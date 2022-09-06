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Тут мог играть Малиновский. Тоттенхэм - Марсель. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 7 сентября 2022

Лига Чемпионов
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На украинца претендовали оба коллектива

Тут мог играть Малиновский. Тоттенхэм - Марсель. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 7 сентября 2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Что объединяет "Тоттенхэм" и "Марсель"? Да много чего. Команды в своих чемпионатах неплохо начали, идут достаточно высоко в таблице, при этом не проигрывая. Также интересно, что лондонцы и "провансальцы" (как и другие две команды в квартете) в этом сезоне делают ставку исключительно на схему с тремя центральными защитниками. Но самое главное сходство команд в том, что летом они боролись за одного футболиста - Руслана Малиновского, который по итогу таки остался в "Аталанте". В среду, без украинцев на поле, "Тоттенхэм" и "Марсель" откроют для себя путь в новом сезоне главного клубного турнира мира.

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"Тоттенхэм" 22:00 "Марсель"

ЛЧ, Группа D. 1-й тур
7 сентября, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"
Арбитр: С.Винчич
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Тоттенхэм":

В прошлом сезоне лондонский клуб спасли два человека - Антонио Конте и Сон Хин Мин. Первый идеально ворвался на тренерский мостик "шпор" посреди сезона, и благодаря нехитрым приемам вывел команду в топ-4. Кореец активно подыгрывал наставнику, забивая чуть ли не в каждом матче. Итог - золотая бутса АПЛ. Руководство "Тоттенхэма" летом наградило итальянского алленаторе рядом трансферов, а тот в свою очередь не проигрывает в стартовых шести турах, идя на третьем месте. Самое время продолжить ход в Лиге Чемпионов.

Конте никогда не славился стабильной игрой на два фронта, однако сейчас под его рукой шикарная обойма игроков, которую можно ротировать от матча к матчу. Да и на выходных ключевая игра против "Ман Сити", на которую нужно оставить часть резерва. В общем, консерватор Конте точно пойдет на несколько изменений в составе, однако точное число предсказать непросто.

Ориентировочный состав: Льорис - Ромеро, Санчес, Дэвис - Доэрти, Биссума, Хейберг, Перишич - Кулусевски, Кейн, Ришарлисон

  • "Марсель":

В целом у французов схожая история с будущим соперником. Они также порадовали в прошлом сезоне, заняв второе место в Лиге 1 и дойдя до полуфинала Лиги Конференций. Помимо этого, клуб проповедовал яркий стиль под опекой Хорхе Сампаоли, однако летом наставник неожиданно покинул команду. "Марсель" назначил Игора Тудора и пока 44-летний хорват справляется. На счету "провансальцев" 16 очков в шести турах и уверенное второе место.

Тудор не стал продолжать дело предшественника, а сходу перестроил команду под 3-4-2-1. За лето французская команда потеряла нескольких важных исполнителей (Камара и Чалета-Цар отправились в АПЛ), при этом несколько новичков неплохо стартовали - Тавареш и Санчес уже забили трижды. Стоит отметить, что Алексис игру со "шпорами" пропустит из-за дисквалификации. А жаль, его "канонирское" прошлое стало бы еще одной изюминкой встречи.

Ориентировочный состав: Лопес - Мбемба, Байи, Колашинац - Клосс, Верету, Гендузи, Тавареш - Ундер, Жерсон - Суарес

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
1 Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Марсель 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Спортинг 0 0 0 0 0-0 0 0

Статистика команд

  • "Тоттенхэм":

Тут мог играть Малиновский. Тоттенхэм - Марсель. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 7 сентября 2022 - изображение 1

  • "Марсель":

Тут мог играть Малиновский. Тоттенхэм - Марсель. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 7 сентября 2022 - изображение 2

Очные встречи

"Тоттенхэм" и "Марсель" ранее не пересекались на футбольном поле.

"Тоттенхэм" - "Марсель": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Тоттенхэм" - "Марсель" от UA-Football

Ничья 2:2. Вряд ли кто-то скажет, что Игор Тудор и Антонио Конте - последователи атакующего футбола. Однако стоит отметить, что защита "провансальцев" пока испытывает некоторые трудности, в то время как "шпоры" провели лишь два сухих матча на старте. "Тоттенхэм", учитывая непростой календарь, вряд ли выйдет основным составом, а значит шанс у андердога, то есть у "Марселя", будут. С другой стороны, Харри Кейн обладает способностью вытаскивать на своем горбу любой матч, так что провансальцам будет очень непросто.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель Прогнозы
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