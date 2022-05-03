Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 04.05.2022

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

4 мая 2022. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид 22:00 “Манчестер Сити”

Результат первого матча – 3:4

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый полуфинальный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" получился максимально зрелищным и впечатляющим, это было футбольное удовольствие в чистом виде. Хотя команда Гвардиолы смогла выиграть в первой игре, она в полной мере не была довольна результатом – "Реал" был необычайно эффективен в реализации своих моментов, что не скажешь о "Сити".

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Реал

В субботу "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании, разгромив "Эспаньол" (4:0). "Бланкос" оформили титул за четыре тура до конца первенства. Один из голов в ворота барселонской команды отправил Карим Бензема. Для 34-летнего нападающего этот мяч стал 42-м в сезоне. 42 игры - 42 гола. Впечатляющая результативность.

Поединки с "Манчестер Сити" и "Эспаньолом" продолжили результативную серию Мадрида. После безголевого Эль Класико команда Карло Анчелотти забила 22 гола в восьми поединках. Но вместе с тем "Реал" достаточно пропускает. В двух матчах 1/8 с "Пари Сен-Жермен" Мадрид пропустил два гола, в четвертьфинал от "Челси" - четыре, и четыре только в первом полуфинале с "Манчестер Сити". И могло быть больше. Основной центрбек Давид Алаба под вопросом перед игрой "Сити", что также не внушает оптимизма.

Помимо Алабы, матч с "Сити" пропустит и Эден Азар, но бельгиец большую часть сезона проводит на скамейке запасных и это не потеря.

"Реал" известен своии умением забивать голы из ничего, стоит хотя бы вспомнить пас Модрича в ответной игре с "Челси" или первый гол Бензема на "Этихаде". Но только индивидуального класса для прохода "Сити" может не хватить. Речь идет о сильнейшей команде мира.

Манчестер Сити

Четыре гола здесь, четыре гола там. Вслед за Тибо Куртуа четыре гола от игроков "Манчестер Сити" пропустил и вратарь "Лидса" Илан Мелье. Два из них - после стандартов. В этом сезоне только в чемпионате Англии "горожане" забили после стандартов 18 голов и пропустили всего один. Это лучшие показатели за все время работы Гвардиолы в "Манчестер Сити". Нет пределов для совершенства.

Во вторник днем болельшики "Манчестер Сити" узнали очень хорошие новости. Правый защитник Кайл Уокер восстановился после травмы, отправился с командой в Мадрид и готов сыграть против "Реала" в среду. Скорость Уокера крайне необходима "Сити" в матче с "бланкос". В первом матче остановить Винисиуса на фланге игрокам "Манчестер Сити" не удавалось. Из травмированных остается только Стоунз.

"Первая игра была хорошей и открытой, это подтверждается семью забитыми голами. Мы были довольны, мы могли получить лучше результат, но и хуже тоже. Изначально мы знали, что все решится только после двух матчей", - говорит Гвардиола.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и Гвардиоле наконец-то удалось выйти в финал Лиги чемпионов. Но этого для амбиций "горожан" крайне мало. Ответный матч с "Атлетико" показал, что "горожане" готовы пойти буквально на все футбольные уловки ради победы в турнире.

Статистика команд, цифры и факты

После победы в первом матче "Манчестер Сити" выходил в девяти из десяти последних случаев в следующий раунд еврокубков.

"Манчестер" обыгрывал "Реал" 2:0 на 11-й минуте. Никогда ранее Мадрид не проигрывал в два гола в матче еврокубков так рано.

В восьми пытках "Реалу" ни разу не удавалось выйти в финал еврокубков после поражения в первом полуфинале, на выезде или дома.

Карим Бензема лидирует в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с 14 забитыми мячами.

"Реал" выиграл семь из десяти последних домашних матчей еврокубков (ничья, два поражения).

Три из четыре гостевых полуфиналов "Манчестер Сити" в европейских турнирах заканчивалась поражением 0:1.

"Манчестер Сити" выиграл 14 из 22 последних матчей еврокубков на выезде (четыре ничьи, четыре поражения).

"Манчестер Сити" забил 18 голов в последних пяти матчах.

Последние пять матчей Реала и Манчестер Сити

Реал

30.04 "Эспаньол" 4:0 (Ла Лига)

26.04 "Манчестер Сити" 3:4 (Лига чемпионов)

20.04 "Осасуна" 3:1 (Ла Лига)

17.04 "Севилья" 3:2 (Ла Лига)

12.04 "Челси" 2:3 (Лига чемпионов)

Манчестер Сити

30.04 "Лидс" 4:0 (АПЛ)

26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)

23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)

20.04 "Брайтон" 3:0 (АПЛ)

16.04 "Ливерпуль" 2:3 (Кубок Англии)

Личные встречи

"Манчестер Сити" выиграл три последних матча у "Реала". Перед 4:3 были две победы по 2:1 в 1/8 Лиги чемпионов 2019/2020. Но в полуфиналах Лиги чемпионов 2015/2016, последнем сезоне до назначения Гвардиолы, сильнее был "Реал" - 0:0 в Манчестере, 1:0 в Мадриде. В группе ЛЧ 2012/13 "бланкос" выиграли дома (3:2), и взяли очко на выезде (1:1). Общая история - три победы "Манчестер Сити", две победы "Реала", две ничьи.

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Ориентировочные составы

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Вальверде, Модрич, Каземиро, Кроос - Бензема, Винисиус

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер - Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне - Фоден, Жезус, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити от UA-Football

"Манчестер Сити" сильнее провел первый полуфинальный матч, хоть и преимущество "горожан" не отобразилось в полной мере на итоговом счете. Команда Гвардиола остается фаворитом предстоящего матча и противостояния в целом, можно сделать вывод по коэффициентам букмекеров. Конечно, большой разницы в котировках не наблюдается. Модрич, Кроос и Бензема способны вновь создать шедевр из ничего, но в игровом плане преимущество будет у гостей. Прогноз - ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.