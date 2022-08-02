Динамо - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.08.2022

Не зря гимн Лиги чемпионов начинает звучать с раунда плей-офф… Там "Динамо" может наткнуться на команду действительно топ-уровня, а в третьем круге отбора соперник будет скромнее. "Штурм" не стоит недооценивать (помним, как в свое время он прошел крепкий "Металлист"), однако по опыту выступлений в Лиге чемпионов это точно неровня киевскому "Динамо". Этот сезон – только седьмой для команды из Граца на таком уровне. Только однажды в своей истории "Штурм" играл в группе самого престижного турнира УЕФА. Другой вопрос – насколько в нынешней ситуации опыт является определяющим для результатов "Динамо"…

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч

03.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Франсуа Летесье (Франция)

VAR-система присутствует

"Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Штурм" (Грац, Австрия)

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"Динамо"

В нынешних условиях не может не возникать сомнений в способности "Динамо" бороться в Лиге чемпионов. Однако накануне матча со "Штурмом" этих сомнений гораздо меньше, чем было перед "Фенербахче". Во-первых, соперник воспринимается как более простой, во-вторых, игры с турками показали, что команда Луческу способна преодолевать обстоятельства.

По сравнению с матчем недельной давности, у "Динамо" сменилась одна кадровая опция – ушел Беньямин Вербич. Однако это вряд ли можно считать критической утратой, хотя вингер и провел обе встречи с "Фенербахче". Отсутствие полноценной игровой практики, отсутствие возможности выступать дома – вот это главные проблемы "Динамо", а не точечные кадровые потери.

На фоне всех этих проблем проход "Фенербахче" действительно стал приятным сюрпризом от "Динамо". Команда не только сохранила шансы на Лигу чемпионов, но и обеспечила себе евроосень минимум в группе Лиги Европы. По большому счету, в матчах со "Штурмом" давление должно быть меньше: поражение, как и поражение в следующем раунде от победителя пары "Бенфика"/"Мидтьюлланн", всего лишь снизит "Динамо" на один этаж. Но не разрушит все перспективы.

Кроме Вербича, киевлянам точно не поможет травмированный Владислав Супряга. До конца непонятно, в каких кондициях находится Денис Попов, заранее ушедший с поля из-за повреждения в первом матче с "Фенербахче". Об уходе Русина не говорим – он даже не был заявлен на поединки второго квалификационного раунда.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Ванат – Беседин

"Штурм"

"Штурм" провел один из лучших сезонов в новейшей истории. Последний раз команда становилась чемпионом Австрии в 2011-м году, а с тех пор только дважды финишировали выше третьего места. В кампании 2021/22 случилась именно такая история.

"Штурм" проиграл двенадцать очков гегемону из Зальцбурга, но на четыре и шесть баллов соответственно опередил "Аустрию" и "Рапид" (Вена). И самое главное – по дополнительным показателям обогнал "Вольфсбергер", что и позволило команде из Граца квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Динамо" сейчас практически без легионеров, но даже при таких условиях его состав почти в четыре раза дороже состава "Штурма". Под руководством Кристиана Ильцера (не тренировал вне пределов Австрии, но в Австрии был в "Хартберге", "Вольфсбергере" и "Аустрии") работают ганец, венгр, датчанин, хорват, боснийец, швейцарец, малиец, грузин и словенцы. Но это не делает "Штурм" фаворитом противостояния.

Самым дорогим активом является Расмус Хойлунн. В прошлом сезоне он забил за "Штурм" шесть голов в тринадцати матчах, в этом году – уже четыре мяча в трех встречах. Не сыграют против "Динамо" травмированные Янчер и Китеишвили.

Ориентировочный состав: Зибенхандль – Газибегович, Вютрих, Боркович, Данте – Станкович, Хирлендер, Прасс – Хорват – Саркария, Хойлунн

"Динамо" – "Штурм". Статистика личных встреч

"Динамо" со "Штурмом" никогда не пересекались на официальном уровне. "Штурм" против украинских команд провел два матча. Как уже упоминалось, "Металлист" был пройден в сезоне 2009/10 в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (1:1 и 1:0).

"Динамо" против австрийских команд провело всего шесть матчей: две победы, ничья и три поражения. Однако всегда по ту сторону была только одна команда – "Рапид" (Вена).

"Динамо" – "Штурм". Последние матчи команд

"Динамо" прошло "Фенербахче" в изнурительном двухматчевом противостоянии. Кроме 180-ти минут, пришлось играть еще тридцать в Стамбуле. После этого был товарищеский матч с "Эвертоном", но его "Динамо" провело резервным составом.

У "Штурма" чемпионат уже начался. И начался он против двух очень сложных соперников – "Вольфсбергера" и "Зальцбурга". Команде Ильцера удалось добыть четыре очка, причем победу "Штурм" оформил над "Зальцбургом".

Кроме того, был еще матч Кубка Австрии. Там был разгромлен представитель региональной лиги 6:0.

"Динамо" – "Штурм". Турнирное положение команд

Это двухматчевое противостояние без правила выездного гола. Победитель пройдет в плей-офф раунд и поспорит там за группу Лиги чемпионов с победителем пары "Бенфика" (Португалия) / "Мидтьюлланн" (Дания).

Проигравший опустится в Лигу Европы – сразу на групповой этап.

"Динамо" – "Штурм". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Штурм". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 1:0. "Штурм" – не подарок. Результаты команды на старте сезона подтверждают это. Но "Динамо" уже почувствовало дух спортивной борьбы, зарядилось уверенностью и готово и дальше использовать свой опыт против не топ-соперников. Есть смысл рассчитывать на победу, но вряд ли такую, которая не оставит вопросов перед ответным матчем.