Селтик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.09.2022

Поединок двух лидеров своих чемпионатов. "Селтик" на старте сезона выиграл все 7 официальных матчей, а "Реал" - все 5. Мощно, не правда ли? Вот только побеждать в Шотландии и Испании - это разные вещи, и завтра на "Паркхэде" мы наверняка увидим разницу.

"Кельты" вышли в группу Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18. В тот раз они заняли третье место и вылетели в ЛЕ, но сейчас амбиции шотландцев выше.

Кроме них и "Реала" в группе также небезупречный "Лейпциг" и обескровленный "Шахтер", так что цепляться за 2-ю строчку можно и нужно. Тем более, "Селтик" набрал почти идеальную форму. Ладно, середняки, но даже "Рейнджерс" в Олд-Фирм Дерби были биты 4:0!

Система Анге Постекоглу, построенная на быстрых флангах и мощном кулаке в центре поля напоминает мадридскую, только у "Кельтов" качество ниже, а голы делятся поровну на всех форвардов - выделить кого-то из трио Фурухаши - Абада - Жота трудно. Они сильны сыгранностью, и в свете этого повреждение японца вдвойне опасно. Также неприятен и дискомфорт у лидера обороны Старфельта. "Селтику" очень важно, чтобы оба завтра вышли на поле. Даже с ними шансов будет мало, а с дублерами вообще ноль.

"Реал" на старте сезона берет свое преимущественно на характере. В тот момент, когда результат висит на волоске, команда Анчелотти включается на 110%, и соперник делает жест доброй воли.

Так было в Альмерии, которая продержалась полтора тайма; так было на "Корнелье" с "Эспаньолом", простоявшим 88 минут; на выходных та же история повторилась против крепкого "Бетиса" - ему за полчаса до окончания матча победный с паса Вальверде забил Родриго.

Luka Modric is one game away from 100 Champions League appearances for Real Madrid. @marca ???????????? pic.twitter.com/P7gBcqRxqH