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Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022

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Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Morano/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1/2 финала Лиги чемпионов, ответный матч
3 мая. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 22:00 "Ливерпуль"
Арбитр: Данни Маккелли (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Первый матч команд практически не оставил ни интриги, ни вопросов перед ответным. "Ливерпуль" выиграл 2:0, но наиграл на 5-6 голов, не позволив сопернику даже раз пробить в створ ворот.

После публичной порки Унаи Эмери обещал, что на "Эстадио де ла Серамика" будет совсем другой футбол, но, если честно, это больше смахивало на подбадривание упавших духом фанатов. Да, у "Вильярреала" длинная домашняя серия без поражений, но этот "Ливерпуль" банально слишком силен для "Подводников".

"Вильярреал"

"Желтая субмарина" в этом сезоне уже выбила из ЛЧ "Ювентус" и "Баварию", после чего впечатленные букмекеры оставляли ей некоторые шансы против "Ливерпуля". Кажется, это было излишне.

У "Подводников" крепкая защита, они умеют перестраиваться по ходу матча и контратаковать, но проблема в том, что "Ливерпуль" делает все то же самое, только быстрее и качественнее. В первом матче мы это увидели - Мане был эффективнее Данжумы, Алькантара переиграл Парехо, Робертсон съел Фойта и так можно продолжать по всем позициям.

После фиаско "Вильярреал" так загрустил, что проиграл аутсайдеру Ла Лиги "Алавесу" (1:2), хотя и играл основой. Видно, что команда устала - и физически, и психологически. Хватит ли ей сил даже не на проход, а на бой "Ливерпулю" - большой вопрос. Главный козырь, на который еще надеется Эмери - трибуны "Эстадио де ла Серамика", перед которыми "Субмарина" не уступает с ноября прошлого года.

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" точно жалеет, что забил в первом матче лишь дважды, но даже так шансы "Вильярреала" на камбэк минимальны. За всю историю полуфиналов ЛЧ только одна команда отыгрывала отставание в два мяча, и это был... сам "Ливерпуль", который в сезоне-2018/19 шокировал "Барсу" 4:0.

Нынешняя команда Юргена Клоппа даже более вариативная - приход Тиаго Алькантары добавил интеллекта полузащите, трансфер Луиса Диаса еще ускорил нападение; сильно выглядит и защитник-француз Конате. В 2022 году только три команды забивали "Ливерпулю" больше одного гола за матч - "Ман Сити", "Челси" и еще "Бенфика", для которой, впрочем, было уже поздно пить Боржоми. В последних 4 поединках красные не пропускали вообще.

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Типичный пример - матч против "Ньюкасла" на выходных (1:0). Клопп оставил на скамейке Салаха, Фабиньо, Тиаго и даже Александра-Арнольда, но были ли шансы у "Сорок"? Статистика по ударам 24-4 в пользу красных. В Вильярреал "Ливерпуль" едет отдохнувшим и в хорошем настроении.

"Вильярреал" - "Ливерпуль": статистика личных встреч

То, что происходило на "Энфилде" неделю назад, мы уже обсудили, с этим все ясно.

Если копнуть глубже, то вспоминается полуфинал ЛЕ-2015/16. Клопп лишь начинал создавать свой "Ливерпуль", и с "Вильярреалом" пришлось помучиться: 0:1 в гостях и 3:0 дома.

"Вильярреал" - "Ливерпуль": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022 - изображение 1

Последние матчи "Ливерпуля"

Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" самые большие опасения вызывает фигура лучшего бомбардира команды Жерара Морено - он все еще не готов на 100% и, вероятно, начнет игру на скамейке. Для Эмери это почти катастрофа.

У "Ливерпуля" есть вопросы по готовности Роберто Фирмино - он тоже, скорее всего, в старте не появится, но это уже не так критично в свете перевода в центр нападения Садио Мане.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе, Капу, Парехо, Тригейрос - Ло Чельсо - Данжума

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Алькантара - Салах, Мане, Диас

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"Вильярреал" - "Ливерпуль": ставки и коэффициенты

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"Вильярреал" - "Ливерпуль": прогноз от UA-Футбол

"Подводникам" терять нечего - они побегут в атаку если не со старта, то уже с середины матча точно. При этом их соперниками, кто забыл, будет сверхскоростное трио Салах - Мане - Диас.

По такой игре голы точно будут - думается, от обеих команд, но так рисковать не станем. Просто поставим на ТБ 2,5 - БК предлагают ставки на это событие с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал Прогнозы
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