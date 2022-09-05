Ранее не встречались. Динамо Загреб – Челси. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги чемпионов на 06.09.22

Лига чемпионов. Группа E, 1-й тур.

6 сентября. 19:45. Загреб. "Максимир"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Телетрансляция: MEGOGO Футбол 2

На первый взгляд в пятом по счету квартете главного клубного европейского турнира все предельно просто. "Милану" и "Челси", представителям 1-й и 2-й корзин соответственно, на жеребьевке вытянули "РБ Зальцбург" и "Динамо Загреб". В первом туре группового этапа соревнования миланцы полетят в Австрию, а лондонцы – в Хорватию.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо Загреб"

В своей Первой футбольной лиге команда из Загреба – самый настоящий гегемон. За 31 год независимости столичный коллектив становился чемпионом 23 раза, также 16 раз брал кубок Хорватии. Вот и сейчас после 8 сыгранных туров в высшем дивизионе "Динамо" уверенно лидирует с 22 очками отрыва. "Славен" отстает на 8 зачетных пунктов, "Хайдук" – на 10.

Читайте также Бисиклета для учебников: шикарный гол Динамо Загреб на пути в ЛЧ

Соответственно, напрашивается вывод, что в чемпионате "синим" (у команды такое же прозвище, как и у "Челси") откровенно скучно. Именно поэтому болельщики из Загреба с пиететом и трепетом относятся к выступлениям родной команды в еврокубках. Из года в год "Динамо" начинает свой путь в Лиге чемпионов, после чего часто продолжает его в Лиге Европы (ранее – Кубке УЕФА) и… вылетает. Например, в сезоне-2021/22 хорваты потерпели поражение в 1/16 финала ЛЕ, дальше прошла "Севилья".

"Динамо" подходит к домашнему матчу с "Челси" с серией без поражений из 4 поединков. В середине августа Загреб уступил на выезде "Буде-Глимту" в плей-офф квалификации ЛЧ (1:0), но затем прибил норвежцев дома со счетом 4:1. Два гола хорваты забили в основное время, еще два – в экстратайме. В чемпионате Хорватии "синие" не заметили "Осиек" (5:2), "Шибеник" (1:2) и "Риеку" (3:1). Ранее в отборе к группе "Динамо" обыграло "Шкупи" и "Лудогорец".

Dinamo vs Chelsea ⚡️ Rasprodane tribine zapad dolje i zapad gore! ???????????? U prodaji još samo ulaznice za sjever dolje i sjever gore ⚽️#dinamozagreb #UCL pic.twitter.com/UKxETLamvS — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2022

"Челси"

Про старт "синих" в чемпионате Англии мы уже подробно писали, причем не один раз (см. пункт о "Челси"). Победа над "Вест Хэмом" в лондонском дерби коррективы в данную оценку не внесла. "Челси" обыграл "молотобойцев" (2:1), однако действительно интересно выглядел лишь на коротких промежутках принципиального матча, спасибо Чилвеллу и Хавертцу, вышедшим на замену. Первый тайм можно было не смотреть вовсе: "пенсионеры" банально мучились при взломе штрафной площадки "хаммерс", сами гости при этом атаковать даже не пытались.

Тем не менее, стоило "Вест Хэму" только перейти центр поля во второй половине встречи, как Менди сразу же пришлось вытаскивать мяч из сетки. И снова стандарт. За 6 туров "Челси" четырежды пропустил со стандартных положений – столько же, сколько и за весь предыдущий сезон. И если бы арбитр в итоге не отменил гол Корне после т.н. "фола" Боуэна на Эдуаре, то ни о какой победе хозяев даже не пришлось бы сейчас здесь нам писать, а вам, соответственно, читать.

В общем, локально проблем у "Челси" хватает. Здесь и ментальная неготовность некоторых исполнителей, например. Не зря же Тухель орет на Галлахера из-за неспособности Конора четко принять решение на поле в несложной ситуации. К тому же, оборона еще не сыгралась. О, плюс нужно же понимать, что "Челси" – крайне кантезависимая команда. Все бы ничего, но Н'Голо уже несколько недель лечится в лазарете.

Другое дело, что на выезде против "Динамо Загреб" должно априори хватать лишь голого класса.

Цифры и факты

– ТБ 2.5 срабатывал в 5 последних матчах "Челси" из 6 в рамках Лиги чемпионов;

– "Синие" забивали как минимум 2 гола в 5 последних поединках ЛЧ из 6;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Все еще недоступен из-за травмы внутренней поверхности бедра Н'Голо Канте. Не полетел в Загреб из-за усталости 37-летний Тьяго Силва. Казалось бы, точно не сыграет из-за перелома челюсти и Пьер-Эмерик Обамеянг – на габонца напали грабители во время ограбления его дома, еще перед трансфером в "Челси". Тем не менее, для форварда изготовили специальную защитную маску, и Тухель отметил, что Обама, возможно, получит немного игрового времени.

Также не исключено, что до стартового свистка успеет получить разрешение на работу еще один новичок "синих", а именно Денис Закария.

"Динамо Загреб", 4-1-4-1: Ливакович – Ристовский, Шутало, Перич, Любичич – Адеми – Шпикич, Иванушец, Батурина, Оршич – Петкович

"Челси", 4-3-3: Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилвелл – Маунт, Жоржиньо, Галлахер – Зиеш, Броя, Стерлинг

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Динамо Загреб" – "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Динамо Загреб" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 0:3. "Челси" необходимо побеждать на классе и малой кровью, ведь уже в субботу "синим" нужно открывать 7-й тур чемпионата Англии матчем с "Фулхэмом". Естественно, осечку на "Максимире" никто не поймет. Чем увереннее по игре и экономнее с точки зрения физических ресурсов выступят лондонцы, тем, естественно, лучше для них самих. Подопечные Тухеля наверняка полны желания как можно раньше оформить выход из группы Лиги чемпионов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.