Селтик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.09.2022

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

6 сентября. Глазго. "Селтик-Парк"

"Селтик" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Поединок двух лидеров своих чемпионатов. "Селтик" на старте сезона выиграл все 7 официальных матчей, а "Реал" - все 5. Мощно, не правда ли? Вот только побеждать в Шотландии и Испании - это разные вещи, и завтра на "Паркхэде" мы наверняка увидим разницу.

"Селтик"

"Кельты" вышли в группу Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18. В тот раз они заняли третье место и вылетели в ЛЕ, но сейчас амбиции шотландцев выше.

Кроме них и "Реала" в группе также небезупречный "Лейпциг" и обескровленный "Шахтер", так что цепляться за 2-ю строчку можно и нужно. Тем более, "Селтик" набрал почти идеальную форму. Ладно, середняки, но даже "Рейнджерс" в Олд-Фирм Дерби были биты 4:0!

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Система Анге Постекоглу, построенная на быстрых флангах и мощном кулаке в центре поля напоминает мадридскую, только у "Кельтов" качество ниже, а голы делятся поровну на всех форвардов - выделить кого-то из трио Фурухаши - Абада - Жота трудно. Они сильны сыгранностью, и в свете этого повреждение японца вдвойне опасно. Также неприятен и дискомфорт у лидера обороны Старфельта. "Селтику" очень важно, чтобы оба завтра вышли на поле. Даже с ними шансов будет мало, а с дублерами вообще ноль.

"Реал Мадрид"

"Реал" на старте сезона берет свое преимущественно на характере. В тот момент, когда результат висит на волоске, команда Анчелотти включается на 110%, и соперник делает жест доброй воли.

Так было в Альмерии, которая продержалась полтора тайма; так было на "Корнелье" с "Эспаньолом", простоявшим 88 минут; на выходных та же история повторилась против крепкого "Бетиса" - ему за полчаса до окончания матча победный с паса Вальверде забил Родриго.

Luka Modric is one game away from 100 Champions League appearances for Real Madrid. @marca ???????????? pic.twitter.com/P7gBcqRxqH — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 5, 2022

Молодежь потихоньку принимает бразды правления в "Реале", но на старт ЛЧ Анчелотти наверняка выпустит Карвахаля, Крооса и Модрича. Это их турнир; они знают, как здесь играть и побеждать. Большой процент владения? Море моментов? Тотальное доминирование? Конечно, нет. Эти парни берут свое иначе. Стоит завтра "Селтику" хоть на секунду призадуматься - и мяч тут же окажется в его воротах.

"Селтик" - "Реал": статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в четвертьфинале КЕЧ-1979/80. Тогда "Селтик" на своем поле победил Мадрид 2:0, но уже на "Сантьяго Бернабеу" проиграл 0:3. За "Сливочных" тогда отличались сплошь легенды - Карлос Сантильяна, Ули Штилике и Хуанито.

"Селтик" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Селтика"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Селтика", как уже говорилось, под очень большим вопросом скоростной атакер Фурухаши и стоппер Старфельт. В соцсетях пишут, что если швед еще может сыграть, то японец - нет, и его заменит Георгиос Якумакис.

У "Реала" заметных потерь вообще нет, так что две единственных интриги - Родриго/Вальверде справа в атаке и Рюдигер/Милитао в центре обороны. Тут уже выбор будет за Анчелотти.

"Селтик": Харт - Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор - О’Райли, Макгрегор, Хатате - Абада, Якумакис, Жота

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Селтик" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Селтик" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Селтик" очень силен против коллективов, которые уступают ему в организации и дисциплине. А как будет против настоящих монстров в том и другом?

Не будем придумывать велосипед - поставим на простую победу "Сливочных". БК предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,7.