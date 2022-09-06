Севилья - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.09.2022

Лига чемпионов, группа G, первый тур

6 сентября 2022. Севилья, “Рамос Санчес Писхуан”

“Севилья” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пеп Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов 11 лет. Новая попытка победить в самом престижном клубном трофее современности начинается для тренера “Манчестер Сити” матчем с “Севильей”.

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Севилья

Одно набранное очко в четырех турах. Для “Севильи” это худший старт чемпионата в ее истории. Нельзя сказать, что у “рохибланкос” был сложный календарь. В последнем туре “Барселона”, но перед этим “Осасуна”, “Вальядолид” и “Альмерия”. Неудачный старт нового сезона продолжает тенденции прошлой кампании, когда команда Хулена Лопетеги выиграла всего трижды в последних 16 матчах.

Лопетеги находится по давлением, но спортдир “Севильи” Мончи пока защищает 56-летнего тренера. Лето было непростым для “Севильи”. Команда продала основных центрбеков Диего Карлоса и Жюля Кунде, что по словам Лопетеги “лишило ее легкого и сердца”. Также ушел из команды Лукас Окампос. Новички Ньянзу, Теллес, Долберг и Иско пока не проявили себя с положительной стороны.

Тем не Лопетеги уверен, что ему и его команде удастся изменить ситуацию. С этой стороны, игра с “Манчестер Сити” не будет показательна. Даже в своем лучшем состоянии “Севилье” сложно было бы что-то противопоставить команде Гвардиолы.

Участие в игре Ламелы и Фернандо под вопросом, травмированы Корона и Рекик.

Манчестер Сити

“Манчестер Сити” после шести туров занимает в чемпионате Англии второе место, уступая один пункт “Арсеналу”. “Горожане” лидеры чемпионата по количеству забитых голов (20), помимо “Сити” только “Тоттенхэм” не проиграл еще ни одного матча.

И именно с “Тоттенхэмом” команда Гвардиолы сыграет на следующих выходных в АПЛ после поединка в Севилье. Возможно в представлении тренера “Сити” матч с “Тоттенхэмом” имеет большую важность, как не вспомнить о том, что в прошлом сезоне “шпоры” в чемпионате дважды переиграли “горожан”.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Севілья - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

Провести серьезную ротацию тренеру “Манчестер Сити” не удастся из-за короткой скамейки запасных и травм. К поврежденным Лапорту и Филлипсу добавились фулбек Уокер и центрбек Аке. Покупка экс-защитника “Боруссии” Дортмунд Аканджи в последние дни трансферного окна была как нельзя кстати. Матч с “Астон Виллой” швейцарец пропустил из-за рождения ребенка, но против “Севильи” можно ожидать его появление на поле.

Ничья с “Виллой” – это был неожиданный результат. Эрлинг Холанд забил свой очередной гол, но “Сити” позволил хозяевам отыграться в конце матча. “Горожане” сыграли ниже своих возможностей, а “Вилла” реализовала один из двух своих моментов в матче. Бывает.

Статистика команд, цифры и факты

Новичок “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил 23 гола в 19 матчах Лиги чемпионов, четыре из них – в ворота “Севильи”.

В чемпионате Англии норвежец забил десять голов в шести матчах.

“Севилья” выиграла три из семи последних домашних матчей во всех турнирах.

“Севилья” пропустила восемь голов в четырех матчах испанской Ла Лиги.

С Пепом Гвардиолой во главе “Манчестер Сити” выиграл пять из шести стартовых туров Лиги чемпионов. Исключение – поражение “Лиону” на своем поле в 2018 году.

Гвардиола в качестве тренера выиграл восемь из 12 матчей против “Севильи” (две ничьи, два поражения).

В чемпионате Англии “Сити” забивает больше голов после перерыва – 12 против восьми в первых таймах.

Последние пять матчей Севильи и Манчестер Сити

Севилья

03.09 “Барселона” 1:2(Ла Лига)

27.08 “Альмерия” 1:2 (Ла Лига)

19.08 “Вальядолид” 1:1 (Ла Лига)

12.08 “Осасуна” 1:2 (Ла Лига)

06.08 “Кадис” 1:0 (Товарищеский матч)

Манчестер Сити

03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)

27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)

24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)

21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)

Личные встречи

Команды пересекались в групповом раунде Лиге чемпионов 2015/16 – дважды победили “горожане”: 2:1 на своем поле и 3:1 в гостях. Фернандо и Навас, игравшие в то время за “Сити”, ныне представляют “Севилью”. Из той команды “горожан” остался только Кевин Де Брюйне.

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Ориентировочные составы

“Севилья”: Буну – Навас, Гудель, Ньянзу, Акунья – Хордан, Фернандо, Ракитич – Ламела, Мир, Гомес

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аканджи, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Альварес

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Севилья – Манчестер Сити от UA-Football

Как показал матч с “Астон Виллой”, “Манчестер Сити” в свой не лучший день способен потерять очки. “Севилья” находится примерно в таком же положении, как и “Вилла”. Слабый старт сезона вынуждает команду собраться и показать свой максимум в игре против фаворита. Проблема в том, что “Сити” не способен провести два средних матча подряд. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.