Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022

Лига чемпионов, финальный матч

28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”

“Ливерпуль” 22:00 “Реал” Мадрид

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Ливерпуль" и "Реал" выиграли на двоих 19 Кубков европейских чемпионов/ЛЧ, 25 раз играя в финалах. Гранды европейского футбола в третий раз в истории сыграют между собой в финале самого престижного клубного футбольного турнира. В финалах – по одной победе. Последняя – за "Реалом, в Киеве на "НСК Олиймпийский" в 2018 году.

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Ливерпуль

Парижский финал будет для "Ливерпуля" 63-м матчем в сезоне 2021/22. Это максимум из возможного. "Ливерпуль" выиграл Кубок лиги и Кубок Англии, дважды в финалах в серии пенальти побеждая "Челси", до последних минут в АПЛ претендовал на чемпионство и в субботу сыграет в финале Лиги чемпионов, в третий раз за последние пять лет. "Это в любом случае хороший сезон, но если мы выиграем Лигу чемпионов, он будет великим", – говорит Клопп.

Можно провести параллель с сезоном 2018/19, когда "Ливерпуль" тоже проиграл "Сити" чемпионство в одно очко в последнем туре, а затем выиграл Лигу чемпионов. Как известно, сезоном ранее "красные" проиграли "Реалу" в финале ЛЧ в Киеве, а победа над "Тоттенхэмом" состоялась в Мадриде на "Ванда Метрополитано". В 2022 году Мадрид снова фигурирует в финале – как соперник, а в прошлом году "Ливерпуль" покинул Лигу чемпионов, проиграв как раз "Реалу".

Но различные совпадения и знамения не играют в футбол и не являются определяющими, насколько поразительными они бы не были. Предпочитает отмахиваться от них и Юрген Клопп, утверждая, что его команда не ставит перед собой цель во чтобы не стало отомстить за финал в Киеве. "Это так не работает, это не про нас. Мы должны прежде всего играть в свой футбол и думать об этом", – утверждает тренер "Ливерпуля".

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"Ливерпуль" в мае сыграл на матч больше, чем "Реал", финал Кубка Англии длился все 120 минут, и в отличие от "Реала" команда Клоппа до последнего тура имела турнирные задачи в чемпионате. И конец сезона в АПЛ давался "Ливерпулю" непросто. В последних четырех тура "красные" пропускали по голу, три из четырех последних побед были добыты с преимуществом в один мяч.

Но сказать, что "Ливерпуль" выдыхается будет преувеличением. И по словам самого Клоппа, свободная неделя перед финалом – этого достаточно для восстановления. Лидеры команды ван Дейка и Фабиньо пропустили последние три матча из-за повреждений, но полностью восстановились к финалу. Под вопросом Тьяго, получивший травму в последнем туре. Возможно, Клопп только в субботу примет решение, выпускать ли испанского хавбека в основе. Интересная дилемма у тренера "Ливерпуля" и относительно партнера ван Дейка в центре защиты. Матип проводит очень хороший сезон, но и великолепно проявляет себя летний новичок Конате. Вероятнее всего тренер "Ливерпуля" все же доверится опыту Матипа, но с Конате в составе команда ни разу не проиграла, что тоже является весомым аргументом.

Точно пропустит финал с "Реалом" нападающий Дивок Ориги.

Реал

"Качество, мотивация, скромность", – так Карло Анчелотти определил три главные составляющие сумасшедшего пути его команды в Лиге чемпионов 2021/22.

Мало кто уже вспоминает, что Лига чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" началась с домашнего поражения "Шерифу" Юрия Вернидуба. Ожидалось, что сезон 2021/22 будет переходным для "Реала". Основному ядру команды далеко за 30, Марсело, Иско и Бэйл давно находятся на периферии, Кроос, Модрич и Бензема все еще считались великолепными, но Флорентино Перес явно рассчитывал строить свою команду вокруг Килиана Мбаппе, и возможно Эрлинга Холанд.

Все сложилось по-другому. Мбаппе и Холанд выбрали деньги петролеум-клубов, а выступления команды Карло Анчелотти, во главе с неподражаемым Каримом Бензема, превзошли все ожидания. "Реал" может только второй раз с 1958 года выиграть в одном сезоне и чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Победу в Ла Лиге "бланкос" гарантировали себе за четыре тура до финиша, разгромив в последний день апреля "Эспаньол" 4:0. После победы над "Манчестер Сити" Анчелотти нужно было только поддерживать свою команду в игровом тонусе и стараться избежать травм. В последних двух турах "Реал" сыграл вничью с "Кадисом" (1:1) и "Бетисом" (0:0), и с севильской командой "бланкос" играли основой. Но эти результаты ни о чем не говорят. Все матчи, которые нужно было выиграть, "Реал" выиграл раньше.

