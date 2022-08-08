Штурм - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.08.2022

Было бы спокойнее и проще, забей "Динамо" в Лодзи второй мяч. Но ведь могли и пропустить, реализуй "Штурм" один из своих трех шансов в дебюте встречи. Так что потенциальное более крупное преимущество – это не объективная реальность, а влажные мечты. По факту один гол гандикапа – примерно то, что справедливо описывает расклад сил в первом матче.

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Так, возможно, даже лучше, ведь при счете 1:0 "Динамо" не допустит расслабленности или недооценки соперника в ответном матче. А это важно, если команда намерена бороться не только за проход в следующий раунд, но и за победу. А победы нужны для самоуспокоения в это непростое время. Да и борьбу в Таблице коэффициентов никто не отменял.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ответный матч

09.08.2022. Австрия. Грац. Стадион: "Грац-Либенау"

Арбитр в поле – Иван Кружляк (Словакия)

"Штурм" (Грац, Австрия) 21:30 "Динамо" (Киев, Украина)

Результат первого матча - 0:1

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"Штурм"

В конце матча в Польше игроки "Штурма" не спеша уходили с поля на замену. Это натолкнуло на мысль, что команду устроило поражение с минимальным счетом. У "Штурма" был четкий план, опирающийся на быстрый гол и высокий прессинг. И когда это не сработало, австрийцы сосредоточились на том, чтобы много не пропустить.

С явными мыслями об ответном матче. Игра коллектива Ильцера действительно была слабой, поэтому есть основания говорить о потенциале к улучшению. Вторым в чемпионате Австрии "Штурм" сумел стать с совсем другим уровнем игры. Но это было в прошлом сезоне. Удастся ли сейчас найти свой ритм? После игры с "Динамо" команда из Граца провела поединок чемпионата против "Рида", удовлетворившись гостевой ничьей 1:1. И пропустив в свои ворота уже при численном большинстве.

В том матче вне заявки по-прежнему находились Янчер и Китеишвили. Они травмированы и, очевидно, не смогут сыграть против "Динамо". Новичок Эмега только что прибыл из "Антверпена" и уже получил двенадцать игровых минут. Но с "Динамо" он не помощник.

Ориентировочный состав: Зибенхандль – Газибегович, Вютрих, Боркович, Данте – Станкович, Хирлендер, Прасс – Хорват – Саркария, Хойлунн

"Динамо"

"Динамо" играет только раз в неделю, только в Лиге чемпионов, так что за семь дней новых событий в жизни команды и клуба практически не произошло. С киевлянами связывают одного из лидеров "Зари" (а компенсацией должны стать двое-трое игроков "Динамо"), однако это не имеет отношения к пути команды в Лиге чемпионов. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Куда интереснее заглядывать в будущее сквозь призму потенциальных соперников.

А там может быть "Бенфика" уже в ближайшем раунде. Та "Бенфика", с которой "Динамо" играло в прошлом году и цвета которой защищает воспитанник киевского клуба Роман Яремчук. Это будет настоящая Лига чемпионов (если будет), а вот со "Штурмом" можно проверить свои силы на фоне усредненного уровня Лиги Европы. И здесь "Динамо" явно нужно улучшать реализацию.

Это если судить по первому матчу. Если смотреть шире и принимать во внимание противостояние с "Фенербахче", то команду Мирчи Луческу можно характеризовать как очень рациональную боевую единицу: две победы и ничья там, где большинство экспертов и букмекеров прогнозировали "Динамо" чуть ли не три поражения. "Не благодаря, а вопреки", – пожалуй, именно этот постулат идеально описывает нынешний период команды с правами вице-чемпиона Украины.

Сюрпризов в объявленной Мирчей Леческу заявке не было. Но мы помним первый матч, когда перед стартовым свистком пришлось производить экстренную замену Цыганкова. Караваев тогда не просто сменил лидера "Динамо", а стал автором победного гола. Это последствия, а причина – травма на разминке. От такового не застрахован никто.

Сегодня Виктор Цыганков может выйти на поле. И, скорее всего, выйдет.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев – Буяльский, Цыганков – Беседин

"Штурм" – "Динамо". Статистика личных встреч

Матч недельной давности стал первой официальной встречей "Динамо" и "Штурма" между собой. До этого киевляне шесть раз противостояли соперникам из Австрии (точнее, сопернику – венскому "Рапиду") и имели отрицательную статистику матчей: +2 =1 -3. Сейчас – равенство.

Для "Штурма" также равенство, ведь к ничьей и победе над "Металлистом" добавилось поражение от "Динамо".

"Штурм" – "Динамо". Последние матчи команд

"Штурм" хорошо начал чемпионат (разгром кубкового соперника, ничья с "Вольфсбергером" и победа над "Зальцбургом"), но теперь, при более широком взгляде на ситуацию, не все кажется таким ярким. В четырех последних матчах – только один победный результат. Поединок с "Динамо" – это не только шанс для "Штурма" задержаться в Лиге чемпионов, но и возможность моральной сатисфакции.

У "Динамо" – ни одного поражения в трех последних официальных матчах. Но статистика разбавлена ​​разгромом от "Эвертона" в контрольной игре. Плохо сыграла защита, которая пропустила трижды, хотя от "Фенербахче" и "Штурма" суммарно за триста минут – только один результативный провал у своих ворот.

Отсутствие пропущенного от "Штурма" в сегодняшнем матче гарантирует "Динамо" выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Штурм" – "Динамо". Турнирное положение команд

Ситуация такова, что победитель этой пары выходит на победителя пары "Мидтьюлланн"/"Бенфика" в раунде плей-офф. Почти наверняка там будет представитель Португалии, ведь первый матч он выиграл со счетом 4:1.

Неудачник украинско-австрийского противостояния опустится в группу Лиги Европы. Там же окажется проигравший в раунде плей-офф отбора ЛЧ.

"Штурм" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Штурм" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Ничто не будет мешать "Динамо" применять столь популярную у Луческу выжидательную тактику. Однако это небезопасно. Практика показывает, что соперники постоянно в таких условиях имеют моменты у ворот Бущана. Постоянно беда обходить стороной не может. Рискнем спрогнозировать, что "Штурм" первым забьет в этом матче. Но не пройдет дальше. "Динамо" отыграется и не исключено, что это будет в дополнительное время.