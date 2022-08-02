  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Динамо - Штурм: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не зря гимн Лиги чемпионов начинает звучать с раунда плей-офф… Там "Динамо" может наткнуться на команду действительно топ-уровня, а в третьем круге отбора соперник будет скромнее. "Штурм" не стоит недооценивать (помним, как в свое время он прошел крепкий "Металлист"), однако по опыту выступлений в Лиге чемпионов это точно неровня киевскому "Динамо". Этот сезон – только седьмой для команды из Граца на таком уровне. Только однажды в своей истории "Штурм" играл в группе самого престижного турнира УЕФА. Другой вопрос – насколько в нынешней ситуации опыт является определяющим для результатов "Динамо"…

Читайте такжеКак нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч
03.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
Арбитр в поле – Франсуа Летесье (Франция)

VAR-система присутствует

"Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Штурм" (Грац, Австрия)

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Аудио-трансляция – YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>> | Таблица коэффициентов – телеграмм-канал >>>

Прямая онлайн LIVE видеотрансляция – OTT-сервис "Сетанта Спорт" >>>

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

"Динамо"

В нынешних условиях не может не возникать сомнений в способности "Динамо" бороться в Лиге чемпионов. Однако накануне матча со "Штурмом" этих сомнений гораздо меньше, чем было перед "Фенербахче". Во-первых, соперник воспринимается как более простой, во-вторых, игры с турками показали, что команда Луческу способна преодолевать обстоятельства.

По сравнению с матчем недельной давности, у "Динамо" сменилась одна кадровая опция – ушел Беньямин Вербич. Однако это вряд ли можно считать критической утратой, хотя вингер и провел обе встречи с "Фенербахче". Отсутствие полноценной игровой практики, отсутствие возможности выступать дома – вот это главные проблемы "Динамо", а не точечные кадровые потери.

На фоне всех этих проблем проход "Фенербахче" действительно стал приятным сюрпризом от "Динамо". Команда не только сохранила шансы на Лигу чемпионов, но и обеспечила себе евроосень минимум в группе Лиги Европы. По большому счету, в матчах со "Штурмом" давление должно быть меньше: поражение, как и поражение в следующем раунде от победителя пары "Бенфика"/"Мидтьюлланн", всего лишь снизит "Динамо" на один этаж. Но не разрушит все перспективы.

Кроме Вербича, киевлянам точно не поможет травмированный Владислав Супряга. До конца непонятно, в каких кондициях находится Денис Попов, заранее ушедший с поля из-за повреждения в первом матче с "Фенербахче". Об уходе Русина не говорим – он даже не был заявлен на поединки второго квалификационного раунда.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Ванат – Беседин

"Штурм"

"Штурм" провел один из лучших сезонов в новейшей истории. Последний раз команда становилась чемпионом Австрии в 2011-м году, а с тех пор только дважды финишировали выше третьего места. В кампании 2021/22 случилась именно такая история.

"Штурм" проиграл двенадцать очков гегемону из Зальцбурга, но на четыре и шесть баллов соответственно опередил "Аустрию" и "Рапид" (Вена). И самое главное – по дополнительным показателям обогнал "Вольфсбергер", что и позволило команде из Граца квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Динамо" сейчас практически без легионеров, но даже при таких условиях его состав почти в четыре раза дороже состава "Штурма". Под руководством Кристиана Ильцера (не тренировал вне пределов Австрии, но в Австрии был в "Хартберге", "Вольфсбергере" и "Аустрии") работают ганец, венгр, датчанин, хорват, боснийец, швейцарец, малиец, грузин и словенцы. Но это не делает "Штурм" фаворитом противостояния.

Самым дорогим активом является Расмус Хойлунн. В прошлом сезоне он забил за "Штурм" шесть голов в тринадцати матчах, в этом году – уже четыре мяча в трех встречах. Не сыграют против "Динамо" травмированные Янчер и Китеишвили.

Ориентировочный состав: Зибенхандль – Газибегович, Вютрих, Боркович, Данте – Станкович, Хирлендер, Прасс – Хорват – Саркария, Хойлунн

"Динамо" – "Штурм". Статистика личных встреч

"Динамо" со "Штурмом" никогда не пересекались на официальном уровне. "Штурм" против украинских команд провел два матча. Как уже упоминалось, "Металлист" был пройден в сезоне 2009/10 в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (1:1 и 1:0).

"Динамо" против австрийских команд провело всего шесть матчей: две победы, ничья и три поражения. Однако всегда по ту сторону была только одна команда – "Рапид" (Вена).

"Динамо" – "Штурм". Последние матчи команд

"Динамо" прошло "Фенербахче" в изнурительном двухматчевом противостоянии. Кроме 180-ти минут, пришлось играть еще тридцать в Стамбуле. После этого был товарищеский матч с "Эвертоном", но его "Динамо" провело резервным составом.

Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022 - изображение 1

У "Штурма" чемпионат уже начался. И начался он против двух очень сложных соперников – "Вольфсбергера" и "Зальцбурга". Команде Ильцера удалось добыть четыре очка, причем победу "Штурм" оформил над "Зальцбургом".

Кроме того, был еще матч Кубка Австрии. Там был разгромлен представитель региональной лиги 6:0.

Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022 - изображение 2

"Динамо" – "Штурм". Турнирное положение команд

Это двухматчевое противостояние без правила выездного гола. Победитель пройдет в плей-офф раунд и поспорит там за группу Лиги чемпионов с победителем пары "Бенфика" (Португалия) / "Мидтьюлланн" (Дания).

Проигравший опустится в Лигу Европы – сразу на групповой этап.

"Динамо" – "Штурм". Ставка и коэффициенты

1xbet
2.12
3.30
3.52
Сделать ставку
Favbet
2.10
3.35
3.50
Сделать ставку
VBET
2.11
3.32
3.51
Сделать ставку
Parimatch
2.10
3.30
3.50
Сделать ставку

"Динамо" – "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 1:0. "Штурм" – не подарок. Результаты команды на старте сезона подтверждают это. Но "Динамо" уже почувствовало дух спортивной борьбы, зарядилось уверенностью и готово и дальше использовать свой опыт против не топ-соперников. Есть смысл рассчитывать на победу, но вряд ли такую, которая не оставит вопросов перед ответным матчем.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде