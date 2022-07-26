Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022

Переоценивать не стоит: матч важный, но не критически определяющий. В случае не прохождения турецкого барьера у "Динамо" будет шанс проявить себя в Лиге Европы. Там можно "засветить" игроков, немного подзаработать денег и наскрести еврокоэффициент, избегая при этом избиений от топ-грандов мирового футбола. Так что в любом случае для "Динамо" все только начинается.

Но пока есть шансы зацепиться за группу Лиги чемпионов, команда будет стремиться к этому. Так, по крайней мере, должна работать логика у спортсменов – всегда стремиться к лучшему. Первый матч показал, что "Динамо" ничем не лучше "Фенербахче", но и не дал достаточных оснований считать, что "Фенербахче" слишком лучше "Динамо". Так что может случиться всё, что угодно. Мирча Луческу на протяжении своей карьеры на таких матчах собаку съел, поэтому у него есть план. Но ведь и Жорже Жесуш не пальцем деланый.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

27.07.2022. Турция. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"

Арбитр в поле – Массимо Иррати (Италия)

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) 20:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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"Фенербахче"

Процесс перестройки в стамбульском клубе набирает обороты. Перед первым матчем с "Динамо" мы говорили о приходе семерых новичков. Аккуратно между матчами "Фенербахче" оформил еще один трансфер, подписав когда-то грозного даже по меркам Серии А нападающего Жоау Педру. Есть слухи о возможном приходе в команду Рубена Семеду, но это если случится, то уж точно после "Динамо". Зато сейчас как факт можно оценивать уход из команды полузащитника Луиса Густаво. Будет продан также Ким Мин Чжэ.

То, что строит Жорже Жезуш, на бумаге выглядит очень симпатично. Клуб с такими финансовыми возможностями заслуживает быть в Лиге чемпионов, но спортивные результаты не всегда соответствуют размаху менеджмента. Тем более, когда речь идет о турецких представителях. Не надо забывать и о том факте, что Жезуш подписал с "канарейками" контракт на один год и главная задача "Фенербахче" – вернуть прежние позиции на внутренней арене. В еврокубках будут играть по ситуации. Как сложится.

В первом матче "Фенербахче" эпизодами владел инициативой, получил преимущество в некоторых важных статистических показателях, но точно не убедил в том, что на две головы сильнее "Динамо". Но это не значит, что у турок нет потенциала к повышению уровня. Перед своими трибунами они сыграют более агрессивно – к гадалке не ходи. "Динамо" должно быть готово к этому.

Ориентировочный состав: Алтай – Осайи-Самюэль, Азиз, Оттило Салаи, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Арао – Росси, Валенсия, Линкольн

"Динамо"

Мирча Луческу был доволен результатом первого матча. Учитывая обстоятельства, ничья – действительно не повод посыпать голову пеплом. Но и быть не самокритичным не следует. Ведь отсутствие ударов по створу ворот для команды, нацеливающейся на группу Лиги чемпионов – это приговор.

В первом матче "Динамо" не хватало нападающего, хотя Артем Беседин самоотверженно старался создать проблемы чужим защитникам. Хуже всего то, что возможностей для ротации у Мирчи Луческу нет. Супряга в Стамбул не поехал, так что в заявке "Динамо", кроме Беседина, только один форвард – молодой Владислав Ванат. Почти наверняка со старта снова увидим Артема.

Хотя можно вспомнить времена, когда на острие атаки Мирча Луческу использовал Беньямина Вербича. Также всегда под рукой находится не увядающий Денис Гармаш. Преимущество Мирчи Луческу состоит в том, что он уже привык работать в таких критических условиях. На него не будет давления. Чего не скажешь о Жорже Жезуше.

Через два дня у "Динамо" запланирован спарринг с "Эвертоном", но, конечно же, никто не будет экономить силы в матче Лиги чемпионов для того, чтобы сыграть в "товарняке".

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Вербич – Беседин

"Фенербахче" – "Динамо". Статистика личных встреч

В пяти официальных матчах между командами "Фенербахче" ни разу не выиграл. Турки не забили ни одного мяча в последних трех матчах против "Динамо", хотя и киевляне на этом отрезке отличились только раз. Наиболее зрелищным оказалось противостояние между соперниками в 2006-м году. Тогда "Динамо" и "Фенербахче" в двух матчах суммарно забили восемь голов. В этот раз такого точно не будет, разве что дотянут до серии пенальти.

"Фенербахче" – "Динамо". Последние матчи команд

У "Фенербахче" внутренний сезон, как и у "Динамо", еще не начался. Но если УПЛ стартует в конце августа, то Суперлига Турции – уже через полторы недели. "Канарейки" начнут чемпионат матчем против дебютанта лиги "Умраниеспора", далее должны сыграть с "Касимпаса" и "Адана Демирспор".

В контексте "Динамо" известно о спарринге с "Эвертоном" 29-го июля. Наверное, будут еще товарищеские матчи, но календарь нужно планировать с учетом еврокубков. После "Фенербахче" еще гарантированно будет два или четыре поединка квалификации. Вопрос в том, в каких турнирах…

"Фенербахче" – "Динамо". Турнирное положение команд

Правило выездного гола не действует. Так что дальше пройдет исключительно победитель. В случае ничьей (с любым счетом) – дополнительное время и серия пенальти. В следующем раунде Лиги чемпионов победитель пары сыграет со "Штурмом". Неудачник противостояние вылетит в третий квалификационный раунд Лиги Европы и встретится там со "Словацко".

Выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов гарантирует его участнику минимум группу Лиги Европы. Вылет в третий раунд квалификации Лиги Европы не гарантирует осенних еврокубков вообще.

"Фенербахче" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Фенербахче" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1, победа "Динамо" в серии пенальти. Возможно, не очень рациональный прогноз, но здесь любой из вариантов можно подвергнуть сомнению. Проход "канареек"? У "Фенербахче" плохая статистика матчей с "Динамо", а турки традиционно для себя способны упускать шансы там, где к этому ничто не побуждает. Победа "Динамо" в игровое время? А вы уверены, что найдется достаточно ресурсов для того, чтобы забить больше, чем соперник? То-то и оно. Ничья, как и в первом матче, читается. А в серии пенальти может быть все, что угодно.