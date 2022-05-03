Вильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022

1/2 финала Лиги чемпионов, ответный матч

3 мая. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 22:00 "Ливерпуль"

Арбитр: Данни Маккелли (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Первый матч команд практически не оставил ни интриги, ни вопросов перед ответным. "Ливерпуль" выиграл 2:0, но наиграл на 5-6 голов, не позволив сопернику даже раз пробить в створ ворот.

После публичной порки Унаи Эмери обещал, что на "Эстадио де ла Серамика" будет совсем другой футбол, но, если честно, это больше смахивало на подбадривание упавших духом фанатов. Да, у "Вильярреала" длинная домашняя серия без поражений, но этот "Ливерпуль" банально слишком силен для "Подводников".

"Вильярреал"

"Желтая субмарина" в этом сезоне уже выбила из ЛЧ "Ювентус" и "Баварию", после чего впечатленные букмекеры оставляли ей некоторые шансы против "Ливерпуля". Кажется, это было излишне.

У "Подводников" крепкая защита, они умеют перестраиваться по ходу матча и контратаковать, но проблема в том, что "Ливерпуль" делает все то же самое, только быстрее и качественнее. В первом матче мы это увидели - Мане был эффективнее Данжумы, Алькантара переиграл Парехо, Робертсон съел Фойта и так можно продолжать по всем позициям.

Villarreal’s Francis Coquelin:



“Liverpool are stronger than Bayern. They are probably the team that press the best in Europe. It is difficult to know where their weaknesses are. They have two players who fight for Ballon d'Or every year in Salah and Mane.” #awlive [mail] pic.twitter.com/ANF8sPZMJy — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 25, 2022

После фиаско "Вильярреал" так загрустил, что проиграл аутсайдеру Ла Лиги "Алавесу" (1:2), хотя и играл основой. Видно, что команда устала - и физически, и психологически. Хватит ли ей сил даже не на проход, а на бой "Ливерпулю" - большой вопрос. Главный козырь, на который еще надеется Эмери - трибуны "Эстадио де ла Серамика", перед которыми "Субмарина" не уступает с ноября прошлого года.

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" точно жалеет, что забил в первом матче лишь дважды, но даже так шансы "Вильярреала" на камбэк минимальны. За всю историю полуфиналов ЛЧ только одна команда отыгрывала отставание в два мяча, и это был... сам "Ливерпуль", который в сезоне-2018/19 шокировал "Барсу" 4:0.

Нынешняя команда Юргена Клоппа даже более вариативная - приход Тиаго Алькантары добавил интеллекта полузащите, трансфер Луиса Диаса еще ускорил нападение; сильно выглядит и защитник-француз Конате. В 2022 году только три команды забивали "Ливерпулю" больше одного гола за матч - "Ман Сити", "Челси" и еще "Бенфика", для которой, впрочем, было уже поздно пить Боржоми. В последних 4 поединках красные не пропускали вообще.

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Типичный пример - матч против "Ньюкасла" на выходных (1:0). Клопп оставил на скамейке Салаха, Фабиньо, Тиаго и даже Александра-Арнольда, но были ли шансы у "Сорок"? Статистика по ударам 24-4 в пользу красных. В Вильярреал "Ливерпуль" едет отдохнувшим и в хорошем настроении.

"Вильярреал" - "Ливерпуль": статистика личных встреч

То, что происходило на "Энфилде" неделю назад, мы уже обсудили, с этим все ясно.

Если копнуть глубже, то вспоминается полуфинал ЛЕ-2015/16. Клопп лишь начинал создавать свой "Ливерпуль", и с "Вильярреалом" пришлось помучиться: 0:1 в гостях и 3:0 дома.

"Вильярреал" - "Ливерпуль": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Ливерпуля"

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" самые большие опасения вызывает фигура лучшего бомбардира команды Жерара Морено - он все еще не готов на 100% и, вероятно, начнет игру на скамейке. Для Эмери это почти катастрофа.

У "Ливерпуля" есть вопросы по готовности Роберто Фирмино - он тоже, скорее всего, в старте не появится, но это уже не так критично в свете перевода в центр нападения Садио Мане.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Чуквезе, Капу, Парехо, Тригейрос - Ло Чельсо - Данжума

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Алькантара - Салах, Мане, Диас

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"Вильярреал" - "Ливерпуль": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Ливерпуль": прогноз от UA-Футбол

"Подводникам" терять нечего - они побегут в атаку если не со старта, то уже с середины матча точно. При этом их соперниками, кто забыл, будет сверхскоростное трио Салах - Мане - Диас.

По такой игре голы точно будут - думается, от обеих команд, но так рисковать не станем. Просто поставим на ТБ 2,5 - БК предлагают ставки на это событие с коэффициентами 1,7-1,8.