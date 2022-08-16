Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.08.2022

"Динамо" не фаворит противостояния с "Бенфикой" – но иначе быть не могло. Уже сам факт того, что представитель Украины, находясь без игровой практики и переживая потерю почти всех легионеров, прошел двух крепких оппонентов и добрался до раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – успех. Сыграть нужно от души. Вернее, от ножа. Лига Европы уже и так обеспечена, а ради группы Лиги чемпионов придется прыгнуть выше головы.

Ибо даже прошлогоднего уровня футбола "Динамо" не хватит для прохождения "орлов". Есть две попытки, в которых Мирча Луческу должен рискнуть. Пан или пропал. Лига чемпионов любит смелых.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Феликс Цвайер (Германия)

VAR на матче будет работать

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

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"Динамо"

О риске в контексте "Динамо" уместно говорить с учетом прошлогодних матчей против "Бенфики". Мирча Луческу уже тогда выработал свою стратегию, заключающуюся в интенсивном, осторожном, прагматичном футболе. Иногда это работает, однако классные команды все же навязают "Динамо" свои правила.

Прошлогодняя "Бенфика" оказалась как раз классной. Несмотря на то, что в Киеве "орлы" могли даже проиграть (помним о не засчитанном на последних секундах голе Николая Шапаренко), в ответном матче все четко было разложено по местам. Можно и нужно учитывать, что "Бенфика" сейчас другая – сменился тренер, ушел бомбардир Нуньес, пришло несколько новых футболистов, но в целом это не оказывает существенного влияния на картину. "Динамо" для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов нужно сыграть сильнее, чем в прошлом году.

Потенциал нужно усиливать в плоскости тактики, ведь кадрово у "Динамо" нет ресурсов для шага вперед. Даже наоборот. Кроме потерь в межсезонье, которое для всех украинских команд растянулось почти на полгода, есть еще потери временного характера. Из-за дисквалификации киевлянам не помогут Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Потеря последнего – не проблема, а вот Сидорчука в центре поля будет не хватать. Даже несмотря на слабые места, которые есть в игре капитана.

Традиционная интрига стартового состава – появится ли Артем Беседин. Луческу доверяет нападающему скорее от безысходности, но это никак не смягчает удручающее впечатление от игры форварда.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Буяльский, Шепелев – Цыганков, Караваев – Беседин

"Бенфика"

В сравнении с собой прошлогоднего образца "Бенфика" изменилась. Уже нет у руля команды Жорже Жезуша. Ушел Дарвин Нуньес, также были проданы Эвертон, Жота, расстались с символом команды Пицци. На замену им пришли Давид Нерес, Энцо Фернандес, Жоау Витор, Александер Ба, однако главное достояние – это тренер Роджер Смит. Его работа не была не замечена в "Зальцбурге", "Байере" и ПСВ. Теперь он пытается заявить о себе в Португалии.

Пока все если не идеально, то очень хорошо. В двух матчах чемпионата "Бенфика" набрала максимальное количество очков. В двух матчах Лиги чемпионов забиты семь голов. Среди новичков неплохо себя проявил экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес – у него два ассиста в двух матчах. У него была травма, однако к "Динамо", по словам тренера, бразилец успел возобновиться.

Не основной в команде Роджера Смита и наш Роман Яремчук. Он стабильно выходит на замену, но для прорыва нужно показывать что-то особенное. Пока этого нет. Запомнился момент в домашнем матче с "Митьюлланном", когда украинец пробивал головой с нескольких метров и не обыграл голкипера. Под "особенным" подразумеваются именно такие моменты – их нужно реализовывать.

Кроме Нереса, были проблемы со здоровьем у Вересимо, Жоау Марио, Жоау Витор.

Ориентировочный состав: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Флорентино Луис, Энцо Фернандес – Чикиньо, Рафа Силва, Диего Морейра – Гонсало Рамос

"Динамо" – "Бенфика". Статистика личных встреч

Интересная особенность противостояния – "Динамо" забило только в одном из шести официальных матчей против "Бенфики". В самом первом, который состоялся еще в далеком 1991-м году. Выходит, что у киевлян продолжается пятиматчевая сухая серия против "Бенфики". Но не проигрышная: в прошлом году в киевском матче была ничья 0:0.

"Динамо" – "Бенфика". Последние матчи команд

Чемпионат Украины начнется 23-го августа, но "Динамо" пропустит тур. Ведь невозможно играть в медвик и матчи национального турнира, и еврокубки. Но уже вряд ли уместно говорить об отсутствии игровой практики, ведь только в Лиге чемпионов в этом сезоне это будет для "Динамо" пятый поединок менее чем за месяц.

У "Бенфики" вообще супер-темп – ни одного поражения, начиная с 13-го мая. Список товарищеских матчей можно вычеркнуть, но и четыре победы в португальской лиге и Лиге чемпионов впечатляют. У "Динамо" будет непростая задача – остановить этот локомотив.

"Динамо" – "Бенфика". Турнирное положение команд

Победитель противостояния выйдет в группу Лиги чемпионов. "Бенфика" там будет "сеяться" из третьей корзины, "Динамо" – из четвертой. В случае поражения – вылет в группу Лиги Европы. У "Бенфики" там гарантированная первая корзина, у "Динамо" – первая или вторая.

Лиссабонцы в этой Лиге чемпионов уже прошли "Мидтьюлланн" (4:1 и 3:1), "Динамо" – "Фенербахче" (0:0 и 2:1) и "Штурм" (1:0 и 2:1).

"Динамо" – "Бенфика". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Бенфика". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Бенфики" 1:0. Собственно, мы прогнозировали "Динамо" успех с "Фенербахче" и "Штурмом", что вызвало некоторый скепсис у некоторых читателей. Прогнозировать успех и теперь слишком голословно, но есть основания полагать, что "Динамо" не проиграет с большим счетом. То есть, сохранит рабочие шансы на ответный матч.

Почти наверняка киевляне пропустят. Вопрос в том, как забить в ответ? На общую низкую результативность киевлян накладывается еще и фактор неудобства соперника – ноль голов в его ворота в последних пяти поединках. "Бенфика" не пропустит – да" – это точная ставка на этот матч.