Сумасшедшие камбэки "Реала" в Лиге чемпионов произошли вопреки всякой логике и здравому смыслу. Только благодаря Тибо Куртуа "бланкос" уступили ПСЖ в первом матче 0:1. Должно было быть больше. В ответной игре на "Сантьяго Бернабеу" Мадрид был не настолько ужасен, Мбаппе забил снова, но затем случился удивительный коллапс Парижа и Бензема сделал хет-трик за 17 минут. "Чесли" выигрывал во втором матче 3:0, пока Модрич на 80-й минуте не исполнил уникальный, неповторимый пас на Родриго. То, что произошло во втором полуфинале между "Реалом" и "Сити" не забудет никто. Гол Мареза во втором тайме, моменты Грилиша, но полный переворот в игре после дубля Родриго на последних минутах.

Удача, везение, затмение соперника – все это было, но и не нужно забывать про влияние на игру Карло Анчелотти. Игру с "Сити" он заканчивал, сняв с поля Каземиро, Крооса и Модрича. Всегда в матчах плей-офф удачно выходил на поле Камавинга, впечатляя своей игрой в отборе, техникой и тонким пасом. Важные голы забивает Родриго. Камавинге всего 19, Родриго, как и Винисиусу – 21. Это молодые игроки, но они, помимо своего высокого мастерства, уже демонстрируют дух и характер "Реала". И Анчелотти всегда чувствует момент, когда нужно сделать замены.

Заслуживает ли "Реал" победы в Лиге чемпионов, спросили у Анчелотти. Мудрый тренер "бланкос" говорит, что его команда может заслужить победу в турнире только своей игрой в финале. А выход в финал она заслужила своей отдачей и мотивацией в матчах плей-офф.

История на стороне "Реала" – "бланкос" выиграли семь последних своих финалов Лиги чемпионов. "Финалы существуют не для того, чтобы в них играть. Они – для побед", – заявляет Каземиро.

Статистика команд, цифры и факты

"Ливерпуль" проиграл один из 34 матчей в 2022 году, ответную игру с "Интером" в 1/8 (0:1), победив в первом матче 2:0. Всего у "красных" три поражения в 62 поединках всех турниров сезона 2021/22.

"Ливерпуль" – лидер Лиги чемпионов 2021/22 по голам со стандартов (восемь, четыре из них с угловых).

В плей-офф ЛЧ восемь из 14 своих голов "Реал" забил в последние 15 минут матчей или в овертайме.

"Реал" пропускал во всех матчах плей-офф. Всего 13 голов в шести поединках, в среднем 2.16 за матч. "Ливерпуль" в матчах на вылет пропустил семь голов.

И "Реал" и "Ливерпуль" сделали по четыре клиншита в Лиге чемпионов 2021/22, но при этом в ворота "бланкос" были напралены 65 ударов, "Ливерпуля" – 28.

Игроки "Реала" получили 25 желтых карточек в ЛЧ, у "Ливерпуля" 14 предупреждений. Обе команды пока обходятся без удалений.

Карим Бензема забил за "Реал" 44 гола в 45 матчах сезона 2021/22, из них 15 в Лиге чемпионов.

Согласно статистике, в 63% финалах КЕЧ/ЛЧ побеждала команда, забивавшей первой, в 21 финалах Лиги чемпионов этот показатель увеличивается до 76%.

"Реал" и "Ливерпуль" забивали первыми в 89 матчах сезона 2021/22, не проиграв ни одного из них.

70% из последних двадцати голов в финалах Лиги чемпионов были забиты во втором тайме.

За последние 64 года "Реалу" всего однажды удалось выиграть в одном сезоне Ла Лигу и КЕЧ\ЛЧ (2016/17).

"Реал" ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов. В последний раз "бланкос" уступали в финале КЕЧ в 1981 году, уступив "Ливерпулю". Это будет 17-й финал "Реала" (13 побед, три поражения) и десятый "Ливерпуля" (шесть побед, три поражения)

"Реал" – первый финалист КЕЧ/ЛЧ с 1955 года, проигравший в каждом раунде плей-офф по одному матчу.

Ни одному тренеру до Карло Анчелотти не удавалось выходить в финал Лиги чемпионов пять раз (с "Миланом" две победы и одно поражение, с "Реалом" одна победа).

"Ливерпуль" не может выиграть у "Реала" в пяти матчах подряд.

