", "Кадис" и "Леванте". Команде Эмери удобна роль андердога, но не явного фаворита.

Матч с "Ливерпулем" пропустит Альберто Морено, Херард Морено - под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 19 из 23 последних матчей во всех турнирах (три ничьи, одно поражение) и 17 из 21 поединков на "Энфилде" с начала ноября.

"Ливерпуль" не смог выиграть последние четыре домашних матча в плей-офф Лиги чемпионов (две ничьи, два поражения).

"Ливерпуль" никогда не проигрывал на "Энфилде" в полуфинале Лиги чемпионов/КЕЧ (девять побед, две ничьи).

"Вильярреал" не может выиграть у английских команд в Лиге чемпионов уже 12 матчей подряд (шесть ничьих, шсть поражений).

Результаты "Ливерпуля" в плей-офф еврокубков с испаскими командами - девять побед, четыре поражения.

"Вильярреал выиграл три из пяти выездных матчей Лиги чемпионов 2021/22.

Показатели "Вильярреала" против английских команд: пять побед, девять ничьих, семь поражений.

Унаи Эмери проиграл на "Эфнилде" два матча "Ливерпулю" в качестве главного тренера "Арсенала" (1:3 и 1:5).

Последние пять матчей Ливерпуля и Вильярреала

Ливерпуль

24.04 "Эвертон" 2:0 (АПЛ)

19.04 "Манчестер Юнайтед" 4:0 (АПЛ)

16.04 "Манчестер Сити" 3:2 (Кубок Англии)

13.04 "Бенфика" 3:3 (Лига чемпионов)

10.04 "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)

Вильярреал

19.04 "Валенсия" 2:0 (Ла Лига)

16.04 "Хетафе" 2:1 (Ла Лига)

12.04 "Бавария" Мюнхен 1:1 (Лига чемпионов)

09.04 "Атлетик" 1:1 (Ла Лига)

06.04 "Бавария" Мюнхен 1:0 (Лига чемпионов)

Личные встречи

"Вильярреал" и "Ливерпуль" встречались в полуфинале Лиги Европы 2021/22. Первый матч выиграла испанская команда (1:0), "красные" взяли реванш на "Энфилде" (3:0). В этих матчах принимали участие Милнер, Фирмино, Асенхо, Гаспар и Тригерос. "Ливерпуль" вышел в финал, где уступил "Севилье" Унаи Эмери.

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Салах, Жота, Мане

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян - Парехо, Капу, Коклен, Данджума - Ло Чельсо - Алькасер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Вильярреал от UA-Football

"У "Ливерпуля" есть ресурсы, чтобы справиться с командами, которые играют низким блоком", - говорит Унаи Эмери. И действительно, не раз в этом сезоне соперники "красных" пытались играть максимально глухо и закрыто, но в подавляющем количестве случаев команде Клоппа все же удавалось побеждать, как например в воскресенье в поединке с "Эвертоном". "Ливерпуль" не побеждал в домашних матчах с "Интером" и "Бенфикой", но все же в этих противостояних все опредялось в гостевых играх. В этот раз противостояние начинается на "Энфилде" и "красные" не будут все откладывать на выезд. Прогноз - победа "Ливерпуля" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.