Зальцбург - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.09.2022

После семи сезонов вне Лиги Чемпионов "Милан" открывает свой второй подряд в ЛЧ. Открывает с целью взять реванш за неудачу в предыдущем. Группа для этого подходящая - не "Ливерпуль", "Атлетико" и "Порту", а "Челси", "Зальцбург" и "Динамо" Загреб. Подходящее и настроение - после выигранного впервые за 11 лет Скудетто, сразу после победы в Миланском дерби. Но и "Зальцбург" после первого в истории австрийского футбола выхода в Плей-офф ЛЧ в отличном настроении.

Возможно, учитывая соотношение сил, уже сейчас это ключевой матч за выход из группы.

6 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа Е. Первый тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Зальцбург" - "Милан"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Начал сезон "Милан" не очень вразумительно. Пришлось отыгрываться в Серии А против "Удинезе" и "Аталанты", и последнюю не удалось переиграть - 1:1. Ничья состоялась и неделю назад в унылом матче против "Сассуоло" - 0:0. Правда, там главный тренер Стефано Пиоли применил ротацию. И она оправдалась, поскольку в субботу в Дерби Делла Мадоннина "Интер" был переигран - 3:2. Заслуженно, во впечатляющей интенсивной манере, с прессингом и страстью. Вновь с камбеком.

Дерби доказало силу и сплоченность "россонери". А мотивация семикратного победителя Кубка Чемпионов на этот турнир всегда была высокой. Пиоли даже заявил, что команда забыла о дерби уже на следующий день и усиленно готовится к матчу в Зальцбурге.

"Ред Булл" также начал сезон не очень вразумительно. Возможно, из-за привычного для команды ухода ключевых игроков. Проиграл в лиге в гостях "Штурму" (1:2). Однако затем в шести матчах лиги и Кубка лишь побеждал с общим счетом 17:1. Разумеется, его доминирование в Австрии ни для кого не секрет и не индикация выступлений в Еврокубках. Но настроение в клубе явно отличное, там полны энтузиазма. Главный тренер Маттиас Яйссле даже шутил на предматчевой пресс-конференции.

Обе команды прежде всего известны интенсивностью, скоростью, высоким прессингом, стремительными атаками после перехватов. Именно этим "Зальцбург" и собирается поразить "Милан". Яйссле призывает играть "смело и нахально", ведь это "единственный путь удержать их под контролем. В предыдущем сезоне мы часто докучали большим командам". Полузащитник Николас Зайвальд согласен: "Мы хотим причинить им боль нашими интенсивностью и прессингом, сделать все, чтобы докучать им".

Будет ли пытаться "Милан" играть так же? Как раз не факт. Возможно, он устал против "Интера" и попытается по крайней мере начать осторожно. Возможно, беспокоится из-за проблем в обороне. Возможно, понимает, что в стратегическом плане и ничья в Зальцбурге в плюс. Тем более, что Пиоли предостерегает от скорости, "электрической атаки" соперника, у которого в составе "могут быть новые Эрлинг Холанд и Садио Мане". Но по ходу матча "россонери" должны раскочегариться.

Кадры

"Зальцбург" испытывает серьезные кадровые проблемы. Диамбу, Койта, Тиджани, Пьятковски, Омореджи, Ван дер Бремпт, Око и, скорее всего, одни из лидеров Сушич и Сеско не сыграют. Яйссле даже размышляет о выходе 18-летнего атакующего полузащитника Камери, дебютировавшего лишь в последнем матче лиги против "Тироля" (2:0). Впрочем, ничего крамольного в этом нет, ведь Чемпион Австрии славится воспитанием молодежи.

Среди немного более опытных игроков следует отметить тандем форвардов в схеме 4-4-2. Окафор и отлично знакомый болельщикам "Шахтера" Фернандо почти идеально взаимодействуют, создавая мобильную связку. У обоих уже по четыре гола в сезоне в лиге, бразилец добавил четыре ассиста.

У "Милана" состав также ослаблен. Из-за ограничений УЕФА в заявку на турнир не попали новички Тиав, Вранкс и Адли. Плюс Ибрагимович, Крунич и Флоренци травмированы, Ребич также под большим вопросом. Дилемма лишь в центре обороны, где Кьер может заменить Калулу. И на правом фланге атаки, где одинаково разочаровывают Мессиас и Салемакерс. Также арендованный у "Барселоны" Сержиньо Дест может дебютировать.

Особое внимание - к Рафаэлю Леау. Он разорвал "Интер" в дерби двумя голами и ассистом, и восхищенные статьи об "инопланетянине" к матчу подготовили не только итальянские, но и австрийские СМИ. Время доказывать свой ценник в 100-130 миллионов и в главном клубном турнире Европы. Оливье Жиру уже все всем доказал, в том числе и в этом турнире. Он - игрок для больших матчей, что и подтвердил в дерби голом и ассистом.

21-летний Шарль Де Кетеларе, купленный за 32 миллиона в "Брюгге", начинает свой четвертый сезон в ЛЧ.

"Зальцбург": Кон, Улмер, Вебер, Соле, Дедич, Зайвальд, Кьергор, Капальдо, Камери, Окафор, Фернандо



"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас, Де Кетеларе, Леау, Жиру

Статистика

Команды встречались в Еврокубках лишь дважды. В сезоне 1994/95 в групповом турнире "Милан" победил тогда еще "Казино" Зальцбург с результатами 3:0 и 1:0

"Милан" проиграл лишь один из своих 11-ти матчей в Еврокубках против австрийских команд, выиграв восемь и сведя вничью два. В том числе выиграл пять последних с общим счетом 16:2. В сезоне 1957/58 он был разгромлен в Кубке Чемпионов "Рапидом" со счетом 2:5

В последних десяти матчах Лиги Чемпионов австрийские команды не побеждали итальянские - две ничьи и восемь поражений

Свой предыдущий гостевой матч в турнире "Милан" выиграл. У "Атлетико" со счетом 1:0. Две победы в гостях подряд он не добывал с 2009-го года

Из 12-ти своих последних голов в Лиге Чемпионов 11 Оливье Жиру забил в гостях

Все 14 последних голов "Зальцбурга" в Лиге Чемпионов забивали игроки моложе 24-ех лет. Это наидольшая серия любого клуба в истории турнира

"Зальцбург" никогда не проигрывал первый матч группового турнира Лиги Чемпионов, добыв одну победу и три ничьи

В предыдущем сезоне в ЛЧ дома "Ред Булл" не проиграл никому. Ни "Баварии" (1:1), ни "Севилье" (1:0), ни "Лиллю" (2:1), ни "Вольфсбургу" (3:1). В последний раз он проигрывал в Зальцбурге в каком-либо официальном турнире в феврале 2021-го года - "Вильярреалу" в Лиге Европы (0:2). С тех пор прошли 36 матчей





Прогноз: Ред Булл Зальцбург - Милан 2:2

Яйссле говорит о таком матче как об "абсолютном празднике" для Зальцбурга. Разумеется, все билеты выкуплены. В городе и клубе полны энтузиазма, а интенсивная игра команды опасна для любого соперника. Особенно настолько выложившегося в дерби пару дней назад, как "Милан". Особенно на такой домашней арене как "Ред Булл". Хотя и свою интенсивность чемпион Италии, забивший десять мячей в пяти первых матчах сезона, найдет. Ставим на яркую ничью.