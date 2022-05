Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022

Первый матч команд практически не оставил ни интриги, ни вопросов перед ответным. "Ливерпуль" выиграл 2:0, но наиграл на 5-6 голов, не позволив сопернику даже раз пробить в створ ворот.

После публичной порки Унаи Эмери обещал, что на "Эстадио де ла Серамика" будет совсем другой футбол, но, если честно, это больше смахивало на подбадривание упавших духом фанатов. Да, у "Вильярреала" длинная домашняя серия без поражений, но этот "Ливерпуль" банально слишком силен для "Подводников".

"Желтая субмарина" в этом сезоне уже выбила из ЛЧ "Ювентус" и "Баварию", после чего впечатленные букмекеры оставляли ей некоторые шансы против "Ливерпуля". Кажется, это было излишне.

У "Подводников" крепкая защита, они умеют перестраиваться по ходу матча и контратаковать, но проблема в том, что "Ливерпуль" делает все то же самое, только быстрее и качественнее. В первом матче мы это увидели - Мане был эффективнее Данжумы, Алькантара переиграл Парехо, Робертсон съел Фойта и так можно продолжать по всем позициям.

Villarreal’s Francis Coquelin:



“Liverpool are stronger than Bayern. They are probably the team that press the best in Europe. It is difficult to know where their weaknesses are. They have two players who fight for Ballon d'Or every year in Salah and Mane.” #awlive [mail] pic.twitter.com/ANF8sPZMJy