Последние пять матчей Ливерпуля и Реала

Ливерпуль

22.05 "Вулверхэмптон" 3:1 (АПЛ)

17.05 "Саутгемптон" 2:1 (АПЛ)

14.05 "Челси" 0:0 (Кубок Англии)

10.05 "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

07.05 "Тоттенхэм" 1:1 (АПЛ)

Реал

20.05 "Бетис" 0:0 (Ла Лига)

15.05 "Кадис" 1:1 (Ла Лига)

12.05 "Леванте" 6:0 (Ла Лига)

08.05 "Атлетико" Мадрид 0:1 (Ла Лига)

04.05 "Манчестер Сити" 3:1 (Лига чемпионов)

Лидеры сезона

Ливерпуль

Матчи: Хендерсон – 56 (11 в Лиге чемпионов), Жота – 54 (10), Алиссон – 53 (12)

Голы: Салах – 31 (8), Мане – 23 (5), Жота – 21 (1)

Ассисты: Александер-Арнольд – 18 (3), Салах – 15 (2), Робертсон – 14 (2)

Реал

Матчи: Куртуа – 51 (12), Винисиус – 51 (12), Милитао – 49 (11)

Голы: Бензема – 44 (15), Винисиус – 21 (3), Асенсио – 12 (1)

Ассисты: Винисиус – 16 (6), Бензема – 14 (1), Модрич – 12 (4)

Показатели в Лиге чемпионов 2021/22

Ливерпуль

10 побед, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей 30-13

Реал

8 побед, 4 поражения, разница мячей 28-14

Путь к финалу

Ливерпуль

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 6 6 0 0 17-6 +11 18 2 "Атлетико" 6 2 1 3 7-8 -1 7 3 "Порту" 6 1 2 3 4-11 -7 5 4 "Милан" 6 1 1 4 6-9 -3 4

1/8: "Интер" 2:0 (г), 0:1 (д)

1/4: "Бенфика" 3:1 (г), 3:3 (д)

1/2: "Вильярреал" 2:0 (д), 3:2 (г)

Реал

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Реал" Мадрид 6 5 0 1 14-3 +11 15 2 "Интер" 6 3 1 2 8-5 +3 10 3 "Шериф" 6 2 1 3 7-11 -4 7 4 "Шахтер" 6 0 2 4 2-12 -10 2

1/8: "Пари Сен-Жермен" 0:1 (г), 3:1 (д)

1/4: "Челси" 3:1 (г), 2:3 (д)

1/2: "Манчестер Сити" 3:4 (г), 3:1 (д)

Личные встречи

В прошлом сезоне, играя без основных центрбеков и при пустых трибунах, "Ливерпуль" проиграл "Реалу" 1:3 в выездном четвертьфинале Лиги чемпионов, на "Энфилде" была безголевая ничья. Травма Салаха после падения с Рамосом, гол Бэйла через себя и ошибки Кариуса были в финале на киевском НСК "Олимпийском" 26 мая 2018 года. "Реал" выиграл 3:1. Две победы были у Мадрида в группе ЛЧ 2014/15 (1:0, 3:0).

(Фото – Getty Images/Global Images Ukraine)

В последний раз "Ливерпулю" удалось переиграть "Реал" в 2009 году (две победы в 1/8 ЛЧ – 4:0, 1:0). Первая встреч команд – финал КЕЧ-1981. "Ливерпуль" выиграл 1:0 благодаря голу флангового защитника Алана Кенеди. Местом проведения финала был... Париж.

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Хендерсон – Диас, Мане, Салах

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Реал Мадрид от UA-Football

Многое в финале между "Ливерпулем" и "Реалом" будет определяться в индивидуальных дуэлях. Самый креативный игрок "красных" Трент Александер-Арнольд будет не только обострять игру своей команды, но и смотреть за шустрым Винисиусом на своем фланге. Лучший бомбардир Лиги чемпионов Карим Бензема, забивающий голы из всех возможных и невозможных позиций против лучшего центрбека Европы Вирджила ван Дейка. Резкий и энергичный Луис Диас против Дани Карвахаля. Мастера тонких передач Тьяго и Модрич. "Чистильщики" Фабиньо и Каземиро. И так далее. Если смотреть на коэффициенты, "Реал" кажется слишком недооценен. Но это можно объяснить тем, что на "Ливерпуль" ставят больше. И действительно, "Ливерпуль"-2022 сильнее своего образца 2018 года. Но исчерпалась ли магия "Реала"? Финал должен быть увлекательным, и обе команды не останутся без забитых голов. "Ливерпуль" считается фаворитом, но "бланкос" ранее справились с двумя другими грандами АПЛ, по силам им и третий. Прогноз – победа "Реала" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.